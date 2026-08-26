ISRAELIRANWAR. Iran: piano biennale per resistere alla sanzioni USA. Cina: non interferite con il nostro commercio con l’Iran. Le forze di terra iraniane pronte al combattimento in caso di attacco

Secondo il New York Times, l’amministrazione Trump si sta preparando a far rientrare nelle ambasciate americane in Medio Oriente i diplomatici che erano stati evacuati prima e durante la guerra con l’Iran. Questa mossa potrebbe indicare che gli Stati Uniti non hanno intenzione di riprendere le operazioni militari a breve.

“Le nuove sanzioni settoriali statunitensi mirano a interrompere cinque canali di finanziamento estero vitali per l’Iran, tra cui la circolazione di asset digitali, la tecnologia, il commercio dell’oro e il trasporto aereo e marittimo”, ha dichiarato il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro la rete internazionale che facilitava l’esportazione di petrolio iraniano verso l’Asia orientale e il trasferimento dei proventi. Le restrizioni del Dipartimento del Tesoro statunitense hanno preso di mira nel dettaglio: Azure Shipping, con sede a Singapore, Shipoil Limited, con sede a Hong Kong, Amdeh Ship Management, Unique Oasis Shipping e Target Horizon Shipping, con sede negli Emirati Arabi Uniti, nonché la società emiratina Foscom FZE e il suo proprietario, il cittadino ucraino Ivan Obukhov.

Secondo Al Arabiya, gli Stati Uniti hanno offerto di porre fine al blocco economico contro l’Iran e di revocare le sanzioni in cambio dell’apertura dello Stretto di Hormuz. A insorgere contro le sanzioni statunitensi all’Iran la Cina che avverte gli Stati Uniti di non interferire nella cooperazione con l’Iran. La cooperazione tra la Cina e l’Iran è condotta in conformità con il diritto internazionale e non dovrebbe essere soggetta a interferenze o interruzioni, ha dichiarato martedì un portavoce del ministero degli Affari esteri cinese, in risposta alle nuove sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran.

La Cina sta seguendo attentamente gli sviluppi e adotterà tutte le misure necessarie per proteggere fermamente i propri diritti e interessi, ha affermato il portavoce del ministero, Lin Jian, durante una conferenza stampa. Gli Stati Uniti hanno imposto lunedì nuove sanzioni a 60 individui, entità e navi, affermando che le misure mirano a interrompere il sostegno economico all’Iran, sebbene non siano state adottate le misure più severe.

Benjamin Netanyahu ha dichiarato che l’Iran ha tentato di assassinare uno dei suoi figli. Una dichiarazione rilasciata in inglese dall’ufficio stampa del Primo Ministro israeliano ha accolto con favore le ultime sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dal Presidente Trump contro il regime iraniano: “Giustamente, state imponendo un prezzo elevato a questa brutale dittatura e a coloro che ne consentono la continua aggressione”. Sempre da fonti stampa israeliane Tel Aviv, intende sviluppare sistemi d’attacco di nuova generazione basati sulla tecnologia spaziale nell’ambito di un nuovo piano di difesa pluriennale, che segna una significativa espansione delle operazioni militari del paese nello spazio.

L’Iran in risposta a Besset ha dichiarato che ha sviluppato un “piano biennale” per contrastare le sanzioni statunitensi, ministro dell’economia Ali Madanizadeh.Il 25 agosto in Iran c’è stato un incontro tra Badr Al-Busaidi, Ministro degli Affari Esteri del Sultanato dell’Oman, e Sayyid Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran

