BRASILE. Nuovo attore nel mercato delle Terre Rare 

Il Brasile, gigante minerario, ha grandi ambizioni nel costruire un’industria delle terre rare mentre le economie occidentali spingono per assicurarsi i metalli necessari per i magneti utilizzati nell’energia verde e nella difesa, cercando di spezzare il dominio della Cina.

A suo vantaggio giocano il basso costo della manodopera, l’energia pulita, le normative consolidate e la vicinanza ai mercati finali, incluso il primo impianto magnetico dell’America Latina che fornirebbe un acquirente pronto per i metalli, riporta Reuters. Ma bassi prezzi delle terre rare, sfide tecniche e i finanziatori nervosi pongono sfide alle speranze della nazione latinoamericana di inserirsi tra i primi cinque produttori mondiali di terre rare.

Il ritmo con cui si riuniscono i progetti brasiliani sulle terre rare sarà un test per verificare quanto successo l’Occidente potrà avere nel costruire una nuova industria avanzata quasi da zero per uscire dal quasi monopolio cinese.

Il Brasile detiene la terza riserva mondiale di terre rare. La prima miniera di terre rare del paese, Serre Verde, ha iniziato la produzione commerciale quest’anno.

La produzione è destinata a crescere, sostenuta dagli incentivi del governo che stanno anche accelerando un’industria globale di raffinazione e lavorazione delle terre rare.

Gli Stati Uniti e i loro alleati, dipendenti quasi interamente dalla Cina per i metalli e i magneti delle terre rare, hanno deciso di costruire una catena di approvvigionamento separata entro il 2027 dopo che le consegne sono state interrotte durante la pandemia.

L’anno scorso la Cina ha prodotto 240.000 tonnellate di terre rare, più di cinque volte il secondo produttore più grande, gli Stati Uniti, secondo i dati dell’U.S. Geological Survey. Trasforma circa il 90% della fornitura globale di terre rare in magneti permanenti utilizzati in tutto, dalle turbine eoliche ai veicoli elettrici e ai missili.

Per paesi come Australia, Vietnam e Brasile che cercano di recuperare il ritardo, i progressi sono lenti. Serra Verde ha impiegato 15 anni per entrare in produzione. Si prevede che quest’anno produrrà 5.000 tonnellate e potrebbe raddoppiare la produzione entro il 2030.

Vantaggi competitivi per il Brasile includono la geologia attraente, l’accesso all’energia idroelettrica, le normative consolidate e una forza lavoro qualificata.

Il Brasile potrebbe avere altre due o tre miniere di terre rare entro il 2030, superando potenzialmente l’attuale produzione annua dell’Australia.

Uno dei principali ostacoli è il crollo del 70% dei prezzi delle terre rare negli ultimi due anni, che ha reso difficile per le aziende raccogliere fondi per le miniere e la lavorazione.

Sebbene la manodopera sia economica, gli sviluppatori devono affrontare ostacoli tecnici. A differenza della Cina, molte aziende occidentali stanno ancora perfezionando i complessi processi per la produzione dei metalli delle terre rare, una sfida costosa che ha bloccato i progetti per anni.

Per stimolare lo sviluppo, a febbraio il governo brasiliano ha lanciato un fondo di 1 miliardo di reais per finanziare progetti strategici riguardanti i minerali, comprese le terre rare, vuole costruire un’industria per trasformare questi minerali in leghe per batterie, turbine eoliche e motori elettrici, ha dichiarato il Ministero delle Miniere e dell’Energia.

La sfida è stimolare la produzione e costruire partenariati per promuovere le tecnologie di separazione degli elementi e lo sviluppo della catena di approvvigionamento, ha affermato il ministero.

