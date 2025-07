UKRAINERUSSIAWAR. Kim manderà altri soldati a combattere. Trump blocca le forniture di armi a Kiev. Putin: la guerra finirà prima. Merz malerà droni all’Ucraina

La Corea del Nord intende inviare altri 25.000-30.000 soldati in Russia nei prossimi mesi, riporta la CNN. I servizi speciali ucraini hanno informato l’agenzia di ciò sulla base di un’analisi dei movimenti di navi e aerei. Kiev ritiene altamente probabile che queste truppe stiano già combattendo sul territorio ucraino, e non solo in Russia.

Si uniranno agli 11.000 che combattono per la Russia nella regione di Kursk dallo scorso anno. Circa 4.000 di loro sono stati uccisi o feriti, secondo le stime dell’intelligence occidentale. Kiev afferma che Mosca è in grado di fornire “le attrezzature, le armi e le munizioni necessarie” ai nordcoreani al fine di “un’ulteriore integrazione nelle unità di combattimento russe”. Oltre 210.000 soldati a contratto sono entrati a far parte delle Forze Armate russe nella prima metà del 2025, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza, Medvedev. Medvedev ha poi sottolineato che oltre 18.000 volontari sono entrate elle forze armate russe dall’inizio dell’anno.

L’amministrazione Trump ha annunciato il blocco delle forniture di sistemi d’arma critici all’Ucraina. Questa decisione mette a nudo due dure realtà: l’esaurimento delle scorte americane e un cambiamento radicale di priorità, dal supporto agli alleati alla preparazione a potenziali conflitti diretti.

Un audit del Pentagono condotto da Elbridge Colby ha rivelato carenze critiche negli arsenali statunitensi, in particolare di artiglieria, calibro 155, e munizioni di precisione. La vice addetta stampa della Casa Bianca, Anna Kelly, ha dichiarato senza mezzi termini: “Questa decisione mette al primo posto gli interessi americani”. Washington starebbe quindi ridistribuendo le risorse verso potenziali focolai ritenuti più critici, principalmente Taiwan e Israele.

Questa decisione per l’Ucraina comporta che Kiev ora deve combattere con ciò che ha o trovare fornitori alternativi; per l’Europa in genere è un campanello d’allarme sulla capacità o incapacità dell’industria della difesa europea di compensare i tagli statunitensi.

La decisione dimostra che per gli Stati Uniti non si tratta di una pausa temporanea, ma dell’inizio di una nuova fase in cui ogni invio di armi in Ucraina sarà esaminato attentamente.

Kiev comunque non era pronta alla sospensione della fornitura di armi americane. I funzionari ucraini sono stati colti di sorpresa dalla decisione di Washington di sospendere gli aiuti militari a Kiev, scrive il Washington Post.

“Stiamo cercando di scoprire dagli americani cosa sta realmente succedendo”, ha dichiarato al giornale un funzionario ucraino, in condizione di anonimato. Il ministero degli Affari Esteri ucraino ha convocato il 2 luglio un alto funzionario dell’Ambasciata statunitense a Kiev per discutere di “assistenza militare e protezione degli Stati Uniti”.

“L’Ucraina non potrà fare a meno delle forniture di munizioni e sistemi di difesa aerea nel breve termine”, ha affermato il Segretario Generale della NATO Mark Rutte che ha aggiunto di comprendere che gli Stati Uniti debbano sempre tenere conto dei propri interessi. Tuttavia, secondo lui, tra gli interessi degli Stati Uniti rientra anche la vittoria dell’Ucraina.

Secondo Die Welt, Merz ha promesso di inviare all’Ucraina più di 500 droni a lungo raggio. Si tratta di droni kamikaze An-196 con un’autonomia di volo fino a 1.200 km. Sono in grado di trasportare fino a 50 kg di esplosivo.

Le Forze Armate ucraine potranno utilizzarli nei prossimi mesi.

