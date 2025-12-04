MAR NERO. Nato e Turchia discutono di sicurezza dopo gli attacchi ucraini alle petroliere russe 

Mercoledì, il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte hanno discusso delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza nel Mar Nero dopo una serie di attacchi a petroliere legate alla Russia, secondo informazioni fornite da una fonte del Ministero degli Esteri turco e riportate da Reuters.

La Turchia, membro della NATO che mantiene rapporti sia con Kiev che con Mosca, ha espresso preoccupazione per i recenti attacchi a navi legate alla Russia all’interno della zona economica esclusiva turca. I funzionari turchi hanno condannato gli attacchi e hanno esortato “tutte le parti” a smettere di prendere di mira il trasporto marittimo commerciale, riporta Turkish Minute.

Gli incidenti hanno scosso l’industria marittima. Le tariffe assicurative per le rotte del Mar Nero sono aumentate e un importante operatore turco, Beşiktaş Shipping, ha sospeso le sue attività legate alla Russia a causa di rischi per la sicurezza.

L’Ucraina ha dichiarato di aver preso di mira due petroliere vuote dirette a un porto russo con droni marini la scorsa settimana, nell’ambito della sua campagna per ridurre le entrate petrolifere di Mosca, mentre la Russia continua a colpire la rete elettrica ucraina. Kiev, tuttavia, ha negato il suo coinvolgimento in un altro episodio di martedì, in cui una petroliera battente bandiera russa, che trasportava olio di girasole, ha riferito di essere stata attaccata da un drone al largo delle coste turche.

Anche la Beşiktaş Shipping ha riferito che una delle sue petroliere, impiegata su rotte legate alla Russia, è stata danneggiata da impatti esterni nei pressi del Senegal. Nessun attore ha rivendicato la responsabilità.

Fidan e Rutte hanno discusso di sicurezza nel Mar Nero e di più ampi sforzi diplomatici per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni durante il loro incontro a margine di una riunione NATO a Bruxelles, ha riferito la fonte del ministero, secondo quanto riportato da Reuters.

Fidan ha anche incontrato i suoi omologhi di Bulgaria e Romania a margine dell’incontro, ha riferito l’Agence France-Presse. Tutti e tre i paesi hanno il Mar Nero come parte almeno parziale delle loro coste. Durante quell’incontro “è stata sottolineata l’importanza attribuita alla sicurezza del Mar Nero per i tre stati costieri membri della NATO”, ha affermato la fonte del ministero degli Esteri: ”È stato sottolineato che la libertà di navigazione e il rispetto delle norme giuridiche internazionali nel Mar Nero sono necessari”.

La Turchia ha avvertito che gli attacchi nella sua zona economica esclusiva equivalgono a una grave escalation. Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto minacciando di bloccare l’accesso dell’Ucraina al mare e ha segnalato attacchi intensificati contro infrastrutture e navi ucraine, insieme a possibili azioni contro petroliere appartenenti ai paesi che assistono l’Ucraina.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato telefonicamente al presidente francese Emmanuel Macron che la Turchia sta lavorando per riprendere i colloqui a Istanbul volti a raggiungere un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina.

Luigi Medici

