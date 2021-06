VIETNAM. Energia rinnovabile sì, ma Hanoi guarda ancora al carbone

Il piano di sviluppo energetico del Vietnam ha visto il paese aumentare la produzione attraverso le energie rinnovabili come l’idroelettrico, il solare e l’eolico, così come il Gnl, ma il governo ha anche sovvenzionato nuovi impianti a carbone.

I dati del governo mostrano che le importazioni di carbone del paese sono diminuite a maggio di circa il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – tuttavia, questa traiettoria probabilmente si invertirà quando il paese spingerà avanti lo sviluppo della produzione di energia a carbone. Il mese scorso, le importazioni di carbone via mare del Vietnam sono scese per il sesto mese consecutivo da un anno prima a 3,81 milioni di tonnellate, scendendo da un massimo mensile di 7,19 milioni di tonnellate nel maggio 2020. Anche le importazioni di carbone di aprile sono diminuite a 3,94 milioni di tonnellate. I dati doganali vietnamiti non distinguono tra carbone coke e termico.

Tuttavia, riporta AF, le importazioni di carbone del paese nel 2020 hanno raggiunto un livello record tra la spinta del governo per mantenere l’economia durante il primo anno della pandemia di Covid-19 e mentre il governo ha mantenuto i nuovi casi di Covid a livelli relativamente bassi rispetto al resto della regione. Il calo delle importazioni di carbone di maggio nel paese di quasi 100 milioni di persone arriva in mezzo a una maggiore produzione di energia idroelettrica e da fonti rinnovabili. Le importazioni di carbone nel breve termine potrebbero continuare la loro traiettoria verso il basso tra la pressione dei prezzi elevati pluriennali per il combustibile e le tariffe di trasporto più alte.

La produzione di energia idroelettrica del Vietnam a maggio era di 5,62 terawattora, rispetto ai 4,18 TWh dello stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati dell’azienda statale di produzione di energia elettrica Evn. Ma l’energia idroelettrica in Vietnam rimane una fonte di energia problematica, poiché è colpita da periodiche siccità e carenze d’acqua. L’energia idroelettrica del paese attinge da diversi sistemi fluviali, tra cui il fiume Mekong, lungo 5.000 chilometri, che ha la sua sorgente sull’altopiano tibetano in Cina. La Cina ha costruito 11 dighe nella parte superiore del fiume Mekong e queste hanno gravemente influenzato i flussi verso i paesi a valle nell’ultimo decennio: Myanmar, Thailandia, Laos, Cambogia e infine il Vietnam e il Delta del Mekong, la sua cruciale e fertile regione di coltivazione del riso.

Le dighe hanno sconvolto le aree adiacenti al Mekong a causa delle interruzioni non annunciate del flusso del fiume, che Pechino sostiene avvengano per la manutenzione, ma i suoi vicini accusano scopi politici. Con i paesi a valle, come il Laos e la Thailandia, che stanno costruendo dighe a metà del fiume, l’impatto ecologico sul fiume, più l’enorme lago Tonle Sap in Cambogia e le aree più a valle nel Delta è stato considerevole.

La produzione di energia rinnovabile in Vietnam è salita a 2,85 TWh il mese scorso, da 1,06 TWh un anno prima. La produzione a carbone del Vietnam di 12,65 TWh il mese scorso è stata relativamente piatta rispetto all’anno precedente, ma è aumentata rispetto agli 11,7 TWh di aprile a causa di un aumento della domanda di energia dovuto alle maggiori temperature estive in gran parte del paese. Come tale, il carbone per maggio è rimasto ancora la parte più grande del mix di generazione elettrica del paese.

In futuro, tuttavia, si prevede che l’uso del carbone in Vietnam manterrà la sua posizione e addirittura aumenterà, dato che il paese sembra sovvenzionare ancora la costruzione di nuove centrali elettriche a carbone. Nel 2020, più della metà dell’energia del Vietnam verrà dal carbone, secondo un nuovo rapporto dell’Energy Information Administration (EIA) statunitense. Circa 3,2 GW di produzione di energia a carbone in Vietnam sono in costruzione e dovrebbero essere lanciati nel 2022, mentre altri 870MW sono previsti, ma la costruzione deve ancora iniziare.

Questa tendenza arriva nello stesso momento in cui il governo cerca di fare una svolta verso il gas naturale liquefatto (LNG) per il suo settore energetico per compensare l’esaurimento dello sviluppo del gas offshore. Il gas, da parte sua, rilascia in media il 50% in meno di emissioni di CO2 quando viene utilizzato per la generazione di energia che il carbone.

Graziella Giangiulio