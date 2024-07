CILE. Boric mette in discussione la vittoria di Maduro

Il presidente cileno Gabriel Boric ha espresso seri dubbi lunedì sulla legittimità dei risultati delle elezioni presidenziali in Venezuela, che hanno dichiarato vincitore il presidente in carica Nicolás Maduro. Boric ha sottolineato che il suo governo non avrebbe riconosciuto alcun risultato che non potesse essere verificato attraverso processi trasparenti.

“Il regime di Maduro deve capire che i risultati che pubblica sono difficili da credere”, ha affermato il presidente di sinistra, sottolineando la necessità di una totale trasparenza. “La comunità internazionale e soprattutto il popolo venezuelano, compresi i milioni di venezuelani in esilio, chiedono la totale trasparenza dei verbali e del processo e che gli osservatori internazionali non impegnati con il governo rendano conto della veridicità dei risultati. Il Cile non riconoscerà alcun risultato che non sia verificabile”, riporta MercoPress.

La posizione del Cile riflette preoccupazioni internazionali più ampie sulla credibilità del processo elettorale in Venezuela. Le elezioni sono state rovinate da accuse di irregolarità, con i critici che sostengono che il controllo del governo sulle istituzioni chiave mina l’equità del voto.

Il ministro degli Esteri cileno Alberto van Klaveren ha rafforzato questa posizione, affermando: “Ci asterremo dal riconoscere qualsiasi risultato non verificabile perché crediamo sia importante attendere il parere degli osservatori internazionali, così come l’esame di tutti i verbali, che devono essere esaminati dall’opposizione”.

La controversia ruota attorno alle accuse di frode elettorale e all’esclusione di candidati dell’opposizione. In particolare, María Corina Machado, una figura di spicco dell’opposizione, è stata squalificata dalla corsa, il che molti ritengono sia stata una mossa strategica dell’amministrazione Maduro per eliminare la concorrenza.

Gli osservatori internazionali hanno chiesto una revisione approfondita del processo elettorale. La richiesta di trasparenza è rafforzata dalla presenza di milioni di venezuelani fuggiti dal paese, molti dei quali criticano il governo di Maduro per la sua gestione delle crisi economiche e politiche della nazione.

La reazione della comunità internazionale sarà fondamentale nei prossimi giorni, poiché le richieste di un processo elettorale trasparente e credibile continuano a crescere. La legittimità del governo di Maduro non dipende solo dall’accettazione interna, ma anche dal riconoscimento internazionale, che resta in discussione dopo questi controversi risultati elettorali.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/