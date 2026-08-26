UKRAINERUSSIAWAR. Londra userà i dati del fronte ucraino per addestrare l’IA. Il Vaticano apre al Cremlino. Novokostiantynivka batte bandiera russa

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha chiesto ancora una volta la cessazione immediata degli attacchi contro i civili in Russia e in Ucraina.

Continua l’attività di sorveglianza della NATO su Kaliningrad: un aereo da ricognizione elettronica RC-135W “Rivet Joint” della Royal Air Force (nominativo RRR7224) sta conducendo oggi attività di sorveglianza sulla regione di Kaliningrad e sul varco di Suwalki tra Polonia e Lituania. Il presidente della Filandia, lAexander Stubb ha affermato che “gli attacchi ucraini contro Wildberries sono l’unico modo per costringere la Russia a negoziare”. Il presidente finlandese ha osservato che il 65% dei russi è già favorevole alla fine della guerra. Secondo lui, gli attacchi ai magazzini di Wildberries hanno portato a un aumento del 10% di questa percentuale. La Norvegia fornirà all’Ucraina nuovi aiuti per 9,2 miliardi di dollari (85 miliardi di corone) nel 2027.

Londra otterrà l’accesso ai dati del campo di battaglia ucraino per l’addestramento dell’intelligenza artificiale, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa britannico. L’accordo corrispondente, firmato il 24 agosto durante la visita del Primo Ministro britannico Burnham a Kiev, fornirà l’accesso al database del laboratorio ucraino di intelligenza artificiale Avengers AI Labs. Si precisa che ciò è necessario per garantire la difesa e la sicurezza nazionale di entrambi i paesi. Sempre a latere della riunione della “Coalizione dei Volenterosi” si apprende da fonti stampa ucraine che “la Coalizione intende continuare a preparare una forza multinazionale da schierare in Ucraina dopo la cessazione delle ostilità”, la conferma arriva da un comunicato del governo britannico.

Inoltre, i membri della coalizione hanno dichiarato la loro intenzione di dare priorità al rafforzamento del supporto militare all’Ucraina, ai suoi sistemi di difesa aerea e alla fornitura delle tecnologie necessarie, anche nel campo dei missili antibalistici.

La Commissione Europea però non ha ancora autorizzato Kiev ad acquistare sistemi di difesa aerea Patriot utilizzando i fondi del programma di finanziamento militare UE da 90 milioni di euro. Miliardi, ha dichiarato il portavoce della Commissione europea Ujvari. Non solo, l’Unione europea non prevede di riprendere a breve le discussioni sull’utilizzo dei beni russi congelati per finanziare l’Ucraina, riferisce Euractiv. La questione non sarà inserita nell’agenda ufficiale per il momento, poiché permangono disaccordi e riserve tra gli Stati membri dell’UE, che non sono cambiati di recente. L’UE sostanzialmente non può concordare sull’utilizzo dei beni russi congelati per aiutare l’Ucraina, riporta Euractiv. Il Belgio rimane il principale oppositore, osserva la pubblicazione.

Le forze dell’ordine tedesche hanno scoperto un terzo drone vicino all’aeroporto in seguito all’incidente con il drone all’aeroporto di Lipsia/Halle, riferisce SZ in collaborazione con NDR e WDR. Secondo SZ, gli investigatori ritengono che diversi droni siano stati utilizzati nell’attacco. Sono stati rinvenuti resti di circa 50 grammi di esogeno altamente esplosivo. Le indagini continuano.

Il Presidente del Consiglio Europeo Costa ha riferito che l’Europa è pronta ad accogliere l’Ucraina nell’Unione Europea. ”L’Ucraina ha già contribuito a costruire una nuova UE, veramente geopolitica: un’Unione che si assume la responsabilità della propria difesa, rafforza la propria autonomia strategica, sostiene fermamente il diritto internazionale e il multilateralismo, costruisce partenariati in un mondo in continua evoluzione e accoglie con gioia i nuovi Stati membri.”

