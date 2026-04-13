PAKISTAN. Soldati e aerei pakistani indifesa di Riyadh 

Un contingente militare pakistano composto da circa 13.000 soldati e da 10 a 18 aerei ha raggiunto l’Arabia Saudita nell’ambito di un accordo di difesa strategica congiunta firmato lo scorso anno, come annunciato sabato 11 aprile 2026 dal Regno del Golfo.

Il dispiegamento del contingente militare presso la base aerea King Abdulaziz nel settore orientale comprende aerei da combattimento e velivoli di supporto dell’Aeronautica militare pakistana, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa saudita, ripresa da The Hindu.

Il dispiegamento mira a rafforzare il coordinamento militare congiunto, migliorare la prontezza operativa tra le forze armate dei due Paesi e sostenere la sicurezza e la stabilità a livello regionale e internazionale. Un funzionario del governo pakistano ha inoltre confermato l’invio di truppe e aerei in Arabia Saudita nell’ambito dell’accordo di difesa strategica tra i due Paesi, in base al quale qualsiasi attacco a un Paese sarebbe considerato un attacco all’altro.

Il primo Ministro pakistano ha apprezzato la “notevole moderazione” dimostrata dall’Arabia Saudita durante le tensioni in Medio Oriente.

Secondo l’agenzia di stampa PTI, il Pakistan ha inviato aerei e truppe in Arabia Saudita il mese scorso, ma la notizia è stata diffusa solo ora dalle autorità saudite: “Almeno 13.000 soldati pakistani e da 10 a 18 aerei da combattimento sono atterrati in Arabia Saudita. Circa 10.000 soldati sono già presenti nel Paese. Questo dispiegamento è stato effettuato nell’ambito del patto di difesa tra i due Paesi”.

Soldati e aerei da combattimento pakistani sono presenti solo per la difesa dell’Arabia Saudita.

Il Pakistan ha anche inviato intercettori missilistici in Arabia Saudita il mese scorso, in seguito all’attacco iraniano alle basi americane nel Golfo.

Riad e Islamabad hanno firmato un patto di mutua difesa nel settembre 2025, impegnandosi a considerare qualsiasi aggressione contro l’uno o l’altro Paese come un attacco a entrambi. Ciò ha rafforzato significativamente una partnership di sicurezza che dura da decenni.

Il Pakistan ha a lungo fornito supporto militare al regno, inclusi addestramento e dispiegamenti di consulenti, mentre l’Arabia Saudita è intervenuta ripetutamente per sostenere finanziariamente il Pakistan durante i periodi di difficoltà economica.

Il ministro delle Finanze saudita Mohammed Al-Jadaan si trovava in Pakistan venerdì per dimostrare il sostegno economico al Paese, secondo una fonte a conoscenza della situazione.

Nel 2018, Riyadh ha annunciato un pacchetto di sostegno da 6 miliardi di dollari per il Pakistan, che includeva un deposito di 3 miliardi di dollari presso la banca centrale e forniture di petrolio per un valore di 3 miliardi di dollari con pagamento differito.

Quattro giorni prima del dispiegamento dei caccia, Sharif ha telefonato al principe ereditario per promettere che il Pakistan sarebbe stato “spalla a spalla” con il regno. I due Paesi hanno anche concordato di accelerare un pacchetto di investimenti sauditi promesso al Pakistan del valore di 5 miliardi di dollari.

In precedenza, il ministro delle Finanze saudita Mohammed al-Jadaan aveva incontrato il Primo Ministro Sharif a Islamabad insieme a Dar e Munir.

L’Arabia Saudita ospita circa 2,5 milioni di lavoratori pakistani, le cui rimesse contribuiscono a sostenere un’economia fragile, e ha fornito a Islamabad ripetuti aiuti finanziari.

Luigi Medici

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