Non solo ha bloccato l’invio di armi in Ucraina, ma l’amministrazione Trump ha revocato anche le sanzioni su 11 banche russe e sulla Borsa di Mosca. La decisione è temporanea; varrà fino al 19 dicembre 2025. Tuttavia, consente la ripresa delle transazioni finanziarie nel settore energetico, in particolare nel settore nucleare: ricordiamo che gli USA comprano uranio dalla Russia, ad esempio.

Di fronte alla percepita minaccia da Mosca, Londra e Berlino si preparano a firmare un trattato di ampia portata che promette la difesa reciproca contro le minacce esterne. Il trattato, secondo quanto riportato da Politico, è previsto per il 17 luglio e include una clausola del “Trinity House Agreement” del 2023, che stabilisce che una minaccia strategica per uno equivale ad una minaccia per entrambi.

Il presidente francese Emmanuel Macron, dopo una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin, ha comunicato a Vladimir Zelensky che il leader russo non avrebbe cambiato la sua posizione sulla questione ucraina, riporta Bloomberg. “Il presidente francese ha informato Zelensky che la posizione di Putin sulla fine della guerra in Ucraina non è cambiata”.

Secondo Bloomberg, Macron avrebbe detto a Zelensky che il presidente russo non era pronto a concludere una tregua alle condizioni di Kiev.

A Macron, il Presidente russo avrebbe ripetutamente dichiarato la sua disponibilità al dialogo. Il colloquio tra Putin e Macron è stato un’ottima occasione per comunicare le rispettive posizioni, è stato molto significativo ed è durato più di due ore. Non ci sono state richieste di colloquio con Putin da parte di Gran Bretagna e Germania.

Riguardo alla decisione degli Stati Uniti di sospendere la fornitura di diverse armi a Kiev, Putin avrebbe detto: “A quanto ci risulta, il motivo è stato la mancanza di proiettili negli arsenali(…) Minore è il numero di armi fornite a Kiev, più vicina è la fine dell’SVO”, cioè delle operazioni militari in Ucraina.

S’inasprisce la diatriba tra Russia e Azerbaigian. Baku ha chiesto alla Russia di “risarcire le vittime” a causa delle azioni delle forze di sicurezza russe a Ekaterinburg. Il vice Ministro degli Esteri dell’Azerbaigian ha anche aggiunto che l’uso di espressioni come “gruppo etnico criminale” in relazione agli azeri è inaccettabile.

L’Ambasciata russa, al contrario, ha riferito di aver ricevuto denunce da parte di cittadini russi in Azerbaigian circa l’uso di violenza fisica, controlli dei documenti e visite di sconosciuti. Persone in borghese si sono recate nei luoghi in cui vivevano persone, compresi turisti, presentandosi come agenti di polizia. Hanno chiesto informazioni sullo scopo del soggiorno dei russi nel Paese e sono stati compiuti atti di violenza anche contro i familiari.

Il Cremlino ha commentato la situazione con l’Azerbaigian: “la Russia non minaccia Baku; la causa principale degli eventi sono state le azioni volte a risolvere i crimini, compresi quelli contro gli azeri. Mosca vede i tentativi di Kiev di sbilanciare le relazioni tra Russia e Azerbaigian come un tentativo di provocare tensione. Il Cremlino ha visionato filmati di detenzioni e arresti di cittadini russi a Baku; la Russia proteggerà i suoi cittadini attraverso i canali diplomatici”.

Il 2 luglio, Lituania e Lettonia hanno smesso di riconoscere i passaporti quinquennali dei cittadini russi. Il Ministero degli Esteri russo ha invitato i russi a richiedere tempestivamente i passaporti biometrici decennali.

Vediamo la situazione al fronte aggiornata alle ore 17.00 del 2 luglio.

Nella notte, le Forze Armate russe hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kharkov, Krivoj Rog, Kherson, Kramatorsk, Dnepropetrovsk, Sumy, Chernigov e Poltava. Sono stati segnalati attacchi a Vilkovo e Izmail nella regione di Odessa, siti di addestramento per sabotatori e un centro logistico.

