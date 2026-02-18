ISRAELHAMASWAR. Chiuso il secondo round di colloqui sul nucleare USA-Iran a Ginevra. Hormuz ancora parzialmente chiuso. UNIFIL e esercito libanese più attivi al confine sud con Israele

Il Portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei ha confermato che i colloqui di Ginevra hanno affrontato i livelli di arricchimento e il numero di centrifughe, sempre il Portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha detto alla stampa che: “Siamo pronti a rimanere a Ginevra per giorni e settimane per raggiungere un accordo”. Alle 14:30 terminava il secondo round dei colloqui USA-Iran a Ginevra. Un alto funzionario iraniano a Reuters: “La chiave per negoziati stabili e significativi è la serietà americana nel revocare le sanzioni e abbandonare richieste irrealistiche. L’Iran sta affrontando i negoziati in modo positivo e serio, con un piano realistico e proposte costruttive” .

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri iraniano afferma di aver fornito dettagli tecnici in materia nucleare e di allentamento delle sanzioni. La delegazione iraniana è presente con un team completo in ambito tecnico, economico e legale. Anche l’Iran ha espresso le sue preoccupazioni. Il portavoce afferma che non vi è alcun collegamento tra i negoziati Iran-Stati Uniti e la questione ucraina. L’Iran è pronto a negoziare fino al raggiungimento di un risultato, e il tempo è importante. Baghaei assicura alla popolazione che l’apparato diplomatico sta perseguendo con diligenza e attenzione i diritti del popolo.

Sultanato dell’Oman: “Ministero degli Esteri omanita, I negoziati di oggi hanno fatto progressi tangibili, aprendo la strada al loro continuazione”.

A partire dalle ore 20:00 del 16 di febbraio le pizzerie intorno al Pentagono segnalano un aumento degli ordini. Sembra che i funzionari statunitensi non hanno un piano chiaro su chi prenderebbe il potere in caso di crollo del regime iraniano, riporta la CNN. L’intelligence statunitense suggerisce che l’IRGC probabilmente colmerebbe qualsiasi vuoto di leadership immediato, ma la sua gerarchia interna non è ben compresa, soprattutto dopo l’uccisione di Qasem Soleimani. A differenza del Venezuela, gli Stati Uniti non hanno una visione dettagliata dei potenziali successori. Alcuni funzionari ritengono che ci sia stata una breve finestra durante il picco delle proteste in cui l’azione militare avrebbe potuto spostare l’attenzione verso l’opposizione iraniana. Fonti vicine all’intelligence hanno dichiarato alla CNN di chiedersi ora se Trump “abbia perso il momento” e se gli attacchi militari avvenuti poche settimane dopo avrebbero ottenuto gli stessi risultati del mese scorso.

L’Imam Khamenei in un discorso alla nazione ha dichiarato che: “Anche l’esercito più potente del mondo a volte può subire un colpo devastante da cui non riesce a riprendersi”. “Più pericolosa di una nave da guerra americana, è un’arma che può farla naufragare sul fondo dell’oceano.” “Solo chi ha grande fiducia nelle capacità del proprio Paese può dire una cosa del genere”.

Il Segretario iraniano del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha ricevuto il Ministro dell’Energia russo, Sivilyov, in visita in Iran.

Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha riferito che: “Siamo pronti ad addestrare le forze di polizia di Gaza e dell’Autorità Nazionale Palestinese. Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, parla delle richieste di Hamas alla riunione del Consiglio di Pace e mette in guardia contro l’uso che l’occupazione fa dell’incontro come copertura per continuare i suoi crimini.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e in Asia occidentale aggiornato alle 15:40 del 17 di febbraio. Le immagini satellitari ottenute dalla BBC dal satellite Sentinel-2 domenica 15 febbraio mostrano la portaerei USS Abraham Lincoln (CVN-72) che continua a operare nel Mar Arabico settentrionale al largo delle coste dell’Oman, in un contesto di crescenti tensioni con l’Iran.

On line video mostrano i membri del 452nd Air Logistics Squadron dell’Aeronautica Militare statunitense mentre aiutano a caricare un reattore nucleare in miniatura di “nuova generazione” costruito da Valar Atomics su un C-17A Globemaster III presso la base aerea di March, in California, nell’ambito dell’Operazione Windlord, domenica 15 febbraio 2026.

