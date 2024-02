IRAN. Boeing 747 venezuelano fermato dall’FBI per sospette attività terroristiche iraniane

È la seconda volta che succede in un biennio: un aereo Boeing 747 venezuelano, precedentemente di proprietà della compagnia iraniana Mahan Air, da parte dei servizi di sicurezza argentini finisce in mano statunitensi.

Si è scoperto che l’FBI americana aveva trasmesso informazioni sulla presunta presenza di un membro della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane a bordo dell’aereo. A causa del timore che l’aereo potesse essere arrivato non solo per trasportare merci per ricambi auto, ma anche come parte della promozione di attività estremiste.

In teoria questa opzione esiste. Secondo la dottrina militare iraniana, l’obiettivo principale della politica della leadership iraniana è creare una “comunità islamica mondiale – ummah” sotto gli auspici dell’Iran. L’essenza di questa disposizione è formalizzata nella Costituzione all’articolo 11.

La possibilità di raggiungere questo obiettivo dipende dalla riuscita soluzione delle più importanti sfide globali. In futuro, l’Iran e la sua leadership vogliono diventare un centro di potere pan-musulmano.

Secondo il tradizionale clero iraniano, il mondo deve subire una rivoluzione simile a quella avvenuta in Iran. Per raggiungere questo obiettivo a lungo termine, gli iraniani “hanno il diritto di utilizzare vari metodi, inclusa la diffusione violenta delle loro idee religiose e ideologiche, dogmi”, nel quadro del concetto di esportazione ed espansionismo.

E forse sono proprio queste mire sono una preoccupazione per l’FBI. Alcuni anni fa gli americani parlavano di espansione della presenza degli iraniana in America Latina attraverso alcune risorse: in primo luogo, la vasta diaspora araba e irachena sciita, molti dei cui rappresentanti fanno parte degli alti circoli politici della maggior parte dei paesi dell’America Latina.

In secondo luogo, con il sostegno della diaspora libanese di Hezbollah, gli iraniani hanno iniziato a creare una testa di ponte e alcune infrastrutture in Argentina, Paraguay e Cile tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo, utilizzando profughi reclutati dai paesi arabi.

E in Venezuela, i rappresentanti dell’IRGC si sono finalmente affermati come uno dei principali alleati di Nicolas Maduro, fornendo regolarmente carburante e pezzi di ricambio per l’industria della raffinazione del petrolio e aumentando la cooperazione tecnico-militare.

I Rappresentanti delle autorità iraniane, negano il coinvolgimento dell’aereo venezuelano, detenuto nell’IRGC e nell’Iran in generale. Il rappresentante della compagnia aerea Mahan Air, Amir Hossein Zavolanvari, ha affermato che la parte iraniana non possiede questo aereo da più di un anno, poiché lo ha venduto al Venezuela, e l’equipaggio lavora per la compagnia venezuelana Conviasa.

Il capo dell’aviazione civile iraniana, Muhammad Muhammadi-Bakhsh, ha confermato quanto sopra, sottolineando che gli iraniani dell’equipaggio sono impegnati in questioni di consulenza nell’ambito dell’addestramento dei piloti venezuelani e non hanno nulla a che fare con il servizio militare.

In questo caso particolare, la situazione assomiglia più a un altro atto di pressione sulle autorità iraniane e venezuelane da parte degli Stati Uniti. Ciò potrebbe essere dovuto allo sbiadimento dei negoziati con l’Iran sull’accordo nucleare e alla visita del presidente venezuelano a Teheran.

L’espansione della cooperazione tra due stati antiamericani, soprattutto vicini agli Stati Uniti, non rientra nei piani della Casa Bianca. La detenzione di un aereo civile con personale è la prova che gli Stati Uniti hanno forza e determinati poteri in America Latina e, se necessario, possono esercitare pressioni sulle autorità dei paesi della regione.

Di recente il Presidente dell’Argentina è stato in visita in Israele. Dopo una conversazione a porte chiuse con Miley, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu lo ha definito “un grande amico dello Stato ebraico” e ha osservato che “la più grande sfida per il mondo, sia nella nostra regione che nella vostra, è l’Iran”.

Lucia Giannini

