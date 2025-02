ITALIA. Prima edizione a Roma del “Premio Parola d’Oro”

Nella vita non contano solo i fatti, ma soprattutto le parole. E a quelle sincere, gentili e capaci di stupire coinvolgere ed emozionare Roma dedica il primo “Premio Parola d’Oro”. Nato dall’apprezzabile intuizione di Claudio David, venerdi 28 febbraio questo nuovo riconoscimento sarà assegnato nella Capitale a quanti negli ultimi tempi hanno dimostrato di usare le parole per proporre modelli comunicativi più costruttivi e responsabili allo scopo di restituire dignità e rispetto ad una realtà che, tra fatalismo e sfiducia, ha sempre più bisogno di recuperare una cultura della positività.

Teatro della prima edizione, di quello che si sta già presentando come un evento esemplare, sarà la sala della Protomoteca del Campidoglio dove a partire dalle ore 17,00 di venerdì 28 febbraio l’associazione culturale “Red fashion talent” assegnerà questa onoreficenza a coloro che, da un’apposita commissione giudicante, sono stati ritenuti meritevoli di aver dimostrato quanto l’uso garbato delle parole sia in grado di favorire la comprensione reciproca e contribuire, attraverso il buon senso, sia alla crescita colletiiva che individuale. In attesa di conoscere la lista dei candidati che sarà resa nota nei prossimi giorni, questa prima edizione del “Premio Parola d’Oro”, patrocinata per ora dalla Regione Lazio e dall’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0”, intende dare voce agli aspetti positivi della contemporaneità rendendo così onore alla comunicazione responsabile e all’uso consapevole delle parole.

Redazione

