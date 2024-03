NATO. Eserciti senza soldati

I soldati degli eserciti NATO continuano a lasciare il servizio; un’emorragia che non si riesce a fermare.

Non si tratta più tanto di reclutare nuovi soldati quanto di persuadere le truppe esistenti a non congedarsi.

Recentemente, il ministro delle Forze armate francesi Sébastien Lecornu ha presentato un piano di fidelizzazione dei talenti per incentivare il personale militare a rimanere in uniforme, riporta Politico.

Ciò avviene pochi giorni dopo che il rapporto annuale presentato al parlamento tedesco ha mostrato che nel 2023 circa 1.537 soldati hanno lasciato la Bundeswehr, riducendola a 181.514 effettivi.

“Questi discorsi esistono ormai in tutte le capitali, in tutte le democrazie che hanno eserciti professionali senza coscrizione”, ha detto Lecornu, citando il Regno Unito e gli Stati Uniti. ”Alle riunioni della NATO possiamo parlare di attrezzature, ma ora parliamo anche del livello di mantenimento”, ha aggiunto il Ministro francese.

Mentre l’Europa si riarma in reazione alla guerra in Ucraina, paesi come la Croazia stanno riflettendo sul ripristino della coscrizione. Altri, come la Danimarca, prevedono di espanderlo per includere le donne. La Germania ha abolito la coscrizione obbligatoria nel 2011, ma con molti militari ormai fuori dal servizio si è rinnovata la discussione sulla reintroduzione della leva, una sorta di sistema di servizio nazionale.

Per i paesi che fanno affidamento su eserciti professionali, la sfida è rendere attraenti le forze armate, cosa difficile da fare in tempi di bassa disoccupazione, feroce concorrenza da parte del settore privato e uso diffuso del lavoro a distanza.

In Francia, il personale militare resta nelle forze armate in media un anno in meno rispetto al passato. Nel Regno Unito, si è verificato un deficit di arruolamenti annuali di 1.100 soldati, equivalenti a due battaglioni di fanteria, anche se il governo ha appaltato il reclutamento ad una società privata.

Il denaro gioca un ruolo nel convincere le persone a restare. Una delle misure di punta del piano francese è quella di incrementare le pensioni di vecchiaia integrando i bonus e aumentando anche gli stipendi.

Ma il problema è che i termini di servizio non sono così attraenti, con straordinari cronici, assenze da casa di mesi e periodi di recupero che non vengono concessi per motivi di servizio.

Andando negli States, “Il problema non è il reclutamento ma il mantenimento, dobbiamo trattenere anche le famiglie”, ha detto l’ammiraglio Lisa Franchetti, capo delle operazioni navali della Marina americana, in una conferenza tenutasi a Parigi all’inizio di quest’anno.

In Polonia, il nuovo governo all’inizio di quest’anno ha annunciato aumenti salariali di circa il 20% nel tentativo di mantenere le truppe. Lo stipendio mensile minimo di un soldato passa da 4.960 złoty (1.150 euro) a 6.000 złoty. In risposta alla crescente minaccia proveniente dalla Russia, l’esercito polacco è passato da 95.000 nel 2015 a 215.000 quest’anno.

Il piano francese prevede aiuti per la ricerca di alloggi e l’accesso all’assistenza sanitaria e all’assistenza all’infanzia. Le coppie che lavorano entrambe all’interno del ministero delle Forze armate, anche se uno è civile, potranno trasferire insieme i posti.

“Preferirei avere meno assunzioni per migliorare la fidelizzazione piuttosto che andare in una corsa di assunzioni in cui il numero di persone trattenute diminuisce costantemente”, ha detto Lecornu.

In Germania, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la difesa nazionale, il governo vuole portare il numero delle forze armate a 203.000 entro l’inizio degli anni ’30, ma il reclutamento sta crescendo lentamente.

Il commissario speciale del Bundestag per le forze armate, Eva Högl, ha affermato che il ripristino di una qualche forma di coscrizione obbligatoria è un modo per cambiare la situazione, ma prendere di mira le donne è una mossa più ovvia per arrestare il declino poiché il potenziale è “tutt’altro che esaurito” scrive il deputato.

La legislazione approvata lo scorso anno cerca di rendere le condizioni più attraenti, compreso un maggiore sostegno all’assistenza all’infanzia e un aumento delle pensioni di vecchiaia.

Non ci sono solo problemi con gli orari, ma anche con le infrastrutture di base. “Quando visito le truppe, non sento più dire che mancano caschi e giubbotti protettivi, ma armadietti”, scrive Högl nel rapporto annuale.

Secondo Högl, la ristrutturazione delle caserme e delle strutture militari costerà circa 50 miliardi di euro, equivalenti alla metà del fondo speciale totale creato dal governo per aggiornare le sue forze militari dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Luigi Medici