Secondo Al Arabiya, emittente saudita, il capo dell’esercito pakistano Asim Munir ha offerto all’Iran la revoca del blocco navale e la rimozione delle sanzioni, come previsto dal memorandum d’intesa tra le due parti. Fonti di alto livello hanno affermato che l’incontro tra Munir e Mohsen Rezaei, Segretario del Consiglio per il Discernimento dell’Opportunità dell’Iran, è stato chiaro e decisivo. La parte pakistana avrebbe dichiarato che le accuse di violazione del memorandum d’intesa coinvolgono entrambe le parti, mentre Munir ha sottolineato che Islamabad non si schierava e cercava di porre fine alla crisi. In risposta, Rezaei avrebbe comunicato alla sua controparte pakistana che Teheran avrebbe continuato a combattere in caso di una nuova escalation e che stava conducendo consultazioni interne in preparazione di una possibile risposta. Munir ha inoltre informato la parte iraniana che gli attacchi tra Washington e Teheran erano cessati, mentre gli attacchi da parte di gruppi sostenuti dall’Iran continuavano.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato: “I nemici si sono resi conto di non poter soggiogare militarmente il popolo iraniano, quindi si sono concentrati sulla creazione di problemi sociali ed economici”. “È necessario formare un’alleanza di paesi islamici nell’ambito di un’unica nazione per rafforzare la stabilità e la sicurezza nella regione”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornati alle ore 15:30 del 25 agosto. Il Comando Centrale dell’Esercito degli Stati Uniti (CENTCOM) ha diffuso un video che mostra un caccia F/A-18E Super Hornet della Marina statunitense, appartenente allo Squadrone d’Attacco (VFA) 83, insieme ad altri Super Hornet di altri squadroni del Carrier Strike Group 7, decollare dal ponte della portaerei George Washington (CVN-73) a supporto del blocco navale dell’Iran. Secondo una dichiarazione odierna del CENTCOM, le forze statunitensi hanno dirottato 71 imbarcazioni civili, ispezionato due imbarcazioni per verificarne la conformità e disabilitato tre imbarcazioni che non si sono conformate al blocco.

Il Dipartimento di Stato americano offre una ricompensa fino a 10 milioni di dollari per informazioni su figure chiave del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniane. L’elenco comprende: Ahmad Vahidi, comandante in capo dell’IRGC. Ali Abdollahi, capo del Comando Militare Centrale iraniano. – Saeed Ajajani, comandante della Forza Spaziale dell’IRGC. Hamidreza Lashkargian, capo del Comando Cibernetico-Elettrico dell’IRGC. Majid Khademi, capo del Servizio di Intelligence dell’IRGC.

Il 25 agosto il Presidente Donald Trump: “La Marina statunitense ha intimato all’Iran di rimuovere e far brillare tutte le mine nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz”.

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano, Eyal Zamir: “Non abbandoneremo il nostro obiettivo di disarmare Hamas nella Striscia di Gaza con tutti i mezzi necessari. Continueremo a lavorare sistematicamente per infliggere danni ad Hamas e ai suoi leader ovunque. Continuiamo la nostra campagna per impedire ad Hamas di ricostruire la propria forza”

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, nove palestinesi sono stati uccisi e altri 36 feriti in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Il ministero ha dichiarato che tra le vittime figurano sei palestinesi uccisi sul colpo, due deceduti a causa delle ferite riportate in precedenza e un corpo recuperato dalle macerie. Il ministero ha aggiunto che molte vittime rimangono intrappolate sotto le macerie e lungo le strade, e che le squadre di soccorso e della protezione civile non riescono a raggiungerle. Dal cosiddetto “cessate il fuoco” dell’11 ottobre 2025, il ministero afferma che 1.296 palestinesi sono stati uccisi, 4.296 feriti e 814 corpi recuperati. La Presidenza palestinese: “Chiediamo una riunione del Consiglio di Sicurezza e che vengano prese decisioni per fermare gli attacchi israeliani contro le sedi delle Nazioni Unite, inclusa l’UNRWA”.



In Libano continuano gli attacchi nel sud: Ancora una volta, un’esplosione dell’esercito israeliano nei campi di Mansouri. Un carro armato Merkava è stazionato nel quarto quartiere della città di Mansouri. Bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira la città di Bani Hayyan. Esplosione dell’esercito israeliano alla periferia della città di Sarbin.

