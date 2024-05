FILIPPINE. Bacini americani per la Guardia Costiera di Manila

La scorsa settimana la Guardia costiera filippina ha ricevuto la sua prima struttura dedicata alla manutenzione e alla riparazione delle navi da parte di funzionari statunitensi.

Con numerose navi pattuglia danneggiate in incidenti nel Mar Cinese Meridionale e un imminente programma di modernizzazione della flotta, il Pentagono e il Dipartimento di Stato, finanziato con 950.000 dollari, vogliono rafforzare le capacità delle forze dell’ordine civili di Manila, riporta USNI News.

“L’officina MRG consente alle Filippine di condurre operazioni navali più continue e affidabili in mare, contrastare la pesca illegale, rafforzare la consapevolezza del dominio marittimo e affrontare attività illegali da parte di attori stranieri aggressivi”, ha affermato il vice capo della missione statunitense Y. Robert Ewing durante il cerimonia di inaugurazione.

Situata all’ingresso della baia di Manila presso la Cavite Buoy Base a Sangley Point, l’officina di oltre 37 metri quadrati è dotata di un’officina meccanica, un’officina di saldatura, un’officina elettrica, uffici per il personale e magazzino. Il design del laboratorio deriva dalle strutture di supporto della Guardia Costiera degli Stati Uniti, secondo un comunicato dell’Ambasciata degli Stati Uniti nelle Filippine. La struttura è anche a breve distanza dagli ormeggi del PCG nel porto di Manila.

L’istituzione della struttura avviene nel mezzo di diversi incidenti nel Mar Cinese Meridionale, dove numerose navi civili filippine, comprese quelle del PCG e del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sono state danneggiate da speronamenti e colpi di cannoni ad acqua da parte delle navi della Milizia Marittima Cinese e della Guardia Costiera Cinese.

Nell’ultimo incidente con i cannoni ad acqua vicino a Scarborough Shoal, le navi governative filippine BRP Bagacay (MRRV-4110) e BRP Datu Bankaw (MMOV-3004) hanno subito danni alle loro sovrastrutture e alle attrezzature di navigazione.

Essendo la forza principale schierata nel Mar Cinese Meridionale per proteggere gli interessi filippini nella regione contesa, il PCG sta cercando di espandere la sua flotta. Il comunicato statunitense sottolinea inoltre che la nuova struttura “consentirà un supporto di manutenzione più ampio per la flotta di navi in rapida espansione della PCG”.

Dal 2016, il PCG ha accolto navi attraverso programmi di rafforzamento delle capacità con il Giappone e la Francia. Sebbene ciò abbia prodotto una flotta di 13 navi pattuglia, l’agenzia ha riconosciuto che sono necessarie più risorse per coprire le acque territoriali e la zona economica esclusiva dell’arcipelago filippino, che consiste di 7.641 isole. Nell’ultimo anno, l’agenzia si è assicurata altre cinque motovedette dal Giappone e sta esaminando l’acquisizione di due motovedette di classe Guardian dall’Australia. Il piano di acquisizione del PCG mira ad acquisire fino a 192 navi, tra cui 30 pattugliatori offshore e 10 navi di risposta multiruolo per pattugliamento oceanico.

Oltre al seminario del gruppo di manutenzione e riparazione, gli Stati Uniti hanno organizzato vari programmi e iniziative educative per aiutare il personale della guardia costiera filippina a mantenere le proprie navi. L’estate scorsa, gli Stati Uniti hanno donato all’agenzia una struttura di formazione di 42.000 piedi quadrati da 4,5 milioni di dollari a Balagtas, Bulacan.

Il vice comandante dell’amministrazione del PCG, il vice ammiraglio Allan Victor Dela Vega, ha fatto eco a questo impegno americano per aiutare a sostenere le Filippine.

“Questo nuovo workshop dagli Stati Uniti rappresenta un punto di svolta per il PCG”, ha affermato. “Ci aiuterà a riparare le nostre navi più velocemente e a mantenerle in perfetta forma per proteggere meglio le acque filippine”.

Tommaso Dal Passo

