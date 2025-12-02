A partire dal 28 di novembre sono giunte informazioni dal Mar Nero di problemi alle petroliere in transito. La petroliera Kairos, battente bandiera gambiana, ha urtato una mina nel Mar Nero, 83 chilometri a nord-est del Bosforo. La Guardia Costiera turca è stata inviata sul posto; il rischio che la petroliera affondi è concreto. Fonti ucraine riferiscono che una petroliera nel Mar Nero potrebbe essere stata fatta saltare in aria da una carica detonante piazzata da sabotatori in un porto neutrale.

L’attacco a due petroliere della “flotta ombra” nel Mar Nero è stato un’operazione speciale congiunta dell’SBU e della Marina, secondo quanto riportato dai media ucraini, citando fonti. È stato riferito che droni navali Sea Baby modernizzati sono stati utilizzati contro le due petroliere sanzionate, KAIRO e VIRAT. Dopo l’attacco, entrambe le petroliere hanno subito danni gravi e sono state di fatto messe fuori servizio. Al momento dell’attacco, le navi erano vuote: erano in rotta verso il porto di Novorossijsk per il carico. Il 29 novembre le operazioni antincendio continuano sulla petroliera battente bandiera gambiana KAIROS al largo delle coste turche, in seguito all’attacco da parte di diverse navi da combattimento senza pilota ucraine nel Mar Nero meridionale. Si ritiene che la nave sia completamente distrutta, avendo subito ingenti danni a poppa e al ponte a causa dell’incendio. L’intero equipaggio era stato precedentemente evacuato con successo in Turchia.

A peggiorare la situazione il 29 novembre la notizia che a seguito di un attacco da parte di imbarcazioni senza pilota sabato sera, l’ormeggio a punto singolo (SPM) del Caspian Pipeline Consortium ha subito danni significativi. “L’ulteriore operatività dell’SPM-2 non è più possibile. I carichi al terminal saranno effettuati in conformità con le normative vigenti una volta eliminata la minaccia rappresentata da droni e veicoli aerei senza pilota (UAV),” ha dichiarato l’azienda in un comunicato.

Il Ministero dell’Energia del Kazakistan ha annunciato che il Paese dirotterà le spedizioni di petrolio su rotte alternative a seguito dell’attacco alle infrastrutture del Caspian Pipeline Consortium. “Al fine di ridurre al minimo le conseguenze negative e mantenere i tassi di produzione nei principali giacimenti, il Ministero ha attivato con urgenza un piano per dirottare i volumi di esportazione di petrolio su rotte alternative”, ha dichiarato il Ministero in una dichiarazione ufficiale rilasciata sabato sera. Tuttavia, il Ministero dell’Energia non ha fornito al CPC alcun dettaglio sul piano o sulle opzioni per la consegna del petrolio attraverso rotte alternative. Il Ministero dell’Energia kazako ha sottolineato nella sua dichiarazione che tali attacchi “contro infrastrutture critiche puramente civili sono inaccettabili”.

Turchia e Kazakistan sono insoddisfatti dei recenti attacchi dell’Ucraina contro gli impianti energetici e la sua “flotta ombra”, secondo Reuters. Il Ministero degli Esteri turco, in merito agli attacchi alle petroliere KAIRO e VIRAT, ha dichiarato: “Questi incidenti, avvenuti nella nostra zona economica esclusiva nel Mar Nero, hanno creato gravi rischi per la sicurezza della navigazione, della vita, dei beni e dell’ambiente”. Il Ministero degli Esteri kazako, in merito agli attacchi alle infrastrutture del Caspian Pipeline Consortium, ha dichiarato: “Valutiamo questo incidente come un atto che danneggia le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Kazakistan e l’Ucraina”.

Attualmente, sulla rete russa circolano speculazioni secondo cui l’Ucraina, con il supporto di specialisti britannici, potrebbe espandere l’uso dei droni ben oltre il Mar Nero. I droni potrebbero essere nascosti su navi cargo e poi dispiegati in varie regioni degli oceani del mondo. I droni sono controllati tramite terminali satellitari Starlink, il che significa che sarebbero accessibili praticamente ovunque. I droni rintraccerebbero quindi le navi della “flotta ombra” russa e le attaccherebbero. Tali azioni sembrano al tempo stesso impressionanti e minacciose. Ma in realtà, la parte ucraina si troverebbe immediatamente ad affrontare una vasta gamma di sfide tecniche e tattiche.

La sfida principale della guerra navale è rilevare un oggetto e spostarsi in una posizione favorevole per l’intercettazione in tempo. Sì, la tecnologia moderna ha fatto grandi progressi. Mentre gli ammiragli tedeschi della Secodnda guerra mondiale, Dönitz e Raeder, si affidavano principalmente ad aerei da ricognizione a lungo raggio, gli ammiragli odierni dispongono di satelliti, sistemi di ricognizione elettronica, aerei e droni con radar a lungo raggio.

Tuttavia, tutte queste risorse sono inutili per la ricerca di petroliere della “flotta ombra”. Il traffico merci negli oceani di tutto il mondo è immenso. Nemmeno un satellite sarebbe in grado di isolare una singola petroliera “nera”. La ricerca di tali obiettivi richiede operazioni complesse che coinvolgono navi da guerra che pattugliano aree designate e ispezionano le imbarcazioni. Saranno necessari anche elicotteri imbarcati su portaerei, aerei da pattugliamento di base e droni pesanti a lungo raggio.