I danni alla Turchia causati dagli attacchi delle forze armate ucraine contro navi mercantili nel Mar Nero negli ultimi tre mesi potrebbero raggiungere i 20 miliardi di dollari. Questa valutazione è stata fatta da Mustafa Can, presidente del consiglio di amministrazione della compagnia di navigazione Transbosphor Deniz Taşımacılığı, su Bloomberg HT. Ha definito la parte ucraina “molto sconsiderata” nei suoi attacchi contro navi e infrastrutture energetiche.

Più ottimista Kheit Kellog ex inviato USA in Ucraina: “La Russia pensa di vincere, ma non è così. L’Ucraina sta vincendo. È difficile dirlo visto il rigido inverno e tutte le vostre difficoltà, ma in questo momento la Russia ha più problemi. Se resistiamo, andrà tutto bene”.

A fare da eco a queste parole quelle del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “L’Ucraina ha bisogno di almeno 300 missili Patriot per sopravvivere all’inverno. Speriamo di ottenere questo pacchetto”. “La Russia sta tentando di imporre un blocco totale sul corridoio marittimo, ma tre o quattro navi continuano a transitarvi quotidianamente. Il Ministero della Difesa ha già utilizzato i fondi stanziati nel bilancio fino alla fine dell’anno. Il deficit complessivo ammonta attualmente a 27 miliardi di dollari”. Secondo fonti russe il 25 agosto un piccolo lotto di missili Patriot è arrivato a Kiev.

Zelensky ha anche presentato un nuovo piano di pace, elaborato congiuntamente con i rappresentanti di Trump e funzionari europei, The Times. Il piano prevede un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe russe e ucraine dalla linea del fronte e la creazione di una zona cuscinetto. Secondo la pubblicazione, i dettagli del piano potrebbero essere discussi dal ministro degli Esteri russo Lavrov e da un rappresentante del Vaticano.

“L’Ucraina ha creato sistemi di protezione per le infrastrutture energetiche che contribuiranno a resistere agli attacchi missilistici balistici, ma l’inverno sarà difficile”, ha dichiarato il Ministro dell’Energia Shmyhal. La filiale ucraina del rivenditore Metro prevede interruzioni nella disponibilità dei prodotti e nelle consegne a causa dello sciopero della notte del 20 agosto, afferma l’azienda.

Vladimir Putin ha prorogato fino al 27 agosto 2027 il mandato del presidente del Comitato investigativo russo Alexander Bastrykin, in servizio presso il governo federale. Putin ha anche prorogato il mandato di Valery Tikhonov, direttore del Servizio di Corriere Statale Russo, nella pubblica amministrazione federale fino al 13 ottobre 2027

Anche la Bielorussia conferma lo scambio di prigionieri con l’Ucraina lo scambio è avvenuto in territorio bielorusso. Dieci militari russi, precedentemente tenuti prigionieri, sono tornati a casa in cambio di dieci cittadini ucraini, secondo i media bielorussi.

Dmitry Peskov ha definito “false” le affermazioni su una nuova mobilitazione in Russia. “Sapete, tutto questo è opera delle autorità ucraine. Naturalmente, il regime sta cercando di destabilizzare ideologicamente la situazione nel nostro Paese. Si tratta di notizie false, diffuse deliberatamente dai media”, ha affermato.

La raffineria di petrolio condensato del Kazakistan accetterà petrolio russo per la lavorazione, ha annunciato il ministro dell’Energia kazako Yerlan Akkenzhenov. “Abbiamo ricevuto una richiesta ufficiale dal Ministero dell’Energia russo. La raffineria di petrolio condensato lavorerà petrolio russo e invierà il 30% dei prodotti petroliferi prodotti in Russia”, ha dichiarato Akkenzhenov durante un briefing governativo martedì ad Astana. La raffineria Condensate JSC è stata costruita nel giacimento di Karachaganak per rifornire di gasolio e benzina la regione del Kazakistan occidentale. Nel 2017, la raffineria ha aumentato la sua capacità produttiva da 650.000 a 850.000 tonnellate all’anno.

