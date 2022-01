PAKISTAN. È finito l’idillio tra Riyadh e Islamabad

La recente decisione dell’Arabia Saudita di non concedere più un investimento promesso di 10 miliardi di dollari in una raffineria e un progetto petrolchimico in Pakistan ha colpito le relazioni trai due paesi in un momento in cui Islamabad ha estremo bisogno di nuovi investimenti e finanziamenti stranieri.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman aveva mostrato interesse nella creazione di una raffineria Saudi Aramco nel porto pakistano di Gwadar durante una visita in Pakistan nel 2019. L’abbandono saudita di Islamabad è arrivato in un momento in cui il principe ereditario ha anche annunciato 100 miliardi di dollari di nuovi investimenti nei settori petrolchimico, minerario e delle infrastrutture in India.

Alla fine del 2020, Riyadh ha confermato che i suoi piani di investimento in India erano sulla buona strada, mentre il progetto di Gwadar è rimasto bloccato per tutto il 2021. Alla fine dell’anno scorso, le autorità pakistane sono state informate che il progetto da 10 miliardi di dollari non sarebbe stato eseguito a causa del rallentamento economico globale e del suo scarso potenziale commerciale.

L’investimento di Aramco era stato precedentemente propagandato come una potenziale grande spinta agli investimenti cinesi della Belt and Road Initiative in Pakistan nell’ambito del Corridoio economico Cina-Pakistan.

La marcia indietro di Riyadh sull’accordo arriva nel mezzo di una flessione dei legami bilaterali iniziata nel 2019, quando Islamabad ha sostenuto un vertice musulmano tenuto dalla Malesia e appoggiato dalla Turchia.

L’Arabia Saudita ha visto l’evento come una minaccia alla sua presa sul mondo musulmano e ha penalizzato il Pakistan attraverso richieste di rimborso anticipato di una linea di credito di 3 miliardi di dollari, anche se Islamabad si era ritirata dal vertice malese. Nel 2020, i legami bilaterali si sono ulteriormente deteriorati quando il ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi ha criticato l’Arabia Saudita durante un’intervista televisiva dopo che Riyadh ha rifiutato di convocare una riunione dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica per deliberare la questione del Kashmir nel primo anniversario della revoca dell’articolo 370 da parte dell’India.

Allo stesso tempo, in una situazione economica che si sta deteriorando, con una pressione crescente sulla valuta a causa di un deficit commerciale gonfio e una crisi crescente della bilancia dei pagamenti, il Pakistan si è avvicinato all’Arabia Saudita nell’ottobre dello scorso anno per un accordo di salvataggio di 4,2 miliardi di dollari, che includeva un deposito di 3 miliardi di dollari in contanti e 1,2 miliardi di dollari per il petrolio a pagamento differito.

A differenza dei precedenti termini clementi, Riyadh ha posto condizioni severe sulla nuova struttura. Il deposito di 3 miliardi di dollari ha un tasso d’interesse del 4%, più alto del precedente impianto simile che il Pakistan ha ottenuto nel 2018 al 3,2%. Ciò significa che il Pakistan pagherà 120 milioni di dollari di interessi sul prestito.

Il nuovo pacchetto saudita non ha anche un meccanismo di rollover, a differenza dell’accordo precedente. Un’altra parte dell’accordo stabilisce che l’Arabia Saudita può chiedere il rimborso del prestito al Pakistan in qualsiasi momento con un preavviso di 72 ore, con o senza dare una ragione. L’Arabia Saudita potrebbe anche chiedere la restituzione immediata del denaro nel caso di un’inadempienza sovrana.

Un ritardo nel pagamento degli interessi e il mancato rispetto da parte del Pakistan di qualsiasi disposizione dell’accordo sul deposito di denaro equivarrebbe a un’inadempienza secondo l’accordo. Il mancato pagamento del debito pubblico esterno di più di 100 milioni di dollari da parte del Pakistan e la fine dell’adesione al Fmi costituirebbe anche un’inadempienza secondo l’accordo. I termini dell’accordo hanno inoltre rivelato che in caso di qualsiasi controversia sui termini dell’accordo, vale il foro saudita.

Graziella Giangiulio