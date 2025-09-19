ARABIA SAUDITA. Difesa comune con il Pakistan, anche nucleare

L’Arabia Saudita e il Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa mercoledì sera, rafforzando significativamente una partnership di sicurezza decennale, una settimana dopo che gli attacchi israeliani al Qatar hanno sconvolto i calcoli diplomatici nella regione.

Il rafforzamento dei legami di difesa arriva in un momento in cui gli stati arabi del Golfo sono sempre più diffidenti riguardo all’affidabilità degli Stati Uniti come garanti della sicurezza, riporta Reuters. “Si tratta di un accordo difensivo completo che comprende tutti i mezzi militari”, riportano fonti saudite.

Il Pakistan è l’unica nazione a maggioranza musulmana dotata di armi nucleari e schiera anche il più grande esercito del mondo islamico.

L’accordo è stato il culmine di anni di discussioni: “Questa non è una risposta a Paesi o eventi specifici, ma un’istituzionalizzazione di una cooperazione profonda e di lunga data tra i nostri due Paesi”, riportano le fonti dell’agenzia britannica.

L’attacco israeliano contro Hamas del 9 settembre ha di fatto incrinato i rapporti tra Israele e i Paesi arabi.

Prima della guerra di Gaza, le monarchie del Golfo – alleate degli Stati Uniti – avevano cercato di stabilizzare i rapporti sia con l’Iran che con Israele per risolvere annose preoccupazioni in materia di sicurezza. Nell’ultimo anno, il Qatar è stato sottoposto a due attacchi diretti, una volta dall’Iran e una volta da Israele.

È ampiamente riconosciuto che Israele possiede un considerevole arsenale nucleare, ma mantiene una politica di ambiguità nucleare, senza né confermare né negare il possesso di tali armi. Il Pakistan aveva affermato che le sue armi nucleari sono puntate, come deterrente, solo contro l’India, e che i suoi missili sono progettati con una gittata tale da colpire qualsiasi punto a est dell’India.

La televisione di stato pakistana ha mostrato il Primo Ministro pakistano Shehbaz Sharif e il Principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, il sovrano de facto del regno, abbracciarsi dopo la firma dell’accordo. Era presente anche il capo dell’esercito pakistano, generale Asim Munir, considerato la persona più potente del paese.

“L’accordo stabilisce che qualsiasi aggressione contro uno dei due paesi sarà considerata un’aggressione contro entrambi”, ha affermato una dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro pakistano.

L’alleanza decennale del Pakistan con l’Arabia Saudita, sede dei luoghi più sacri dell’Islam, è radicata nella fede condivisa, negli interessi strategici e nell’interdipendenza economica. Il Pakistan ha da tempo schierato soldati in Arabia Saudita, attualmente stimati tra 1.500 e 2.000, fornendo supporto operativo, tecnico e addestrativo all’esercito saudita. Questo include l’assistenza alle forze aeree e terrestri saudite.

L’Arabia Saudita ha prestato al Pakistan 3 miliardi di dollari, un accordo prorogato a dicembre, per rafforzare le sue riserve valutarie.

L’accordo saudita arriva mesi dopo che il Pakistan ha combattuto un breve conflitto militare con l’India a maggio.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri indiano, Randhir Jaiswal, ha dichiarato in un post su X giovedì che l’India era a conoscenza degli sviluppi e che avrebbe studiato le loro implicazioni per la sicurezza di Nuova Delhi e per la stabilità regionale.

Riyadh cerca così di bilanciare le sue relazioni con il Pakistan e l’India,

Come riporta AP, Pakistan e Arabia Saudita hanno un rapporto di difesa che dura da decenni, in parte dovuto alla volontà di Islamabad di difendere i luoghi sacri dell’Islam, la Mecca e Medina, nel regno. Le truppe pakistane si recarono per la prima volta in Arabia Saudita alla fine degli anni ’60, a causa delle preoccupazioni relative alla guerra dell’Egitto in Yemen.

Questi legami si intensificarono dopo la Rivoluzione Islamica iraniana del 1979 e i timori del regno di uno scontro con Teheran.

Si stima che l’India abbia circa 172 testate nucleari, mentre il Pakistan ne ha 170, secondo il Bulletin of Atomic Scientists, pubblicato negli Stati Uniti.

Luigi Medici

