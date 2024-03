POLONIA. IA geospaziale per l’Intelligence polacca

La società polacca SATIM di Jacek Strzelczyk prenderà parte al progetto per la creazione di una costellazione radar in Polonia dopo che il suo algoritmo di intelligenza artificiale Satrec per l’analisi automatica dei dati del radar geospaziali ad apertura sintetica è stato selezionato la settimana scorsa dal consorzio direttore del programma.

Del consorzio, creato lo scorso settembre, fanno parte l’impresa polacca Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), la filiale polacca del produttore e gestore finlandese di satelliti radar Iceye (Iceye Polonia) e la filiale PGZ Wojskowe Zakłady Łączności No. 1 (WZŁ-1). Dovranno fornire alle forze armate polacche infrastrutture spaziali (satelliti SAR sviluppati da Iceye Polska), stazioni terrestri fisse (responsabili di PGZ) e stazioni terrestri mobili (responsabili di WZŁ-1), riportano fonti media tradizionali e social media.

Varsavia sta facendo del suo meglio per acquisire strumenti di intelligence geospaziale, di cui ora manca gravemente e le sue capacità di allarme e previsione sono ancora deboli. L’obiettivo è quello di ottenere alla fine sia le risorse ottiche dai due satelliti S950 che Airbus Defence and Space (ADS) consegnerà nel 2027, sia le capacità radar del consorzio. Le attuali capacità della Polonia sono dovute alla buona volontà dei partner della NATO, in particolare alle immagini fornite dagli Stati Uniti, nonché al flusso di immagini Pleiades Neo fornito da ADS, fino all’entrata in servizio dei due satelliti ottici attualmente in costruzione.

Marcin Mazur, colonnello dell’esercito e vicepresidente dell’Agenzia spaziale polacca (Polsa) ed ex capo del dipartimento delle immagini satellitari dello Stato maggiore delle forze armate polacche, è una figura chiave nel programma, contribuendo a potenziare gli sforzi industriali in questo settore. È responsabile dell’applicazione della dottrina spaziale di Varsavia e dovrebbe contribuire a sviluppare rapidamente capacità sovrane di intelligence geospaziale. Questo è anche ciò che vuole un altro ufficiale, il colonnello Dorota Kawiecka, che da dicembre ha assunto la direzione dell’intelligence militare polacca. Il suo dipartimento “K”, responsabile dell’elaborazione delle immagini satellitari, chiede da anni l’utilizzo delle risorse nazionali in questo settore in modo da poter allertare le autorità in caso di crisi imminenti.

La decisione di affidarsi ad Airbus DS per l’ottica e ad un consorzio che si avvale dell’esperienza di ricerca e salvataggio di Iceye è arrivata dopo che progetti puramente nazionali hanno incontrato difficoltà.

Inizialmente Polsa si è affidata all’azienda locale Satrev e alla sua costellazione di cubesat 3U STORK con una risoluzione di 5,8 me REC con una risoluzione di 50 cm con algoritmi di intelligenza artificiale integrati a bordo. Ma i ritardi nello sviluppo hanno costretto Polsa a rivolgersi ad una soluzione puramente civile, sostenuta dall’Agenzia spaziale polacca.

Il progetto del satellite militare di intelligence geospaziale si basa ora esclusivamente sul programma PIAST sviluppato dal Dipartimento di Intelligence Geospaziale dell’Università di Tecnologia di Varsavia, diretto da Piotr Walczykowski.

Questo programma è stato implementato dal 2017 in collaborazione con la società polacca Creotech, guidata da Grzegorz Brona. Creotech ha completato una serie di progetti in collaborazione con l’Agenzia spaziale europea (ESA) e ha stabilito partnership con aziende della difesa come il conglomerato sudcoreano Hanwha nell’ottica satellitare e Thales Alenia Space (TAS) nell’ottica satellitare. collegamenti ai dati.

PIASA prevede di lanciare tre nanosatelliti per la ricognizione militare ottica entro il 2025 utilizzando la sua piattaforma proprietaria Hypersat, che è stata selezionata anche per il progetto civile REACTS dell’ESA. Il Ministero della Difesa polacco e la Polsa vorrebbero riprogrammare l’operazione per ragioni economiche, ma ciò si rivelerà difficile poiché il progetto è uscito dalla fase A solo alla fine dello scorso anno.