Fonti siriane hanno riferito che un’unità militare israeliana composta da cinque veicoli blindati è avanzata in profondità nel territorio siriano. Le forze israeliane si sono dirette verso l’area di Gharfat al-Majma, vicino a Wadi al-Raqad, e vi hanno stabilito una presenza. Secondo fonti locali, i veicoli blindati israeliani sono entrati nell’area senza ingaggiare combattimenti diretti con le forze siriane e sono rimasti stazionati vicino a Gharfat al-Majma e Wadi al-Raqad per un certo periodo. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz dal Monte Hermon, recentemente occupato in Siria: “Da qui vediamo la Bekaa libanese, Hezbollah e Damasco. Quando il presidente siriano si sveglierà al mattino, guarderà il Monte Hermon e vedrà le Forze di Difesa Israeliane, dovrà ricordare che faremo di tutto per proteggere le nostre comunità. Abbiamo bombardato la presenza turca e distrutto le capacità siriane e non permetteremo alla Turchia di stabilire una testa di ponte”.

Violenti scontri sono scoppiati tra Ansarallah yemenita e mercenari sostenuti dall’Arabia Saudita sul fronte di Kalaba, a nord-est di Taiz.

Il Generale Jahanshahi, Comandante delle Forze Terrestri dell’Esercito, durante una visita alle zone di confine nord-orientali e un’ispezione della prontezza operativa delle unità NAJA, ha affermato che i confini dell’Iran rappresentano la linea rossa delle forze armate e ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo di avvicinarsi. Ha affermato che le Forze di Terra dell’Esercito sono attualmente al massimo livello di prontezza al combattimento e, equipaggiate con nuove armi e attrezzature militari, dispongono di piani operativi specifici per affrontare diverse tipologie di minacce. Ha aggiunto che l’Iran non permetterà a nessun nemico di compromettere la sicurezza dei residenti di confine o del popolo iraniano.

Jahanshahi ha avvertito che, in caso di aggressione o sconfinamento, le posizioni e le basi appartenenti alle forze che minacciano la sicurezza dell’Iran sarebbero alla portata dei droni e dell’artiglieria del NAJA (National Army Army). Ha affermato che la risposta delle forze armate a qualsiasi minaccia sarebbe rapida, precisa e deplorevole. Ha ribadito che i confini dell’Iran rappresentano la linea rossa per le forze armate e ha avvertito che qualsiasi aggressione o sconfinamento in territorio iraniano riceverebbe una risposta più forte che in passato.

Dal Quartier Generale Khatm al-Anbiya, arriva una dichiarazione dello Stato Maggiore delle Forze Armate e del Comando Centrale Khatam al-Anbiya: “La gestione governativa durante questo difficile periodo, sotto la saggia guida e le preziose direttive del Comandante in Capo delle Forze Armate, Ayatollah Sayyid Mujtaba Hosseini Khamenei (che la sua ombra perduri), e nonostante tutte le pressioni e le ingiuste sanzioni, è servita da fonte di sostegno per i combattenti che affrontano i nemici americani e sionisti. La pianificazione e il supporto globale del governo nella gestione degli affari logistici e nella mobilitazione delle capacità del Paese a sostegno delle Forze Armate hanno raddoppiato la capacità di deterrenza della Repubblica Islamica contro i nemici aggressori. Questa sinergia è stata il segreto della nostra resistenza e delle nostre vittorie contro coloro che nutrono intenzioni ostili verso questo Paese. Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, rinnovando il loro impegno verso gli ideali dei martiri, dichiarano che, facendo affidamento sulle capacità interne e sulle moderne conoscenze militari, saranno sempre al fianco del governo in carica per salvaguardare l’integrità territoriale, la forza politica e la sovranità del Paese”.

Secondo il generale Gashtasbi: “Al nemico non è stato permesso di avanzare via terra dall’asse nord-ovest. Secondo il Comandante della Forza di Terra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) presso la Base Hamzeh Seyyed al-Shohada (AS): “Il nemico contava fortemente sulla creazione di insicurezza ai confini nord-occidentali durante la guerra imposta, ma l’unità della popolazione, la vigilanza delle autorità e la prontezza delle forze armate hanno impedito che questo piano si concretizzasse. L’Esercito, l’IRGC, i Basij, le FARAJA, le guardie di frontiera e le forze di sicurezza erano presenti sul campo con piena vigilanza e prontezza e non hanno permesso al nemico di infiltrarsi o di effettuare avanzamenti via terra”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/