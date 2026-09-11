ISRAELIRANWAR. Bab el-Mandeb sotto controllo Houthi. Caduta delle forze fedeli all’Arabia Saudita. L’Iran sta istituendo una zona di esclusione alla navigazione a est dello Stretto di Hormuz

L’America in piena campagna elettorale sta usando al questione Iran ai solo fine del voto. La senatrice statunitense Elizabeth Warren: “la guerra di Trump contro l’Iran è costata agli americani ulteriori 100 miliardi di dollari in spese energetiche”. Donald Trump da Dallas afferma che parlerà con Gran Bretagna, Francia e Canada hanno imposto sanzioni sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania “Capisco perfettamente cosa sta succedendo, ma voglio scoprire perché è successo tutto all’improvviso”. Ha anche detto che subito dopo le elezioni, i prezzi del petrolio crolleranno. “Li porteremo giù, sotto i 2 dollari al gallone”. E che la guerra all’Iran è stata fatta per impedirgli di avere il nucleare. Ha anche detto: “Penso che la guerra finirà subito dopo le elezioni.” “Non cerchiamo negoziati con l’Iran. Una negoziazione potrebbe anche avvenire, ma non è qualcosa che stiamo prendendo in considerazione”.

Il Segretario di Stato Marco Rubio: “Continueremo a esercitare pressione economica sull’Iran”. Secondo Politico durante una riunione a porte chiuse con gli ambasciatori della NATO tenutasi a luglio, il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Alleanza, Matthew Whitaker, ha chiesto agli alleati di ritirarsi dallo Statuto di Roma, rinunciando così alla partecipazione alla Corte Penale Internazionale. Secondo quanto riferito da Politico gli Stati Uniti stanno cercando di coinvolgere gli alleati in una campagna volta a “smantellare sistematicamente” la Corte.

Cina, Iran e Russia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta presso il Consiglio dei Governatori dell’AIEA, respingendo i tentativi occidentali di aumentare la pressione su Teheran riguardo al suo programma nucleare.Il Rappresentante degli Stati Uniti alla sessione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU sull’Iran: “Gli Stati Uniti respingono fermamente le dichiarazioni di Cina e Russia e sostengono la posizione della Gran Bretagna. L’anno scorso questo Consiglio ha deciso di ripristinare le risoluzioni sulle sanzioni contro l’Iran e di riprendere il processo di attuazione di tali sanzioni. Il rapporto periodico di 90 giorni avrebbe dovuto essere presentato oggi, ma il governo iraniano, purtroppo, ha bloccato l’accesso ai siti nucleari. Russia e Cina vogliono ignorare le risoluzioni e difendere l’Iran esercitando il diritto di veto, ignorando così i principi fondamentali delle Nazioni Unite”.

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è recato sul Monte Hermon, sulle alture siriane del Golan, e ha dichiarato l’intenzione del suo Paese di “sconfiggere l’Iran”.Un portavoce del Ministero degli Esteri pakistano ha dichiarato che, al momento, non è in corso alcuna discussione su una possibile risposta militare del Pakistan agli attacchi Houthi contro l’Arabia Saudita nell’ambito dell’accordo di difesa congiunta che include anche la Turchia. Il Pakistan agirà in conformità con l’accordo “al momento opportuno”, ma al momento non vi sono piani concreti.

L’Iran sta istituendo una zona di esclusione alla navigazione a est dello Stretto di Hormuz, ha annunciato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). La zona di esclusione marittima si estende da Chabahar fino ad alcune aree del Golfo di Oman e del Mar Arabico. Nel frattempo sono aumentati i volumi di trasferimento di greggio da nave a nave nel Golfo dell’Oman. Negli ultimi 14 giorni, il volume ha raggiunto i 7,15 milioni di barili al giorno. Queste cifre si basano sui dati dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e su immagini satellitari di tali operazioni specifiche. Si tratta di un aumento del 56% rispetto al mese precedente.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran ha rilasciato una dichiarazione in cui condanna fermamente e respinge tutte le accuse e le affermazioni infondate contenute nella dichiarazione finale dei ministri degli Esteri della Lega Araba riguardante il nostro Paese. La Repubblica Islamica dell’Iran, nel riaffermare la propria indiscutibile sovranità sulle tre isole — Abu Musa, Grande Tunb e Piccola Tunb — considera qualsiasi rivendicazione territoriale al riguardo priva di fondamento giuridico o storico. La dichiarazione osserva inoltre che l’instabilità nella regione è il risultato di incursioni militari dirette della coalizione USA-Israele, piuttosto che della presenza dell’Iran. L’Iran ha sempre sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza nel Golfo Persico in collaborazione con i Paesi che si affacciano sulle sue coste. Il Ministero degli Affari Esteri, dopo aver respinto le accuse di ingerenza negli affari interni dello Yemen, ha sottolineato la necessità di preservare l’unità e l’integrità territoriale del Paese, nonché il proprio sostegno ai negoziati intra-yemeniti.

