VENEZUELA. Solida presenza USA nel paese per i soccorsi 

Le forze armate statunitensi hanno stabilito una solida presenza militare in Venezuela e nelle aree circostanti per supportare le operazioni di soccorso, con oltre 900 effettivi all’interno del Paese e circa altri 800 negli hub caraibici di Porto Rico e Curaçao.

Stando a Reuters il generale statunitense a capo delle operazioni in America Latina, Francis Donovan, comandante del Comando Sud degli Stati Uniti, ha affermato che le forze statunitensi hanno partecipato a operazioni di ricerca e soccorso, hanno contribuito alla riattivazione dell’aeroporto e hanno mobilitato risorse aeree e navali per consentire l’arrivo di aiuti umanitari dopo i devastanti terremoti della scorsa settimana.

Ha affermato che l’esercito statunitense ha anche schierato almeno quattro o cinque droni MQ-9 Reaper sul Venezuela, il che, insieme a una cellula di coordinamento a Miami, sta rafforzando il quadro informativo per le autorità venezuelane. “Stiamo usando alcune delle stesse risorse che potremmo usare per monitorare le minacce emisferiche, ora per garantire che le strade siano aperte e per assicurarci di sapere dove si trovano gli edifici danneggiati”, ha detto Donovan, aggiungendo che alcune di queste informazioni potrebbero a volte essere più difficili da ottenere “dal livello del suolo” per le autorità venezuelane.

Si tratta di una svolta notevole per l’esercito statunitense, che il 3 gennaio ha effettuato un raid per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e trasferirlo a New York per essere processato con l’accusa di traffico di droga. Maduro nega ogni addebito.

Nel corso dell’ultimo mese, l’esercito statunitense ha condotto un attacco che ha ucciso il leader della banda carceraria venezuelana Tren de Aragua, un’azione intrapresa in coordinamento con le autorità venezuelane. “Il 3 gennaio non è poi così lontano. E pensate a come si è evoluto questo rapporto”, ha detto Donovan.

Il Venezuela è stato colpito da due terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 a meno di un minuto di distanza l’uno dall’altro mercoledì scorso, che hanno fatto crollare edifici e intrappolato migliaia di persone sotto le macerie.

Con le possibilità di sopravvivenza che si riducono di ora in ora, il presidente del parlamento venezuelano Jorge Rodríguez ha dichiarato martedì che solo un sopravvissuto, un bambino di 3 anni, è stato tratto in salvo durante il sesto giorno di operazioni di soccorso. Queste, tuttavia, sono ancora in corso.

Donovan ha affermato che i Marines statunitensi sono stati i primi militari americani a intervenire sul posto, aiutando i soccorritori a scavare tra le macerie per trovare i sopravvissuti. L’esercito statunitense ha contribuito al trasporto aereo di civili, tra cui soccorritori di Fairfax, in Virginia, che nel fine settimana hanno pubblicato un video del salvataggio di una madre e del suo bambino di 9 mesi.

L’operazione nel suo complesso è complessa dal punto di vista logistico, ha affermato, e si concentra sul garantire che gli aiuti internazionali salvavita non si accumulino nei punti di ingresso. “Perché è lì che a volte questi eventi possono degenerare. Si fa arrivare troppo materiale e non si ha la logistica necessaria per trasportarlo nelle zone colpite”, ha detto Donovan.

Il governo venezuelano è stato criticato per non essere intervenuto tempestivamente inviando mezzi pesanti e squadre di ricerca e soccorso, lasciando i residenti a se stessi, costretti a usare mani, pale e corde nella disperata ricerca dei propri cari nei primi giorni cruciali dopo il disastro. Sabato, la televisione di stato ha mostrato mezzi pesanti da costruzione intenti a setacciare macerie di mattoni e cemento in alcune zone. I residenti hanno affermato che squadre di soccorso straniere li avevano aiutati a recuperare i corpi.

Donovan si è rifiutato di speculare sulla durata della missione militare statunitense in Venezuela, rimandando la questione al Dipartimento di Stato americano, che coordina la più ampia missione di soccorso statunitense. Ha però affermato che l’esercito americano non si sta preparando per una missione prolungata sul campo con le truppe inviate per gli aiuti umanitari.

“Non si parla di rimanere”, ha detto Donovan. “Questo è ciò che facciamo (nelle operazioni di soccorso)… Ce ne andiamo quando abbiamo finito”.

Ciononostante, Donovan ha espresso la speranza che gli sforzi statunitensi possano rafforzare i legami militari con il Venezuela. “Se questo aprirà le porte a un rapporto migliore tra militari, saremo assolutamente pronti ad andare avanti”, ha affermato.

Maddalena Ingroia

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