MAR CINESE MERIDIONALE. Il Quad si dice preoccupato dalle mosse cinesi 

I ministri degli Esteri di Australia, India, Giappone e Stati Uniti hanno dichiarato lunedì di essere seriamente preoccupati per le manovre intimidatorie e pericolose nel Mar Cinese Meridionale e si sono impegnati a rafforzare la sicurezza marittima nella regione.

La dichiarazione congiunta è arrivata dopo i colloqui tra i paesi “Quad” a Tokyo, a cui hanno partecipato Penny Wong dall’Australia, Subrahmanyam Jaishankar dall’India, Yoko Kamikawa dal Giappone e Antony Blinken dagli Stati Uniti, riporta Reuters.

Nei colloqui sulla sicurezza tra Stati Uniti e Giappone di domenica, i due alleati hanno definito la Cina la “più grande sfida strategica, apre una nuova finestra” per la regione.

“Siamo seriamente preoccupati per la situazione nel Mar Cinese Orientale e Meridionale e ribadiamo la nostra ferma opposizione a qualsiasi azione unilaterale che cerchi di cambiare lo status quo con la forza o la coercizione”, hanno affermato i ministri nella dichiarazione, che non ha menzionato direttamente la Cina.

Hanno anche espresso seria preoccupazione per la militarizzazione delle caratteristiche contese e le manovre coercitive e intimidatorie nel Mar Cinese Meridionale, tra cui l’uso pericoloso di navi della guardia costiera e della milizia marittima.

Nel frattempo Pechino risponde: interrogato sulla dichiarazione durante una conferenza stampa, il portavoce del ministero degli esteri cinese Lin Jian ha affermato che il Quad stava “creando artificialmente tensione, incitando allo scontro e contenendo lo sviluppo di altri paesi”.

Le navi cinesi si sono ripetutamente scontrate con navi filippine che cercavano di rifornire le sue truppe sul contestato Second Thomas Shoal negli ultimi mesi, sebbene i due paesi a luglio abbiano raggiunto un accordo provvisorio che mira ad allentare le tensioni.

Il gruppo Quad ha affermato di stare lavorando a una serie di iniziative per mantenere “l’ordine marittimo libero e aperto”, tra cui aiutare i partner a migliorare la consapevolezza del dominio tramite dati satellitari, formazione e sviluppo delle capacità. Hanno anche annunciato un piano per istituire un nuovo dialogo legale marittimo.

“Stiamo tracciando una rotta per una regione dell’Indo-Pacifico e dell’Oceano Indiano più sicura e aperta rafforzando la sicurezza marittima”, ha affermato Blinken in dichiarazioni ai giornalisti dopo l’incontro. “In termini pratici, cosa significa? Significa rafforzare la capacità dei partner in tutta la regione di sapere cosa sta succedendo nelle loro acque”, ha aggiunto.

Ha affermato che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i propri partner per garantire la libertà di navigazione e il flusso ininterrotto del commercio marittimo legale.

Gli Stati Uniti hanno annunciato domenica i piani per un importante rinnovamento del loro comando militare in Giappone. Era tra le diverse misure annunciate dagli alleati per affrontare quello che hanno definito un “ambiente di sicurezza in evoluzione”, notando varie minacce dalla Cina, comprese le sue muscolose attività marittime.

“L’incertezza che circonda l’ordine internazionale e la situazione internazionale è aumentata con la Russia che continua la sua aggressione in Ucraina, i tentativi di cambiare unilateralmente lo status quo con la forza nel Mar Cinese Orientale e nel Mar Cinese Meridionale e il lancio di missili balistici da parte della Corea del Nord”, ha affermato il ministro giapponese Kamikawa dopo i colloqui.

I ministri del Quad si sono anche impegnati a promuovere la cooperazione nella sicurezza informatica per proteggere le catene di approvvigionamento e le infrastrutture critiche, compresi i cavi sottomarini. Dopo aver lasciato Tokyo, Blinken e Austin terranno colloqui sulla sicurezza con un altro alleato asiatico, le Filippine, mentre l’amministrazione Biden cerca di contrastare una Cina sempre più assertiva.

Luigi Medici