Ed ora uno sguardo gli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 10 settembre. È stato allestito un nuovo sito di test a White Sands, nel New Mexico, per simulare attacchi militari statunitensi contro l’impianto nucleare del monte Fordow, in Iran. Attualmente, le forze armate statunitensi sono in grado di distruggere l’impianto iraniano situato alla maggiore profondità solo utilizzando testate nucleari tattiche. È in corso lo sviluppo di un nuovo sistema classificato. Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) hanno distrutto cinque petroliere iraniane; lo ha dichiarato il dipartimento militare. Le petroliere del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 e M/T Riesco sono state distrutte nel Golfo di Oman, così come la M/T Derya vicino all’isola di Kharg. Il comando ha aggiunto che le navi appartenevano alla “flotta ombra” dell’Iran.

Elicotteri statunitensi Black Hawk sarebbero stati danneggiati durante gli attacchi iraniani alla base aerea Muwaffaq Salti in Giordania. La CBS ha riferito che, in seguito all’attacco missilistico iraniano contro la base aerea di Al-Muwaqqar in Giordania, diversi velivoli militari statunitensi hanno subito danni: un A-10 ha perso un’ala e circa otto caccia F-15 sono rimasti danneggiati. Secondo la CBS, le forze statunitensi di stanza in Giordania sono state costrette a lanciare oltre 30 missili Patriot per contrastare gli attacchi missilistici iraniani.

Artiglieria israeliana prende di mira la zona orientale di Deir al-Balah, a Gaza.



In Libano,ripresi i bombardamenti di artiglieria su Douhat Kafr Rumman, nel Jabal Amel. L’artiglieria israeliana ha colpito la piana di Marjayoun con quattro proiettili. Le forze israeliane stanno incendiando abitazioni nella località di Beit Yahoun.

Sono stati uditi degli allarmi all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad il 9 settembre sera.

Secondo quanto riferito, Ansarullah ha distrutto altri tre serbatoi di petrolio presso la raffineria di Jazan, nella città di Jazan, nel sud dell’Arabia Saudita. Nella mattina del 10 settembre sirene d’allarme attivate a Khamis Mushait, in Arabia Saudita.

In Yemen le forze vicino all’Arabia Saudita hanno perso molte località. Liberati molti detenuti e sono stati invitati ad arruolarsi con gli Houthi. Ansar Allah in Yemen ha conquistato un’area di circa 2.600 chilometri quadrati nelle ultime 24 ore, assumendo il controllo di Mocha e della strategica isola di Zuqar. Le forze Houthi stanno avanzando verso sud in direzione di Dubab; gli scontri più intensi si registrano nell’area del Monte Dubab e dell’accampamento di Omari, situato a nord della città. Con il collasso delle ultime linee difensive nell’area di Dubab e nei dintorni, Ansar Allah otterrà di fatto il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb lungo la costa yemenita. Nel pomeriggio del 10 settembre confermato il controllo del distretto di Dubab, nello Yemen sud-occidentale. Gli Houthi hanno catturato una quantità significativa di veicoli corazzati, armi ed equipaggiamento militare all’ingresso della base strategica “Khalid”, nell’area di Al-Mukha (Mocha). I media ufficiali di Ansar Allah hanno diffuso un video che mostra i recenti combattimenti sul fronte orientale di Al-Jawf, conclusisi con il fallimento degli attacchi della coalizione a guida saudita. Negli ultimi due giorni, i mercenari sauditi, con il supporto dell’aeronautica militare dell’Arabia Saudita, hanno lanciato una nuova serie di operazioni volte a interrompere le linee di controllo in diverse aree dello Yemen. Uno dei fronti più importanti è quello della provincia di Al-Jawf, incentrato sulle basi di Al-Labnat e Al-Itma. Il video diffuso mostra gli scontri in quest’area, in particolare nei pressi dei monti Jabal Al-Rawadi, tra le basi di Al-Labnat e Al-Itma.

