UKRAINERUSSIAWAR. Varsavia richiama i cittadini dalla Bielorussia dove stanno arrivando i missili ipersonici russi. Impianti energetici russi sotto attacco ucraino. I russi avanzano nelle regione di Dnipropetrovs’k

“Gli Stati Uniti sono costretti a continuare ad acquistare uranio arricchito dalla Russia a causa della mancanza di capacità produttiva interna”, a dirlo il Segretario all’Energia statunitense Chris Wright: “Ne abbiamo bisogno. Non abbiamo la capacità di arricchire abbastanza uranio per il nostro reattore, che stiamo costruendo proprio ora”. Wright ha aggiunto che Washington prevede di aumentare la produzione nazionale e annuncerà nuovi progetti di arricchimento dell’uranio nelle prossime settimane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Putin “deve fermarsi” e procedere verso un vero accordo di pace per la guerra in Ucraina il prima possibile. Lo ha riferito durante l’incontro con il Presidente turco Erdogan a Washington: “La Russia ha speso milioni in bombe, ma non ha praticamente ottenuto alcun territorio. Sia Putin che Zelensky rispettano Erdogan. Potrebbe esercitare una grande influenza sulla guerra in Ucraina se volesse, ma preferisce rimanere neutrale. Trump vorrebbe che Erdogan smettesse di acquistare petrolio dalla Russia mentre “continua la sua aggressione contro l’Ucraina””.

Un velivolo da controllo e allerta precoce E-3C Sentry dell’Aeronautica Militare statunitense ha sorvolato i cieli dell’Alaska per la seconda notte consecutiva, probabilmente monitorando i sorvoli aerei russi nella Zona di Identificazione della Difesa Aerea dell’Alaska (ADIZ).

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio avrebbe accettato l’invito del Ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga a visitare l’Ucraina.

Questa settimana, i diplomatici europei hanno avvertito il Cremlino che la NATO è pronta a rispondere alle violazioni del suo spazio aereo, anche con la forza e la distruzione di equipaggiamenti, riporta Bloomberg citando fonti ufficiali. Secondo loro, durante un incontro a Mosca, gli ambasciatori di Gran Bretagna, Francia e Germania hanno espresso preoccupazione per l’ingresso di tre caccia russi MiG-31 nello spazio aereo estone.

L’Ucraina potrebbe ricevere fino a 130 miliardi di euro dall’Unione Europea come parte di un “prestito di riparazione”, riporta Reuters, citando fonti ufficiali dell’UE a conoscenza dei negoziati. L’importo finale del prestito sarà determinato dopo che il Fondo Monetario Internazionale (FMI) avrà valutato il fabbisogno finanziario dell’Ucraina nel 2026 e nel 2027. La maggior parte dei beni russi congelati nell’UE, per un totale di circa 210 miliardi di euro, è depositata presso il depositario centrale belga Euroclear. Questi fondi costituiscono la base per i 45 miliardi di euro stanziati a Kiev, già concordati dopo il vertice del G7 del 2024, e si prevede che la tranche successiva sarà utilizzata nell’ambito di un nuovo meccanismo proposto da Bruxelles.

I fondi trasferiti a Kiev, secondo il piano dell’UE, saranno restituiti “solo dopo aver ricevuto le riparazioni dalla Russia nell’ambito dell’accordo di pace”, spiega l’agenzia. Inoltre, alcune fonti affermano che la nuova tranche sarà trasferita dall’UE alla parte ucraina solo dopo il rimborso del primo prestito del G7. Secondo Politico: “La Commissione Europea ha proposto di concedere all’Ucraina un prestito di 140 miliardi di euro utilizzando beni russi congelati”, riporta Politico. La Commissione Europea ha proposto di estendere le sanzioni anti-russe con un voto a maggioranza semplice, bypassando l’Ungheria, riporta ancora Politico.

Restando in Europa ma cambiando argomento, droni non identificati sono stati avvistati questo fine settimana sopra installazioni militari vicino a Mourmelon-le-Grand, nel dipartimento della Marna, nel nord della Francia, secondo fonti militari che hanno parlato con Radio France Internationale. Si tratterebbe di piccoli dispositivi, “non di droni pilotati da personale militare”. Al momento non c’è motivo di credere che questo possa essere il risultato di un’interferenza straniera, scrive la pubblicazione. I dispositivi ricordano quelli lanciati dai palloni ucraini in territorio russo.

