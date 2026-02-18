CINA. Pechino supera Washington nella produzione di sottomarini

La Cina ha da tempo superato gli Stati Uniti nel settore della marina, ma ora Pechino ha superato gli Stati Uniti anche nel settore dei sottomarini. Secondo l’International Institute for Strategic Studies (IISS), la Cina ha rapidamente ampliato la sua produzione di sottomarini a propulsione nucleare, superando i numeri di lanci e il tonnellaggio degli Stati Uniti tra il 2021 e il 2025, evidenziando un cambiamento nell’equilibrio della capacità industriale navale.

In un documento pubblicata il 16 febbraio, l’IISS ha affermato che i cantieri navali di Pechino, in particolare a Bohai, hanno aumentato la produzione a un ritmo superiore a quello degli Stati Uniti negli ultimi quattro anni. Sebbene persistano differenze qualitative rispetto ai progetti statunitensi ed europei, il crescente numero di sottomarini cinesi rappresenta una sfida crescente per i paesi occidentali che faticano ad espandere la propria produzione, riporta BneIntelliNews.

L’espansione della Cina riflette i continui investimenti nella modernizzazione navale da parte del presidente Xi Jinping, che ha dato priorità alla Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione come parte di una più ampia spinta per proiettare la propria potenza più lontano dalla Cina continentale. Immagini satellitari e valutazioni open source citate dall’IISS indicano la presenza di più scafi in costruzione contemporaneamente presso il cantiere navale di Bohai, suggerendo miglioramenti nella costruzione modulare e nella produttività industriale.

È in corso una corsa agli armamenti marittimi che la marina cinese sta vincendo. La Cina attualmente ha più navi nella sua flotta degli Stati Uniti e aggiunge l’equivalente dell’intera marina francese ogni quattro anni. La Cina ha costruito tra le 115 e le 125 navi da guerra militari dal 2020 al 2025, con una media di 19-21 unità all’anno. Questo tasso supera la produzione combinata di potenze come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, che insieme hanno aggiunto solo circa 46-51 navi nello stesso periodo. Anche se aggiungessimo la produzione europea a quella di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone, la situazione non cambierebbe di molto. La flotta cinese conta ora circa 395 navi da combattimento, eclissando le 296 degli Stati Uniti, le circa 140 della Corea del Sud e le 103 del Giappone. La situazione è simile per quanto riguarda i missili balistici antinave cinesi, dove la Cina ha un netto vantaggio sugli Stati Uniti.

Finora la Cina è rimasta indietro nella produzione di sottomarini. Mentre i sottomarini statunitensi sono ampiamente considerati più silenziosi e tecnologicamente più avanzati, Washington ha dovuto affrontare ritardi e sforamenti di costo nel suo programma di classe Virginia, secondo l’IISS. La Marina statunitense ha riconosciuto colli di bottiglia nella produzione nella sua base industriale, complicando gli sforzi per raggiungere gli obiettivi della flotta nazionale e allo stesso tempo rispettare gli impegni previsti dal patto di sicurezza AUKUS con Regno Unito e Australia. I produttori europei si trovano ad affrontare vincoli simili. I sottomarini britannici di classe Astute e quelli di prossima costruzione di classe Dreadnought hanno incontrato pressioni sui tempi di consegna, mentre il Naval Group francese sta bilanciando gli ordini interni con quelli per l’esportazione.

L’IISS ha osservato che, sebbene persistano differenze qualitative rispetto ai progetti statunitensi ed europei, l’enorme portata della produzione cinese sta alterando i calcoli strategici. Una flotta più numerosa migliora la capacità di Pechino di mantenere pattugliamenti di deterrenza in mare continui ed espandere le operazioni nel Pacifico occidentale.

Uno dei principali limiti per la flotta sottomarina cinese è l’assenza di porti in acque profonde lungo la costa cinese. Il Mar Cinese Meridionale è poco profondo, il che rende qualsiasi lancio di sottomarini da un porto cinese visibile ai satelliti statunitensi e potenzialmente vulnerabile ad attacchi missilistici.

Tuttavia, la costa orientale di Taiwan scende quasi immediatamente fino a diverse migliaia di metri, rendendola perfetta per una base sottomarina, dove i lanci scomparirebbero immediatamente in acque profonde, rendendoli inattaccabili, il che fornisce a Pechino una significativa motivazione militare per prendere il controllo dell’isola.

Luigi Medici

