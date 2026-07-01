LOGISTICA. Amazon investe sull’America Latina aiutando i produttori cinesi 

Amazon.com Inc. ha lanciato una nuova iniziativa per aiutare 3.000 marchi cinesi ad espandersi in Messico e Brasile, intensificando la sua presenza nel mercato e-commerce latinoamericano in rapida crescita.

Questa mossa sottolinea la crescente dipendenza del gigante dell’e-commerce dalle solide capacità produttive e dalla catena di approvvigionamento cinese per conquistare quote di mercato in un mercato emergente dove il settore dell’e-commerce è ancora immaturo, riporta Caixin.

Amazon Global Selling ha annunciato a Hangzhou il 26 giugno il lancio di un “Programma Fast-Track per l’America Latina” volto a supportare 3.000 marchi cinesi entro il 2026, secondo quanto riportato da 36Kr. Il programma include assistenza per la registrazione di società locali in Brasile, soluzioni per ottenere il codice fiscale RFC messicano, sovvenzioni fino a 12.000 dollari e riduzioni delle spese logistiche per aiutare i venditori ad espandersi in America Latina.

Amazon ha dichiarato che nel primo trimestre del 2026 le vendite dei venditori cinesi che hanno recentemente aperto un account sui suoi siti in Brasile e Messico sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, quadruplicando durante la promozione Hot Sale in Messico. Ha inoltre affermato che il numero di venditori cinesi con un fatturato superiore a 1 milione di dollari sui due siti nel 2025 è stato quasi il doppio rispetto al livello del 2023.

Amazon ha aggiunto di aver migliorato le infrastrutture locali, tra cui la consegna in giornata nelle principali città messicane e l’aggiunta di 100 nuove strutture logistiche in Brasile nell’ultimo anno.

L’America Latina sta diventando un nuovo polo di attrazione per l’e-commerce transfrontaliero. Secondo i dati di eMarketer, il mercato latinoamericano dell’e-commerce al dettaglio raggiungerà quasi i 190 miliardi di dollari nel 2025, con un tasso di crescita 1,5 volte superiore alla media globale. Brasile e Messico contribuiscono in larga parte al volume delle vendite.

Anche i dati di Amazon confermano questo trend di crescita: nel primo trimestre del 2026, il volume delle vendite dei venditori cinesi sui siti brasiliani e messicani, lanciati di recente, è stato più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; durante la promozione “Hot Sale” messicana, questa cifra ha raggiunto oltre quattro volte il valore massimo. Nel 2025, il numero di venditori cinesi con vendite superiori a 1 milione di dollari su questi due siti è stato quasi il doppio rispetto al 2023.

Ad esempio per i venditori videogiochi che sono entrati nel mercato latinoamericano, la localizzazione non è più un’opzione, con significative differenze tra il mercato brasiliano e quello messicano. Il Brasile conta oltre 100 milioni di utenti di videogiochi, principalmente su PC e dispositivi mobili, e sono molto sensibili al prezzo. In Messico, il tasso di penetrazione degli utenti Xbox è elevato e le abitudini di consumo sono simili a quelle degli Stati Uniti.

Anche la logistica deve essere adattata alle condizioni locali. Il ciclo di spedizione in Brasile, ad esempio, è lungo e la pianificazione delle scorte deve essere effettuata con tre mesi di anticipo.

Nel frattempo, la soglia di conformità per l’e-commerce in America Latina sta aumentando rapidamente. La riforma fiscale in Brasile è in corso e i requisiti di conformità stanno diventando sempre più stringenti. Amazon Global Selling afferma che questo processo di standardizzazione del mercato è inevitabile.

Vale la pena notare che il miglioramento delle infrastrutture di pagamento e logistiche sta anche abbassando la soglia di ingresso nel mercato latinoamericano. Ad esempio, Amazon offre ora la consegna in giornata nelle principali città messicane; in Brasile, Amazon ha aggiunto ben 100 centri logistici solo nell’ultimo anno. Inoltre, l’abitudine dei giovani consumatori latinoamericani di preferire i pagamenti rateali ha di fatto liberato il loro potere d’acquisto.

Lucia Giannini

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