Nel mezzo del trambusto per i voli di droni sconosciuti, la Danimarca ha pubblicato un video di una nave da sbarco russa del Progetto 775 ancorata in acque internazionali vicino alle acque territoriali del paese.

Registrato un volo dall’Italia a Kiev da account per tracciamento dei voli, si parla di trasferimento dei sistemi di difesa aerea dall’Italia all’Ucraina.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) riferisce che una munizione russa è stata abbattuta e fatta esplodere ieri sera a meno di 800 metri dalla centrale nucleare dell’Ucraina meridionale, nella regione di Mykolaiv, nell’Ucraina meridionale.

Gli uomini di età compresa tra 25 e 60 anni residenti in Ucraina e non registrati per il servizio militare saranno automaticamente registrati, riporta il Ministero della Difesa ucraino.

On line sono apparse fotografie di tre caccia MiG-31BM, nonché di caccia Su-35S e Su-30SM2 delle forze aerospaziali russe, scortati da caccia ungheresi JAS 39C Gripen sul Mar Baltico, vicino al confine con la Lettonia. Alcuni aerei russi sono completamente disarmati, mentre altri sono equipaggiati solo con missili aria-aria a corto raggio R-73. Tre MiG-31 sono probabilmente i cosiddetti “Baltic Hooligans”, da cui erano stati precedentemente fotografati i Gripen svedesi.

La Polonia sta richiamando i suoi cittadini dalla Bielorussia: “L’Ambasciata ribadisce che, a causa delle crescenti tensioni, degli sviluppi militari nella regione e dei ripetuti casi di arresti arbitrari di cittadini polacchi, il Ministero degli Affari Esteri sconsiglia qualsiasi viaggio nella Repubblica di Bielorussia. In caso di un brusco deterioramento della situazione della sicurezza, chiusura delle frontiere o altre situazioni impreviste, l’evacuazione potrebbe risultare notevolmente complicata o addirittura impossibile.” L’annuncio arriva a seguito delle dichiarazioni del premier bielorusso Lukashenko che ha affermato che gli “Oreshnik”, vettori intercontinentali russi sono già in viaggio verso la Bielorussia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico russo ha abbassato le sue previsioni di inflazione per la Russia nel 2025 al 6,8% dal 7,6% di aprile. Il Ministero ha presentato al governo una bozza dei principali parametri delle previsioni macroeconomiche per il 2025-2028, che saranno esaminate in una riunione di gabinetto mercoledì. Le previsioni di inflazione per il 2026-2028 rimangono invariate, con un obiettivo del 4,0%.

Il Capo della Crimea Aksyonov ha detto in una dichiarazione: “Chiedo ai cittadini della Crimea e agli ospiti della Repubblica di Crimea di avere pazienza.” La carenza di carburante in Crimea è dovuta alla riduzione della produzione nelle raffinerie di petrolio russe, ha dichiarato Aksyonov, capo della Crimea”. “Stiamo adottando tutte le misure necessarie. A breve si prevede di rifornire le stazioni di servizio con il volume richiesto di benzina AI-95. La questione della disponibilità di benzina AI-92 sarà risolta entro due settimane”, ha dichiarato il capo della regione.

In risposta alle richieste di Trump all’India, questa ha risposto con nuovo accordi con Mosca. Il vice primo ministro Dmitry Patrushev ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi. Le parti hanno discusso di un accordo di libero scambio tra l’Unione Economica Eurasiatica (UEE) e l’India, nonché della creazione della Borsa dei Cereali dei BRICS per espandere le reciproche esportazioni agricole. La Russia intende rafforzare il suo partenariato strategico e la cooperazione in tutti i settori chiave.

La Russia inoltre attende la reazione degli Stati Uniti all’iniziativa New START di Putin, ha detto Peskov. Ha osservato che un mondo senza New START sarebbe molto più pericoloso. “Ci sono dichiarazioni pubbliche e poi ci sono contatti attraverso canali chiusi”, ha affermato il consigliere presidenziale russo Ushakov in merito alle dichiarazioni degli Stati Uniti al giornalista di Rossiya 1 Pavel Zarubin. Il Cremlino ritiene che Trump “potrebbe stare al gioco” con diversi leader rilasciando dichiarazioni su Putin a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sebbene il quadro sia molto più complesso, ha aggiunto Ushakov.

