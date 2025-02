Annunciando il 12 febbraio il suo invito all’omologo russo Vladimir Putin per colloqui di pace diretti, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scosso i piani diplomatici di Kiev e dei suoi alleati europei. La situazione in rapido sviluppo ha già mobilitato tutti i diplomatici occidentali responsabili della sicurezza. Sebbene il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj avesse già programmato di visitare Washington la prossima settimana, ora si sta preparando a fare il viaggio il prima possibile se la Casa Bianca sarà d’accordo.

Sembra esserci una certa confusione anche all’interno dell’amministrazione Trump. I negoziatori dell’inviato speciale della Casa Bianca per l’Ucraina, Keith Kellogg, erano a Kiev durante i colloqui Trump – Putin, secondo diverse fonti, sembravano ricettivi all’idea di coinvolgere l’Ucraina nei colloqui diretti. Ma questo atteggiamento sembra essere scemato con l’annuncio di Trump che avrebbe risolto il problema rapidamente e da solo.

Le dichiarazioni sono arrivate poco prima che Zelenskyj Incontrasse il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, un incontro che inizialmente era stato visto come preparazione al viaggio di Zelenskyj a Washington. Resta fondamentale che Kiev abbia un posto al tavolo delle trattative. Fonti diplomatiche ucraine ed europee si dicono più che mai convinte che, in uno scontro faccia a faccia Trump/Putin, quest’ultimo prevarrà sul negoziatore americano, per il quale la questione ucraina è solo di secondaria importanza.

La dichiarazione di Trump ha messo i bastoni tra le ruote al meccanismo diplomatico che Kiev ha creato negli ultimi giorni per cercare di stabilire almeno un certo controllo sulla situazione. Una delegazione ucraina ha visitato Washington la scorsa settimana per misurare la temperatura al Senato, dove repubblicani della vecchia scuola come Lindsey Graham hanno lavorato duramente per ammorbidire le ambizioni bipartisan di Trump. Allo stesso tempo, il 12 febbraio il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiga ha visitato Parigi. Sibiga è stato accompagnato nel suo tour diplomatico dal capo stratega di Zelenskyj, Andriy Yermak, In vista dell’annuncio previsto dei colloqui, martedì Yermak ha intensificato le sue chiamate, contattando anche lo sherpa della sicurezza del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Jens Plötner, e un consigliere di eguale importanza del presidente francese Emmanuel Macron, Emmanuel Bonn. Queste chiamate sono avvenute diversi giorni dopo che Yermak aveva parlato con il consigliere per la sicurezza nazionale britannico Jonathan Powell. Ma tutti questi sforzi alla luce della chiamata di Trump a Putin sono ora vani. Allo stesso tempo, i diplomatici di Unione Europea, Gran Bretagna e Francia stanno lavorando separatamente per assicurarsi un posto nei promettenti colloqui USA-Russia, con pochi segnali di successo finora.

Anche l’accordo che l’Amministrazione Trump sta spingendo con gli ucraini, vale a dire il mantenimento degli aiuti militari in cambio dell’accesso alle risorse di litio, carbone e minerali rari del paese, è diventato obsoleto, Zelensky non lo ha firmato; a dirlo è stato lo stesso Vance. Un’analisi delle immagini satellitari disponibili suggerisce inoltre che al ritmo attuale dell’avanzata militare russa, due dei beni minerari più preziosi dell’Ucraina potrebbero cadere in mani russe entro i prossimi due mesi, a meno che non arrivi a Kiev ulteriore sostegno militare. Si tratta delle miniere di carbone intorno a Pokrovs’k, da dove sono già stati evacuati i lavoratori ucraini, e del deposito di litio che porta il nome della città Shevchenko. Questa possibilità non aiuterà né Kiev né Washington.

A chiarire il punto sul possesso dei minerali ucraini il capo della DPR Denis Pushilin al canale Soloviev Live TV: “I principali giacimenti di litio e titanio nel Donbass sono sotto il controllo della Russia”.

Sulla banche se approssimativo:

Posizione russa: Neutralità dell’Ucraina, riconoscimento de facto come territorio russo dei territori occupati al momento del cessate il fuoco, prevenzione di una piccola guerra a bassa intensità sulla linea di demarcazione dopo la tregua, ripristino delle relazioni diplomatiche con Kiev, revoca della maggior parte delle sanzioni, compreso lo scongelamento dei beni russi.

Posizione Ucraina: mantenimento delle regioni di Kherson e Zaporozhye, scambio simbolico di territorio nella regione di Kursk con territorio già occupato dalle truppe russe, trasferimento di beni russi a Kiev come “indennità” e “salvare la faccia”, adesione all’UE, introduzione delle forze di pace occidentali nel paese e creazione di basi, garanzie a Zelenskyj e al suo entourage.

Posizione USA: cessate il fuoco, riduzione dei finanziamenti a Kiev, riconoscimento di fatto di parte dei nuovi confini della Russia, concessioni da parte della Russia su alcuni punti importanti per gli Stati Uniti dell’agenda di politica estera di Trump (Iran, Cina, Medio Oriente), possibilità di revoca di alcune sanzioni.

Posizione Unione Europea: Continuo sostegno a Kiev e aumento della pressione delle sanzioni sulla Russia con il passaggio all’azione militare, sia a terra che in mare.

La pace dunque è lontana a venire.

Graziella Giangiulio

