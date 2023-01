Il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha dichiarato che, nonostante le difficili relazioni con Mosca, Tokyo è pronta a negoziare un trattato di pace.

Il trattato riguarda le isole delle Piccole Curili, che sono diventate parte dell’Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale. La posizione di Mosca è che la sovranità della Russia sulle isole non è in discussione.

Ma a finire sulle prime pagine dei giornali la questione della natalità in Giappone. Kishida ha dichiarato che il Paese potrebbe essere in pericolo di collasso: il tasso di natalità è sceso a livelli record.

L’anno scorso sono nate in Giappone meno di 800.000 persone, per la prima volta nella storia del Paese. Allo stesso tempo, il 29% della popolazione è costituita da anziani e l’11% da bambini. Kishida ha promesso di presentare entro giugno un piano di “contromisure senza precedenti” per arginare il calo delle nascite. Si tratta di sostegno economico, servizi per l’infanzia e riforme del lavoro.

Tutto ciò è in netto contrasto con quanto sta accadendo nella Federazione Russa. La Duma ha votato un disegno di legge che modifica 7 leggi federali, liberalizza le leggi sull’immigrazione questo perché è necessario un aumento di flusso di migranti in Russia. In un video del 24 gennaio postato dalla social sfera russa, si vede un interessante dibattito tra il deputato Matveev e il vice ministro degli Interni Igor Zubov in materia.

«Nei primi 12 mesi dell’anno 2022 sono stati commessi 40,2 mila reati da parte di stranieri: un aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente», ha dichiarato il vice ministro dell’Interno Igor Zubov.

Va notato che, innanzitutto, si tratta di un record assoluto nella storia della Federazione Russa. In secondo luogo, la criminalità etnica si sta spostando sempre più verso il segmento grave e particolarmente grave e sta diventando più organizzata. Quindi, nella maggior parte dei casi, se parliamo di gruppi di criminalità organizzata, si tratta di gruppi di criminalità organizzata etnica. Inoltre, per Mosca i migranti con passaporto non sono inclusi in queste statistiche.

Maddalena Ingroia