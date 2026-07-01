MERCOSUR. Negoziati col Giappone e apertura verso l’Asia. Irrisolto il nodo quote export UE

Il 30 giugno, il Mercosur ha annunciato l’avvio di negoziati commerciali con il Giappone e ha ribadito la sua intenzione di diversificare le alleanze verso l’Asia durante il suo vertice biennale ad Asunción, dove il Paraguay ha ceduto la presidenza pro tempore del blocco all’Uruguay. L’incontro, tuttavia, si è concluso senza un accordo sulla distribuzione interna delle quote di esportazione previste dal trattato con l’Unione Europea, e ha nuovamente messo in luce le divergenze tra Argentina e Brasile sulla direzione da intraprendere per il blocco.

L’apertura verso il Giappone, un mercato di circa 120 milioni di persone, è stata presentata come la principale scommessa del blocco dopo l’entrata in vigore provvisoria dell’accordo con l’UE. Le parti avevano già tenuto due incontri tecnici a gennaio e marzo, e la spinta decisiva è arrivata dall’incontro tra il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il primo ministro giapponese Sanae Takaichi durante il vertice del G7 di giugno. Lula ha affermato che il blocco cercherà anche di negoziare con la Cina e sta portando avanti accordi con Canada, Vietnam, India ed Emirati Arabi Uniti, riporta MercoPress.

Internamente, il vertice non è riuscito a sbloccare la distribuzione delle quote preferenziali concesse da Bruxelles. Il presidente ospitante Santiago Peña ha lamentato il “sapore amaro” dell’attuazione iniziale dell’accordo e ha ribadito la richiesta del Paraguay di ottenere il 25% delle quote, sottolineando che la sua condizione di paese senza sbocco sul mare impone costi logistici più elevati. “Non è un capriccio, è una questione di giustizia”, ​​ha affermato. In assenza di un accordo, le prime esportazioni esenti da dazi di prodotti come uova, riso e miele sono state assegnate in base all’ordine di arrivo delle richieste.

Il vertice è stato caratterizzato dall’assenza del presidente argentino Javier Milei, sostituito dal suo ministro degli Esteri, Pablo Quirno. Milei è rimasto in Argentina per riorganizzare il suo governo e preparare il giuramento del suo nuovo capo di gabinetto, Diego Santilli, il giorno dopo aver ricevuto a Buenos Aires il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro, principale rivale di Lula alle elezioni di ottobre. Quirno ha auspicato un allentamento della tariffa esterna comune per consentire negoziati bilaterali con paesi terzi: “Un blocco che mira a competere nel XXI secolo non può mantenere strutture tariffarie che lo isolano”, ha affermato, una posizione sostenuta, seppur con alcune sfumature, dal presidente uruguaiano Yamandú Orsi.

Al contrario, Lula ha difeso il rafforzamento dell’unità regionale “al di sopra di qualsiasi differenza ideologica” e si è impegnato a versare un contributo di 100 milioni di dollari all’anno per il prossimo decennio al Fondo di convergenza strutturale del Mercosur, volto a ridurre le asimmetrie con i membri più piccoli del blocco. Orsi, che assumerà la presidenza del blocco il prossimo semestre, ha dichiarato che promuoverà “un Mercosur più moderno, aperto al mondo”. Il vertice ha inoltre osservato un minuto di silenzio in segno di solidarietà con il Venezuela per i terremoti della scorsa settimana (Peña ha espresso l’auspicio che il Paese, sospeso dal blocco, vi rientri) e ha sostenuto all’unanimità il governo boliviano dopo i blocchi che hanno paralizzato il Paese.

Maddalena Ingrao

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