Durante la notte si è verificata un’intensa attività tra gli aerei cisterna KC-135R/T e KC-46A dell’Aeronautica Militare statunitense diretti a nord-est attraverso gli Stati Uniti, probabilmente in procinto di attraversare l’Atlantico verso l’Europa.

Secondo i dati di Flightradar, sei aerei cisterna e 18 caccia F-35 dell’Aeronautica Militare statunitense sono partiti dal Regno Unito per il Medio Oriente. A seguito dello spostamento di aerei statunitensi dal Regno Unito al Medio Oriente, la CNN riporta: “I mezzi dell’aeronautica militare statunitense con base nel Regno Unito, tra cui petroliere e aerei da combattimento, si stanno avvicinando al Medio Oriente. Diverse unità militari statunitensi di stanza in Medio Oriente, che prevedono di lasciare la regione nelle prossime settimane, hanno ricevuto l’ordine di prolungare la loro permanenza”. “Le agenzie di intelligence statunitensi valutano con elevata probabilità che il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica colmi qualsiasi vuoto di potere che potrebbe crearsi nel regime iraniano in caso di rovesciamento”.

Almeno altri 18 caccia americani F-35 sono attualmente in fase di trasferimento alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania. Trasportati da un totale di 9 KC-135 in rifornimento in volo aerei, che torneranno alla base aerea di Chania in Grecia. Questo porterebbe il numero totale di mezzi statunitensi a Muwaffaq Salti a: – 30 F-35A, – 6 EA-18G; – 24 F-15E; – 12 A-10C.

Le Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha annunciato l’inizio delle esercitazioni navali nello Stretto di Hormuz “a causa di potenziali minacce alla sicurezza”. L’agenzia di stampa Fars dei Pasdaran: “alcune sezioni dello Stretto di Hormuz saranno chiuse oggi per diverse ore a causa delle esercitazioni dell’IRGC”.

Un’auto è stata attaccata da forze israeliane vicino al confine siriano, uccidendo quattro persone, tra cui stranieri. I dettagli completi non sono ancora chiari

Durante la notte, gli israeliani hanno demolito una nuova casa civile vicino ad Aita al-Shaab, nel pomeriggio del 17 febbraio, un drone israeliano ha sganciato oggi una quarta bomba sulla città di Aita al-Shaab, Libano meridionale. Attaccato scuola bus ad Hanine ucciso autista. Un attacco di droni israeliani ha preso di mira un veicolo nella città di Tallouseh. Scontri tra cittadini libanesi dell’esercito e manifestanti durante la riapertura della strada al ponte Ring.

Nell’ambito di un piano operativo attuato dopo l’escalation delle infiltrazioni israeliane nei villaggi di confine, l’esercito libanese ha iniziato a rafforzare il suo dispiegamento al confine in diversi punti. Le foto documentano il bulldozer dell’esercito libanese che costruisce un nuovo sito di fronte al nuovo sito nemico a “Khalat al-Mahfara”, a sud della città di Adaisse, accompagnato da una forza dell’esercito e dell’UNIFIL.

Le forze di Israele hanno demolito la casa del leader ucciso delle Qassam, Raafat Dawasa, nella città di Silat al-Harithiya, a ovest di Jenin.

Coloni israeliani radicali hanno incendiato un allevamento di pecore nel sud di Hebron. Quindici famiglie palestinesi sono state sfollate dalle comunità di Al-Burj e Al-Mayta nella Valle del Giordano settentrionale dopo che le loro case sono state demolite con la forza a causa dei crescenti attacchi dei coloni: incendi dolosi, furti di bestiame e molestie ai residenti.

Le IDF annuncia la disponibilità di terreni per i cittadini, al fine di utilizzarli per scopi militari, nelle città di Al-Funduq, Jinsafut e Amatin nel governatorato di Qalqilya e Deir Istiya nel distretto di Salfit.

Questo incidente non è isolato, ma piuttosto un nuovo capitolo di un progetto sistematico di sfollamento mirato a svuotare la Valle del Giordano dei suoi abitanti e trasformarla in uno spazio aperto all’espansione degli insediamenti israeliani. Difendere la Valle del Giordano inizia facendo sì che questo sfollamento forzato diventi una questione di opinione pubblica, non solo una notizia passeggera.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/