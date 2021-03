SUD ATLANTICO. L’asse sino-argentino e le implicazioni geopolitiche

È in atto un cambiamento tettonico nell’Atlantico del Sud: gli ex partner in tema di sicurezza degli Stati Uniti stanno costruendo legami più forti con la Cina, un cambiamento che presenta rischi critici futuri per Washington e la comunità interamericana.

Negli ultimi 20 anni, il commercio e gli investimenti della Cina con il Sud America sono aumentati, e ora è il primo partner commerciale della regione. La Via della Seta marittima cinese prevede una rete globale di porti gestiti dalla Cina e rotte marittime che scorrono con carichi cinesi. Le aziende cinesi hanno investito in porti e servizi correlati sulla costa pacifica del Sud America e nei Caraibi, e ora cerca comprensibilmente un maggiore accesso al granaio centro-meridionale della regione a est delle Ande. Una compagnia cinese gestisce il secondo porto container più grande del Brasile a Paranaguá, e la Cina progetta di costruire un enorme porto a nord, a São Luis. In Uruguay, un gruppo cinese di pescatori mira a costruire un porto da 200 milioni di dollari a Montevideo, capace di sostenere 500 pescherecci alla volta, riporta War on the Rocks.

Le relazioni con l’Argentina sono particolarmente avanzate. Nell’ultimo decennio, la Cina ha finanziato e costruito una grande ferrovia e progetti di energia solare, eolica e nucleare e ha scambiato 19 miliardi di dollari in valuta per aiutare Buenos Aires attraverso una grave crisi finanziaria. In cambio, l’Argentina ha aperto i suoi mercati e le sue industrie alle merci e agli investimenti cinesi. Preoccupata per la sicurezza alimentare della sua classe media in espansione, la Cina ha investito pesantemente nella carne di manzo e nell’agroindustria argentina; la cinese Cofco è ora il principale esportatore agroindustriale dell’Argentina.

La dipendenza dell’Argentina dalla Cina è destinata ad aumentare. Il sistema fluviale Paraná-Paraguay trasporta più del 75% di tutte le esportazioni argentine e paraguaiane verso l’Atlantico. L’Argentina ha bisogno di dragarlo e di migliorare le sue strutture, e la Shanghai Dredging Company, una filiale della multinazionale statale China Communications Construction Company, ha intenzione di fare un’offerta per il progetto. A giudicare dal caso del porto cinese del Pireo, in Grecia, dove la Cosco ha intrecciato servizi portuali e di linea, il dominio cinese nella via d’acqua potrebbe dare a Pechino un’enorme leva politica in tutto il Cono Sud.

Tuttavia, la relazione strategica della Cina con l’Argentina non si limita agli affari e al commercio. L’accordo di salvataggio finanziario includeva il permesso di costruire una stazione di ricerca spaziale e di localizzazione satellitare, gestita dall’Esercito Popolare di Liberazione, nella provincia desertica argentina di Neuquén. I recenti colloqui hanno incluso la potenziale vendita di jet da combattimento e veicoli blindati cinesi e la ristrutturazione di una base navale argentina nell’estrema capitale meridionale di Ushuaia.

Pechino ha in mente di assicurarsi l’accesso a due continenti e due mari grazie alla presenza argentina in Antartide.

La crescente presenza della Cina in Antartide e il suo piegare le regole del trattato antartico dalla conservazione all’esplorazione e all’estrazione di risorse sono ben documentati.

Tutto il Sud America è però rimasto scioccato dallo spettacolo dell’estate 2020 di una flotta di 270 navi da pesca d’altura, per lo più cinesi, che hanno catturato milioni di tonnellate di pesce appena fuori – e talvolta dentro – la riserva marina delle Galapagos, e poi lungo le coste peruviane e cilene.

Il Brasile è preoccupato dalla invadenza cinese. La grande flotta navale del Brasile, che ora include la portaerei Atlântico e i nuovi sottomarini della classe Scorpene e un sottomarino a propulsione nucleare nel futuro prossimo, si addestra regolarmente con i partner sudamericani e dell’Africa occidentale in funzione anticinese. Brasilia si opporrebbe allo stabilimento di una base cinese in Sud America, proprio come farebbe con lo stabilimento di una base statunitense, sulla base della conservazione della sicurezza e della sovranità regionale.

Antonio Albanese