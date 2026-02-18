PETROLIO. Il Venezuela cerca di smarcarsi dagli USA e si avvicina alla Colombia

Continua la saga delle risorse energetiche venezuelane e il loro rapporto con gli Stati Uniti d’America. Delcy Rodríguez, presidente del Venezuela, ha assegnato due contratti per lo sfruttamento petrolifero ad Apure e Barinas a una società creata da Danilo Romero, amico di Gustavo Petro, presidente della Colombia. Le riserve totali in questi stati sono il doppio di quelle dell’intera Colombia.

Non solo, l’ex Ministro dell’Energia Elettrica, Luis Motta Domínguez, è formalmente rientrato nel governo dopo essere stato nominato Vice Ministro del Monitoraggio della Gestione del Governo. La nomina è stata ufficializzata in seguito alla pubblicazione di un decreto il 9 febbraio.

Dal 2019, il funzionario è inserito nella lista delle sanzioni dell’OFAC per corruzione nel sistema elettrico. Ha ricoperto la carica di Ministro dell’Energia Elettrica del Venezuela dal 2015 al 2019, nonché quella di presidente della Corporazione Elettrica Nazionale (Corpoelec). Durante questo periodo, l’allora Segretario di Stato americano Mike Pompeo annunciò che Motta Domínguez era stato inserito nella lista nera insieme a Eustaquio José Lugo Gómez, accusato di aver accettato tangenti in cambio dell’assegnazione di appalti con la società statale Corpelec durante la sua presidenza.

Il politico è inoltre accusato presso la Corte Distrettuale Meridionale della Florida di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, un reato per il quale il Dipartimento di Stato americano ha offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari dal 2020.

Infine, a chiudere il cerchio, Evanan Romero, esperto petrolifero di 86 anni e cittadino statunitense naturalizzato, è stato arrestato a Maracaibo. Il consulente è coinvolto nelle trattative con Repsol e altre compagnie petrolifere per riattivare la Cintura Petrolifera dell’Orinoco, è stato fermato venerdì senza accuse chiare. Secondo ABC News, l’esperto petrolifero con decenni di esperienza come consulente nel settore energetico venezuelano, è stato arrestato venerdì mentre tentava di recarsi a Caracas per una serie di incontri con compagnie petrolifere internazionali. Romero ha parlato con ABC da una clinica privata di Maracaibo tramite il telefono di un familiare, mentre le guardie erano rimaste in una stanza adiacente.

“Sono qui da venerdì”, ha detto. È stato fermato da una delegazione di polizia e da agenti dell’Interpol all’aeroporto stesso. Ha trascorso la prima notte in un ufficio dell’Interpol a Maracaibo. Il giorno seguente, data la sua età e le sue comprovate condizioni di salute, le autorità hanno accettato di consentirgli di rimanere in una clinica privata, a sue spese, invece che in carcere.