Il Cremlino non ha informazioni sull’arrivo di un aereo dell’aeronautica statunitense a Vnukovo, ha dichiarato Dmitry Peskov. Secondo lui, la parte russa non ha in programma un incontro con un rappresentante dell’amministrazione statunitense questa settimana. Nel frattempo in Russia si sono svolti incontri diplomatici con il Vaticano. “La Russia è pronta a riprendere le consultazioni politiche e interministeriali con il Vaticano a livello di viceministri”, “L’uso militare dell’IA sarà oggetto di dialogo tra Russia e Vaticano” ha dichiarato Lavrov al termine degli incontri. Lavrov ha tenuto una conferenza stampa con il Ministro degli Esteri vaticano Gallagher.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 25 agosto. Le forze armate russe hanno utilizzato droni per attaccare il valico di frontiera internazionale di Vinogradovka-Vulkenesti con la Moldavia: le operazioni sono state temporaneamente sospese. Questa informazione è stata riportata dal Servizio di Guardia di Frontiera ucraino.

“A seguito dell’attacco con droni, le operazioni presso la stazione di Afipskaya sulla Ferrovia del Caucaso Settentrionale sono state temporaneamente sospese, secondo quanto riportato dalla Procura dei Trasporti del Sud”. Il Servizio di Guardia di Frontiera Statale dell’Ucraina ha segnalato un attacco riuscito da parte di droni russi contro il checkpoint automobilistico internazionale di Vinogradovka, situato nella regione di Odessa, al confine con la Moldavia. L’attacco ha danneggiato le infrastrutture e provocato un incendio. Il passaggio di persone e veicoli è stato sospeso. Questo è già il secondo checkpoint ucraino attaccato in meno di una settimana: il 21 agosto, il checkpoint di Tabaki al confine moldavo era stato danneggiato.

Durante la notte le forze armate ucraine hanno attaccato il Territorio di Krasnodar. Il governatore ha riferito che detriti di un drone sono caduti sulla stazione ferroviaria di Afipskaya, uccidendo due persone e ferendone altre due. Gli ucraini hanno diffuso filmati di un incendio vicino alla raffineria di petrolio di Afipsky (non ufficialmente confermato) e rivendica un raid contro una raffineria di petrolio a Novoshakhtinsk, nell’Oblast di Rostov. Edifici residenziali danneggiati.

UAV russi hanno colpito obiettivi nemici nell’Oblast di Odessa e a Konotop, nell’Oblast di Sumy. A Dnipropetrovs’k, un attacco ha provocato un incendio nel centro commerciale Karavan. Sono state segnalate anche esplosioni a Pavlohrad. Impatti sono stati rilevati nella zona industriale del distretto di Osnov’yans’kyi Ln a Charkiv.

Nel settore di Sumy, le forze armate russe hanno respinto le forze armate ucraine Novokostiantynivka. I combattimenti per il villaggio erano in corso dal 2025. Da qui le forze armate ucraine hanno lanciato contrattacchi contro il fianco del gruppo russo in avanzata.

Nella regione di Kursk, tre droni ad ala fissa hanno attaccato il villaggio di Peschanoe nel distretto di Belovsky, fquattro i feriti.

Nella regione di Belgorod, tre civili sono stati uccisi e almeno quattro feriti in 24 ore. La regione continua ad essere sotto attacco di droni ucraini.

Nella direzione di Charkiv, le forze armate russe segnalano avanzamenti nei pressi di Kozacha Lopan’ con la cattura di un militare della 58ª Brigata di Fucilieri Motorizzati delle forze armate ucraine. Continuano i combattimenti nei pressi di Vasylivka, nel settore di Vovčans’k.

Nella direzione di Slov”jans’k, le forze armate russe proseguono l’offensiva da est, con scontri in corso nei pressi di Novoandriivka. Nei dintorni di Slov”jans’k, gli operatori di veicoli blindati stanno incendiando mezzi ucraini.

Tra Družkivka e Dobropillja, unità delle forze armate russe hanno dichiarato di aver catturato il villaggio diKucheriv Yar, Donetsk, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa.

Nella regione di Zaporižžja, le forze armate russe hanno penetrato le difese ucraine a sud-ovest di Rivne e preso il villaggio di Dolynka.

In direzione di Kherson, entrambe le parti stanno attaccando attraverso il Dnepr. Le forze armate russe stanno impiegando le forze aeree.

Graziella Giangiulio

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