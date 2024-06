COREA DEL SUD. Kim blocca il GPS di Seul

La Corea del Sud ha denunciato il ripetuto disturbo dei segnali di navigazione GPS da parte della Corea del Nord a tre agenzie internazionali collegate e ha chiesto che vengano prese le dovute misure in risposta agli atti illegali di Pyongyang.

A denunciare il fatto è stato il ministero degli Esteri sudcoreaj, riporta Yonhap.

Il 3 giugno, il governo di Seul ha comunicato la sua posizione sugli attacchi di disturbo del GPS del Nord all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), all’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) e all’Organizzazione marittima internazionale (IMO), ha detto il portavoce del ministero Lim Soo-suk in un briefing.

Domenica 2 giugno, la Corea del Nord ha organizzato attacchi di disturbo del GPS nelle acque vicino alle isole di confine nord-occidentali della Corea del Sud per il quinto giorno consecutivo, insieme all’invio di migliaia di palloncini che trasportavano tonnellate di spazzatura oltre il confine nel sud.

“Stiamo adottando le misure necessarie, tra cui aver sollevato la questione con l’ITU, l’ICAO e l’IMO”, ha affermato Lim. “In passato abbiamo chiesto alle organizzazioni internazionali di adottare le misure necessarie quando si sono verificati incidenti simili”.

Nell’aprile 2016, la Corea del Sud ha inviato una dichiarazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per denunciare Pyongyang dopo aver bloccato i segnali GPS vicino al confine. Seoul aveva richiesto che la dichiarazione fosse condivisa tra i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Seul sollevò la questione anche all’ICAO nel giugno di quell’anno, portando all’adozione di una decisione che invitava Pyongyang ad assumersi le proprie responsabilità come membro dell’ICAO, accompagnata da un avvertimento contro l’attuazione di interferenze GPS.

Nel novembre dello stesso anno, anche l’IMO adottò una dichiarazione in cui condannava il Nord per aver rappresentato una minaccia per la navigazione navale.

L’atto di interrompere i segnali GPS viola la carta dell’ITU che vieta l’interferenza con le comunicazioni di altri stati membri delle Nazioni Unite. Inoltre va contro le convenzioni ICAO e IMO sulla protezione degli aerei privati ​​e sulla navigazione sicura delle navi.

La Corea del Nord è membro dell’ITU, dell’ICAO e dell’IMO.

La Corea del Sud ha avvertito della ripresa delle trasmissioni tramite altoparlanti lungo il confine come parte di una risposta “insopportabile” a Pyongyang per le sue provocazioni “irrazionali”, compreso l’invio di massicci palloncini pieni di spazzatura attraverso il confine nel Sud.

Tommaso Dal Passo

