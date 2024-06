MAR CINESE MERIDIONALE. Primo speronamento tra navi filippine e cinesi 

Una nave filippina e una cinese si sono scontrate dopo che la nave filippina è “entrata illegalmente” nelle acque vicino al conteso Second Thomas Shoal e si è “avvicinata pericolosamente” alla nave cinese, ha detto lunedì la guardia costiera cinese.

L’incidente è avvenuto lunedì mattina presto durante l’ultima missione di rifornimento delle Filippine alla nave della marina filippina incagliata nella Second Thomas Shoal, nelle Isole Spratly del Mar Cinese Meridionale e quindi trasformata in in avamposto, rivendicato sia da Pechino che da Manila, riporta Scmp.

“La nave da rifornimento filippina ha ignorato numerosi avvertimenti da parte cinese… pericolosamente e in modo poco professionale si è avvicinata alle navi cinesi che navigavano normalmente, provocando una collisione”, ha detto la guardia costiera in una nota. Non vengono menzionati danni o feriti su entrambi i lati.

Il comando cinese ha affermato che la nave filippina era “entrata illegalmente” nelle acque vicino a Second Thomas Shoal e che la guardia costiera cinese ha adottato “misure di controllo” contro la nave filippina in conformità con la legge.

Lunedì pomeriggio, durante una regolare conferenza stampa del Ministero degli Esteri cinese, il portavoce Lin Jian ha dichiarato: “La Guardia Costiera cinese ha adottato solo le misure di controllo necessarie contro le navi filippine in conformità con la legge, e l’operazione sul posto è stata condotta in modo professionale, sobrio, ragionevole e lecito”.

Ha detto che una nave filippina di rifornimento e rifornimento e due motoscafi avevano tentato di consegnare materiali, compresi materiali da costruzione, alle truppe di stanza a Second Thomas Shoal.

Pechino teme che i materiali da costruzione inviati alla secca possano essere utilizzati per fortificare la nave filippina e sostenerne la presenza, e la Cina tenta spesso di bloccare le consegne.

Lunedì i media filippini hanno citato le forze armate delle Filippine affermando che le affermazioni di Pechino sono “ingannevoli e fuorvianti”.

“Il problema principale resta la presenza illegale e le azioni delle navi cinesi all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine, che violano la nostra sovranità e i nostri diritti sovrani”, ha affermato. Le forze armate hanno affermato che non commenteranno i dettagli operativi della rotazione umanitaria legale e della missione di rifornimento.

Si tratta del primo scontro da quando le nuove regole della guardia costiera cinese, che consentono di trattenere sospetti trasgressori fino a 60 giorni, sono entrate in vigore sabato.

Nel 1999, Manila fece deliberatamente incagliare la BRP Sierra Madre, una vecchia nave della Seconda Guerra Mondiale, sulla Second Thomas Shoal e vi stazionò soldati filippini. Queste truppe fanno affidamento su missioni periodiche di rifornimento di cibo, acqua e altre necessità.

Denominato Renai Jiao dalla Cina, la Secca sotto il controllo di Manila è stata il punto focale di molteplici scontri in mare. La guardia costiera cinese è stata accusata di aver speronato navi da rifornimento filippine e di aver usato contro di loro idranti, provocando danni e feriti.

I frequenti scontri tra Pechino e Manila non accennano a diminuire. Più recentemente, tensioni si sono sviluppate anche a Sabina Shoal, conosciuta come Escoda Shoal nelle Filippine, a circa 139 km a ovest di Palawan, la provincia insulare più occidentale delle Filippine.

La settimana scorsa, la guardia costiera cinese ha dichiarato di aver adottato “misure restrittive” contro le imbarcazioni filippine sbarcate sugli isolotti di Sabina Shoal – noti come Xianbin Jiao in cinese.

Sabato scorso, il G7 ha criticato quello che ha definito “l’uso pericoloso della guardia costiera e della milizia marittima” nel Mar Cinese Meridionale e il “crescente uso di manovre pericolose e cannoni ad acqua” contro le navi filippine.

Pechino nega l’affermazione di Manila secondo cui le navi cinesi costruirebbero “un’isola artificiale” nel Mar Cinese Meridionale. La Cina rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale, ma le aree sovrapposte sono rivendicate da Filippine, Brunei, Malesia e Vietnam.

La settimana scorsa, le Filippine hanno presentato una richiesta all’organismo delle Nazioni Unite per un’estesa piattaforma continentale al largo della costa occidentale della provincia di Palawan, nel Mar Cinese Meridionale. Questa azione mette in discussione le ampie rivendicazioni territoriali della Cina nella regione.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, Unclos, uno Stato costiero può assicurarsi i diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse della sua piattaforma continentale, che possono estendersi fino a 350 miglia nautiche, compreso il diritto di autorizzare e regolamentare le attività di trivellazione.

Luigi Medici

