Il 21 agosto, il governo federale somalo è stato costretto a una rapida operazione di contenimento dei danni dopo che un alto funzionario parlamentare aveva pubblicamente riconosciuto la sedicente Repubblica Turca di Cipro del Nord (KKTC, o TRNC), minacciando di coinvolgere Mogadiscio in un delicato equilibrio geopolitico.

In un comunicato diplomatico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Somalia ha affermato con enfasi che la sua politica estera nei confronti di Cipro rimane invariata, ribadendo il suo pieno impegno a favore della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale della Repubblica di Cipro, ripota BneIntelliNews.

Il chiarimento è stato innescato da un post condiviso da Abdulkadir Mohamed Nur, presidente della Camera del Popolo. Nur aveva espresso pubblicamente la sua gratitudine a Ziya Ozturkler, presidente dell’Assemblea della TRNC, in seguito a una telefonata di congratulazioni per la sua elezione. Successivamente, ha cancellato il post.

Lo scambio ha rapidamente scatenato polemiche nei canali internazionali e diplomatici. Nella sua risposta ufficiale, il Ministero degli Esteri somalo ha esplicitamente preso le distanze dalle dichiarazioni del presidente della Camera: ”La suddetta comunicazione personale non riflette, né deve essere interpretata come, alcun cambiamento nella politica estera della Repubblica Federale di Somalia”, ha affermato il Ministero, sottolineando che non è stata presa alcuna decisione ufficiale per concedere il riconoscimento a un’entità separata a Cipro del Nord.

Il 10 agosto, Abdulkadir Mohamed Nur, ex ministro della Difesa, dell’Istruzione e dei Porti, formatosi in Turchia, è stato eletto presidente della Camera del Popolo somala.

I gruppi di opposizione somali hanno denunciato l’illegittimità della sua elezione parlamentare, sostenendo che il mandato quadriennale ufficiale del parlamento scadeva nell’aprile del 2026, rendendo quindi l’elezione una manovra incostituzionale per consolidare il potere in vista delle elezioni nazionali.

La Camera del Popolo è la camera bassa del parlamento somalo, situata nel complesso presidenziale di Mogadiscio, una struttura altamente fortificata che garantisce la sicurezza nel contesto delle decennali guerre interne che affliggono la Somalia.

L’elezione di Nur lo colloca al secondo posto nella più importante carica costituzionale della Somalia, secondo quanto riportato da Anadolu.

Il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, si è congratulato con Nur e ha assicurato al presidente del parlamento il suo pieno sostegno e quello del potere esecutivo, sempre secondo l’agenzia di stampa.

“Nur, influente politico del Paese da quasi un decennio, ha studiato relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ankara dal 2012 al 2016, dove ha conseguito la laurea. Ha anche lavorato presso l’ambasciata somala nella capitale turca”, ha riportato Anadolu.

La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ankara è anche conosciuta come Mulkiye, fondata nel 1859 per formare funzionari pubblici per lo Stato ottomano di Istanbul. Dopo la fondazione della Repubblica di Turchia, Mulkiye è stata trasferita nella nuova capitale, assumendo un nuovo nome. Nur è stato soprannominato “agente turco” dalla forte opposizione politica di Mogadiscio.

Durante il suo mandato come ministro della Difesa, Nur ha firmato accordi storici che hanno concesso alla Turchia un mandato decennale sulle zone marittime somale, la costruzione di una flotta militare, l’esplorazione energetica offshore e il dispiegamento dei droni armati Bayraktar Akinci.

Mentre ricopriva la carica di ministro dei porti, suscitò critiche per aver usurpato il ruolo di ministro degli esteri dopo aver posato per un servizio fotografico con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Antonio Albanese

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