Nel pomeriggio del 10 settembre Ingenti contingenti di forze del PLC, sostenute dall’Arabia Saudita, si stanno ritirando da Hays, l’ultima grande città sulla strada per Al-Khokha, sulla costa occidentale dello Yemen. Ansarallah (gli Houthi) ha condotto pesanti attacchi con missili balistici e droni contro concentramenti di truppe nei dintorni della città, che tuttavia non è ancora stata conquistata.

Il generale Tareq Saleh ha ordinato a tutte le unità di ritirarsi verso Mokha e accusa l’Arabia Saudita di aver abbandonato le sue forze. Un soldato delle forze del Sud, sostenute da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, parla di quanto accaduto durante i combattimenti: “Il primo tradimento è arrivato da un paese fratello. Mentre tutto questo accadeva, non hanno lanciato nemmeno un singolo attacco.” “Non sono intervenuti né hanno fornito a nessuno nemmeno un proiettile. Non hanno nemmeno garantito il supporto di base per i veicoli”. “Intere brigate hanno consegnato il loro equipaggiamento agli Houthi e hanno permesso al nemico di attaccare le nostre forze alle spalle.”

Il presidente dello Yemen (Houthi), Mahdi al-Mashat, ha annunciato la grazia presidenziale per i combattenti della costa occidentale che deporranno le armi e si arrenderanno. Ha inoltre incaricato le autorità di Hodeidah e Taiz di predisporre le misure necessarie per attuare tale provvedimento. Le forze di Ansarallah nel pomeriggio del 10 settembre sono penetrate nella strategica città portuale di Mokha.

Sul fronte di Taiz, le forze Houthio hanno compiuto rapidi progressi nei distretti di Al-Wazi’iyah e Mozah, nella parte occidentale della provincia di Taiz. Durante queste rapide avanzate, con il supporto dei comitati popolari, le forze armate yemenite hanno messo in sicurezza Al-Wazi’iyah e Al-Mokha, l’importante base Khaled bin Walid e aree del distretto di Al-Wazi’iyah — tra cui Al-Hania, Al-Aqma e Al-Gheil — spingendosi fino alle periferie di Al-Shaqira, il centro del distretto di Al-Wazi’iyah. Nel pomeriggio del 10 settembre le forze di Ansarallah hanno assunto il pieno controllo della città di Moza’, nella provincia di Taiz, e stanno avanzando verso la città di Dhubab, nell’area di Bab el-Mandeb. Nella parte meridionale della provincia di Hodeidah, le Forze di Ansar Allah hanno assunto il controllo delle importanti città di Hays e successivamente di Al-Khukhah; proseguendo l’avanzata lungo la fascia costiera e liberando Yahtal, sono entrate nel porto di Al-Mokha – di fondamentale importanza strategica – e ne hanno preso il controllo. Se Ansarallah dovesse completare la presa dello Yemen occidentale, potrebbe spezzare imporre un blocco e completare il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. Le forze sostenute dagli Emirati Arabi Uniti stanno impedendo alle forze sostenute dall’Arabia Saudita di entrare nelle città meridionali con le loro armi, dopo che queste ultime erano fuggite di fronte all’avanzata dell’esercito yemenita.

Presa anche la città di Mokha. Le immagini mostrano i combattenti di Ansarallah fermarsi lungo la strada ed eseguire la Sajdat al-Shukr al loro ingresso nella strategica città portuale sul Mar Rosso. Foto mostrano gli Houthi all’aeroporto di Mokha . Le forze di Ansarallah si trovano a 60 km da Bab el-Mandeb. L’isola di Zaqar non è ancora sotto il controllo di Ansarallah.

Incidente a 98 miglia nautiche a sud-ovest di Mukalla, Yemen. Le forze saudite hanno preso di mira depositi di armi e veicoli dei propri mercenari affinché non cadessero nelle mani delle Forze Armate yemenite.

L’Iran ha attaccato due navi statunitensi, otto petroliere e dieci navi che avevano violato le acque territoriali nel Golfo Persico. Secondo l’agenzia Tasnim, che cita l’IRGC, gli attacchi sono stati effettuati per impedire loro di attraversare lo Stretto di Hormuz.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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