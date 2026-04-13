VATICANO. Leone XIV ricorda a Trump il senso di essere portatori di pace

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato Papa Leone definendolo “terribile”, in un post contro il Pontefice, il quale ha risposto di non avere “alcuna paura” dell’Amministrazione della Casa Bianca e di continuare a denunciare gli orrori della guerra.

Il post Truth social del Presidente USA è arrivato dopo che il Papa si era espresso, con crescente fermezza, contro la guerra israelo-americana contro l’Iran e contro le politiche migratorie dell’amministrazione Trump, riporta Reuters.

“Papa Leone è DEBOLE sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera”, ha scritto Trump che ha poi pubblicato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritraeva come Gesù, con la bandiera americana, la Statua della Libertà e militari americani sullo sfondo.

Papa Leone, primo Pontefice statunitense, ha risposto il 13 aprile affermando che continuerà a far sentire la sua voce contro i conflitti, aggiungendo che il messaggio cristiano, radicato nel primato della pace, viene «abusato».

È estremamente insolito che un papa, che guida i cattolici di tutto il mondo, risponda pubblicamente a un leader straniero: «Continuerò a parlare a gran voce contro la guerra, cercando di promuovere la pace, il dialogo e le relazioni multilaterali tra gli Stati per cercare soluzioni giuste ai problemi», ha detto Leone XIV a bordo del volo papale diretto ad Algeri, dove sta per iniziare un tour di 10 giorni in quattro paesi africani. «Troppe persone soffrono oggi nel mondo», ha detto. «Troppe persone innocenti vengono uccise. E penso che qualcuno debba alzarsi e dire che c’è una via migliore».

Parlando con altri giornalisti, il Papa ha affermato: “Non ho paura dell’amministrazione Trump, né di parlare apertamente”.

Sui social media, i cattolici hanno aspramente criticato Trump per aver attaccato il capo della Chiesa cattolica.

L’arcivescovo Paul S. Coakley, presidente della Conferenza episcopale statunitense, si è detto scoraggiato dai commenti di Trump: ”Papa Leone non è il suo rivale; né il Papa è un politico. È il Vicario di Cristo che parla dalla verità del Vangelo e per la cura delle anime”, ha affermato in una dichiarazione.

Leone XIV, nelle ultime settimane, si è affermato come un critico schietto del conflitto con l’Iran e sabato, in un appello alla pace, ha denunciato la “follia della guerra”.

Il 12 aprile, nel suo post Truth Social, Trump ha scritto che “Leone dovrebbe darsi una regolata come Papa” e “concentrarsi sull’essere un Grande Papa, non un politico”.

Nel suo attacco a Leone XIV, Trump lo accusa anche di essere “debole sulle armi nucleari”, pochi giorni dopo che il Papa aveva definito “veramente inaccettabile” la minaccia del presidente statunitense di distruggere la civiltà iraniana.

In un discorso tenuto la Domenica delle Palme del mese scorso in Piazza San Pietro in Vaticano, il Papa ha affermato che Dio respinge le preghiere dei leader che scatenano guerre e hanno le “mani sporche di sangue”, definendo il conflitto in Iran “atroce”.

Leone XIV ha anche esortato Trump a trovare una “via d’uscita” per porre fine al conflitto e “ridurre la violenza”.

Nel suo post, Trump ha insinuato che Leone XIII sia stato eletto a capo della Chiesa Cattolica lo scorso anno solo “perché era americano, e si pensava che questo fosse il modo migliore per trattare con il Presidente Donald J. Trump”.

Leone XIV ha ricordato nelle sue affermazioni: ”Il messaggio della Chiesa, il mio messaggio, il messaggio del Vangelo: Beati gli operatori di pace. Non considero il mio ruolo come politico, come quello di un politico”.

Maddalena Ingroia

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