Più forti le parole del ministro per gli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov: “La NATO e l’UE, attraverso l’Ucraina, hanno dichiarato guerra alla Russia e vi stanno partecipando direttamente”.

Putin ha proposto di discutere con il Parlamento e il Ministero degli Esteri l’opportunità della partecipazione della Russia alle attività dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’OSCE. Sempre in Russia la Commissione elettorale centrale prevede di consegnare le schede elettorali nelle aree difficili da raggiungere utilizzando droni e imbarcazioni senza pilota, ha dichiarato Pamfilova, a capo della Commissione elettorale centrale russa, durante un incontro con Putin. Ha anche annunciato un progetto congiunto con l’Ufficio 1440 per utilizzare le comunicazioni satellitari per il voto elettronico a distanza. Inoltre, 1.035 partecipanti all’SVO hanno vinto le elezioni a vari livelli in occasione del Giorno della Città Unificata del 2025, ha riferito Pamfilova.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 26 settembre. Detriti di un drone su uno degli impianti della raffineria Afipsky Territorio di Krasnodar. Il piccolo incendio è già stato spento. Gli analisti militari russi “vengono nuovamente sollevati interrogativi sul sistema di difesa aerea di una struttura che è stata ripetutamente sottoposta ad attacchi ucraini”. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda il calcolo della traiettoria dei “detriti”, che avrebbero dovuto cadere all’esterno della struttura protetta senza causare danni.

Sempre durante la notte, sono pervenute segnalazioni isolate di attività di difesa aerea nei pressi del Ponte di Crimea, temporaneamente chiuso. Nella regione di Rostov, droni sono stati intercettati a Taganrog, Rostov e nei distretti di Azovsky, Matveyevo-Kurgan, Myasnikovsky e Millerovsky. A Rostov, un negozio e alcune auto in un parcheggio sono stati danneggiati. Un drone è stato abbattuto nella regione meridionale di Voronezh.

Un’esplosione si è verificata sui binari ferroviari nella regione di Pskov il 26 mattina presto, ha riferito il governatore della regione, Mikhail Vedernikov

I missili Geran sono stati operativi nelle aree del fronte all’Ucraina e hanno segnalato anche interruzioni di corrente e arrivi a Odessa.

Nella regione di Bryansk, le forze armate ucraine hanno colpito un villaggio nel distretto di Trubchevsk, con un MLRS Grad, ferendo nove persone.

In direzione di Sumy, vicino a Yunakivka, unità delle forze aviotrasportate russe sono avanzate attraverso le fasce forestali, respingendo un contrattacco ucraino.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha tentato di attaccare la centrale nucleare di Kursk-2 a Kurchatov. Il drone ha colpito uno degli edifici sul sito della centrale in costruzione. La centrale nucleare di Kursk-2 sta funzionando normalmente. Durante le operazioni sul campo tra Bolshegneushevo e Popovka, un drone delle forze armate ucraine ha colpito un’auto due i feriti.

Nella regione di Belgorod, sono state nuovamente segnalate vittime civili da IED e uso di droni. Nove i villaggi sotto attacco.

In direzione di Charkiv, le forze russe stanno attaccando nella foresta a ovest di Synel’nykove, a Vovčans’k, sulla riva sinistra del fiume Vovcha, e sul fronte Milove-Khatnje.

In direzione di Liman, il Ministero della Difesa segnala che la presa del villaggio di Zarichne DPR è quasi completata.

Anche nel settore di Kostjantynivka, il Ministero della Difesa ha segnalato la situazione: due gruppi ucraini sono stati distrutti mentre tentavano di uscire dall’accerchiamento nell’area a sud del bacino idrico di Kleban-Byk.

Nel settore di Dnipropetrovs’k, il gruppo di forze Vostok russo sta penetrando le difese ucraine in direzione di Stepove. Si segnalano successi russi anche nel settore di Kalynivs’ke e nell’area di Oleksiivka-Vyshneve-Malynivka.

Sul fronte di Zaporižžja, le forze armate russe stanno attaccando Prymors’ke e Stepnohirs’k, pesanti combattimenti in corso. A Bekhtery, nell’oblast’ di Cherson,uhn ferito da attacco ucraino. Nel porto di Zhelezny, un drone FPV ha danneggiato un’ambulanza. Bombardate altre sette località.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/