LAOS. Energia rinnovabile venduta al Vietnam

Il Laos venderà al Vietnam la sua energia eolica con l’aiuto di Mitsubishi.

Il conglomerato commerciale giapponese Mitsubishi Corporation svilupperà un massiccio parco eolico onshore nel Laos che fornirà elettricità al Vietnam affamato di energia.

L’impianto avrà una capacità di generazione di energia di 600 megawatt, rendendolo uno dei più grandi parchi eolici onshore nel sud-est asiatico, riporta Nikkei Asia. Si prevede ad oggi che costerà centinaia di milioni di dollari.

Una filiale Mitsubishi prenderà una quota del 20% in una joint venture che sarà formata con due sviluppatori thailandesi di energie rinnovabili. La costruzione da parte della nuova società dovrebbe iniziare entro la fine di quest’anno e le operazioni dovrebbero iniziare nel 2024.

La rete infrastrutturale sarà costruita per inviare l’energia a un’azienda statale vietnamita con un contratto di 25 anni, ha detto Nikkei Asia. Il Vietnam ha bisogno di un’alimentazione supplementare per sostenere la sua economia, specialmente nella stagione secca, quando la produzione di energia idroelettrica del paese è limitata. Il progetto dovrebbe quindi aiutare a stabilizzare il sistema energetico del Vietnam e rendere il suo mix energetico più verde, ha spiegato Mitsubishi.

La domanda di energia del Vietnam è cresciuta rapidamente in parallelo con la sua espansione economica. Per compensare parte di questa domanda, il paese nel 2016 si è accordato con il Laos per condividere l’elettricità, riporta Energy Voice.

Il Vietnam sta sviluppando progetti di energia rinnovabile, compresi l’eolico e il solare, ma poche aree nella regione interna del paese sono adatte all’energia eolica.

Il Laos, invece, è adatto per l’energia eolica. Il parco eolico pianificato segna il primo accordo di esportazione della nazione che coinvolge l’energia eolica, secondo il Nikkei. Situato nelle province di Sekong e Attapeu nel sud del Laos, il parco eolico sarà il primo nel Laos e il più grande nel sud-est asiatico.

Maddalena Ingroia