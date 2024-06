NIGERIA. Sciopero a oltranza. Si ferma tutto

I principali sindacati nigeriani hanno chiuso il 3 giugno la rete nazionale nigeriana e interrotto i voli in tutto il paese, iniziando uno sciopero a tempo indeterminato per il mancato accordo del governo su un nuovo salario minimo.

Lo sciopero è iniziato dopo che si sono interrotti i colloqui tra il governo e le due maggiori federazioni sindacali del paese, il Nigerian Labour Congress (NLC) e il Trade Union Congress (TUC), sull’aumento del salario minimo. È il quarto da quando il presidente Bola Tinubu è entrato in carica lo scorso anno, riporta Reuters.

La Transmission Company of Nigeria ha detto che i membri del sindacato hanno allontanato gli operatori dalle sale di controllo energetico del paese e hanno spento almeno sei sottostazioni, chiudendo infine la rete nazionale alle 02:19 ora locale.

La compagnia aerea nigeriana Ibom Air ha dichiarato di aver sospeso i voli fino a nuovo avviso a causa dello sciopero, mentre un’altra, United Nigeria, ha affermato che gli aeroporti di tutto il paese sono stati chiusi e che i lavoratori in sciopero non hanno consentito a nessuno dei suoi voli di operare.

I sindacati dell’elettricità e dell’aviazione hanno dichiarato lunedì in una dichiarazione di aver ordinato ai membri di ritirare i loro servizi in conformità con lo sciopero a tempo indeterminato.

Anche i sindacati petroliferi hanno minacciato di fermare la produzione di petrolio, ma il capo del regolatore petrolifero della Nigeria, Gbenga Komolafe, ha affermato che sono in atto misure di emergenza per garantire che la produzione non venga interrotta.

Da quando è entrato in carica, Tinubu ha intrapreso le riforme più audaci della Nigeria, che hanno alimentato un aumento dell’inflazione fino a raggiungere il livello più alto degli ultimi 30 anni e peggiorato la crisi del costo della vita nella nazione più popolosa dell’Africa.

Ha subito pressioni da parte dei sindacati affinché offrissero aiuti alle famiglie e alle piccole imprese dopo aver eliminato i sussidi sulla benzina, che manteneva il carburante a buon mercato ma costava al governo 10 miliardi di dollari all’anno.

I sindacati hanno dichiarato lo sciopero a tempo indeterminato venerdì scorso dopo che i colloqui per un nuovo salario minimo volti ad attutire l’impatto delle riforme sono falliti. Avevano chiesto un aumento di sedici volte del salario minimo da 30.000 naira a 494.000 naira (333,23 dollari) al mese, e avevano promesso di continuare lo sciopero finché non fosse stato introdotto un nuovo salario minimo.

I sindacati hanno anche chiesto l’inversione dell’aumento delle tariffe elettriche effettuato in aprile per i consumatori più abbienti che utilizzano più energia, mentre il governo cerca di svezzare l’economia dai sussidi.

Il TCN ha affermato che sta compiendo sforzi per ripristinare e stabilizzare la rete nazionale, ma i sindacati stanno ostacolando il ripristino della rete a livello nazionale.

L’organismo di privatizzazione della Nigeria ha dichiarato in precedenza che il paese ha ottenuto un prestito dalla Banca Mondiale di 500 milioni di dollari per il settore elettrico.