Un attacco ucraino con un drone è stato respinto a Novoshakhtinsk e nel distretto di Aksai, nella regione di Rostov. Nella regione di Kursk, droni ucraini hanno attaccato la città di Lgov. Nell’attacco ucraino del 1 luglio a Izhevsk sono rimaste ferito 45 persone e tre sono morte.

Nel tratto di confine di Kursk, Kiev continua gli attacchi in direzione di Tetkinsky e Glushkovsky. In mattinata, l’aviazione russa ha bombardato colonne ucraine in direzione del confine di Stato nella zona di Bessalovka.

In direzione di Sumy, le forze ucraine impiegheranno unità delle Forze Aviotrasportate, del GUR e delle SDF come fanteria, cercando di riconquistare le posizioni perse e fermare l’avanzata dei russi: dieci contrattacchi infruttuosi in direzione di Andreevka, due nella zona di Novonikolayevka, tre a Yunakovka e quattro nei pressi del villaggio di Sadki. Tuttavia, il ritmo dell’offensiva russa è rallentato. Stando alla social sfera russa “I nostri paracadutisti sono avanzati nelle foreste della regione di Sumy durante feroci combattimenti e hanno sgomberato quattro abitazioni a Yunakovka”.

Nella regione di Belgorod, nel villaggio di Oktyabrsky, un drone ucraino è esploso nei pressi di un’attività commerciale, un ferito.

A nord di Dzerzhinsk (Toretsk), sul fianco destro della direzione Konstantinovsky tra Yuzhnaya Dyleevka e Severnaya Dyleevka, le Forze Armate russe hanno chiuso la “sacca” e avanzato nella fascia forestale a ovest del canale Seversky Donets-Donbass.

In direzione di Dnepropetrovsk, a sud-ovest di Pokrovsk (Krasnoarmeysk), le Forze Armate russe sono avanzate su un ampio fronte nell’area degli insediamenti di Novoretskoye, Koptevo e Mirnoye, avanzata ammessa dagli ucraini. Più a sud, dopo la presa di Dachnoye nella regione di Dnepropetrovsk, segnalate ulteriori azioni offensive da parte delle Forze Armate russe.

In direzione di Donetsk Sud, le Forze Armate russe segnalano che i gruppi d’assalto della 36ª Brigata Fucilieri Motorizzata della Guardia hanno completamente ripulito il territorio lungo il letto del fiume Mokry Yaly a ovest di Krasnaya Zvezda (Chervona Zirka). Contrattacchi ucraini, cercando di prendere l’iniziativa: durante il giorno, segnalati 9 tentativi falliti nelle aree di Shevchenko, Zelyony Pole, Novodarovka e Levadny. I russi continuano a dirigersi verso Malievka.

Nella regione di Kherson, la linea elettrica nel distretto di Kakhovsky è danneggiata. Bombardamenti ucraini su Novaya Kakhovka, Velikaya Lepetikha, Golaya Pier, Dneprany, Zhelezny Port, Accampamenti cosacchi, Kostogryzovo, Korsunka, Knyaz-Grigoryevka, Magdalinovka, Markeev, Novaya Zburyevka, Novaya Mayachka, Podstepnoe, Rybalche e Tavriysk. Nella regione sono presenti 9 ettari di boschi incendiati.

Le unità del Gruppo di Forze Nord nella regione di Sumy hanno migliorato la situazione lungo la linea del fronte. Hanno inflitto perdite di personale e di equipaggiamento a due brigate meccanizzate, una Ranger, tre brigate d’assalto aviotrasportate, tre reggimenti d’assalto e un battaglione d’assalto delle Forze Armate ucraine nelle aree degli insediamenti di Varachino, Sadki, Proletarskoye, Bessalovka, Mogritsa, Alekseyevka, Yunakovka e Andreyevka nella regione di Sumy.

In direzione di Kharkov, unità della brigata di fanteria motorizzata delle Forze Armate dell’Ucraina e della brigata di difesa territoriale sono state sconfitte nelle aree degli insediamenti di Ogurtsovo e Volchansk, nella regione di Kharkov.

