UKRAINERUSSIAWAR. Accordo di pace: Mosca spinge in avanti la linea del fronte per imporre negoziati politici; l’obiettivo primario di Kiev è una tregua per salvaguardare le infrastrutture energetiche e il trasporto di cereali.

Le visite a Mosca e Kiev dell’inviato speciale del Presidente USA Steven Witkoff e del genero di Trump, Jared Kushner, così come la telefonata tra i presidenti Putin e Trump, hanno rivelato un disaccordo fondamentale tra Russia e Ucraina sulle modalità per porre fine al conflitto. Mosca spinge per una rapida soluzione politica, intensificando al contempo gli attacchi contro obiettivi ucraini e avanzando sul campo di battaglia. Kiev individua nell’ottenimento di una tregua l’obiettivo primario: nello specifico, un accordo reciproco per sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche e al trasporto di cereali.

La promessa di Donald Trump di chiamare prima Vladimir Putin e poi Volodymyr Zelenskyy è stata mantenuta solo in parte. Il colloquio con il presidente russo ha avuto luogo la sera dell’8 settembre, mentre quello con il presidente ucraino non si è svolto. Tuttavia, quello stesso giorno, funzionari di Kiev avevano dichiarato che una conversazione tra Trump e Zelenskyy era effettivamente in programma.

“Il processo di pace ha preso slancio. I rappresentanti del presidente Trump stanno cercando di trovare un terreno comune”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi, e ha dichiarato che i negoziati sono stati rilanciati nel contesto di una “nuova realtà”. “La situazione è cambiata sul campo di battaglia e nei cieli sopra l’Ucraina e la Russia. Pertanto, a nostro avviso, è semplicemente necessario aggiornare gli approcci”, ha proseguito Tykhyi.

Secondo Tykhyi, l’andamento del processo diplomatico dipenderà da Mosca, dato che “l’Ucraina è pronta”. Il funzionario del Ministero degli Esteri ucraino ha annunciato un accordo preliminare per un incontro tra i presidenti Trump e Zelenskyy questo mese, oltre alla possibilità di un colloquio telefonico tra i due.

Smentita da un portavoce della CIA in merito alla notizia riportata da un articolo del Financial Times secondo cui Ratcliffe avrebbe assunto un ruolo più significativo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina. Anche da parte russa: ” Donald Trump e Vladimir Putin non hanno discusso modifiche alla composizione della delegazione statunitense per i negoziati sull’Ucraina durante la loro telefonata”; Dmitry Peskov.

La Russia considera Abu Dhabi una sede prioritaria per un incontro sull’Ucraina; lo ha riferito Yuri Ushakov alla stampa russa. “Abu Dhabi sarà presa in considerazione come sede per un nuovo ciclo di colloqui sull’Ucraina quando giungerà il momento di una discussione sostanziale”, ha chiarito Peskov.

A queste parole hanno fatto eco quelle di Patrushev: “La Russia deve contare principalmente su se stessa per quanto riguarda la risoluzione del conflitto in Ucraina”: lo ha dichiarato Patrushev, consigliere del Presidente russo, alla stampa americana. Ha osservato che, sebbene gli Stati Uniti possano influenzare l’Ucraina, anche l’Europa esercita un’influenza su Kiev, creando contraddizioni. I paesi europei non hanno alcun interesse alla pace in Ucraina, ha aggiunto.

Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha esortato imprevidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky a includere Roma e Varsavia in eventuali colloqui di pace, ANSA. Il ministro ha sottolineato che Kiev dovrebbe guardare all’Unione Europea nel suo complesso, anziché limitarsi ai singoli paesi della regione. Secondo Tajani, la partecipazione di Italia e Polonia, accanto a Francia e Germania, garantirebbe un formato più ampio ed efficace per l’iniziativa diplomatica. L’Ungheria ha perso una causa riguardante l’utilizzo dei proventi derivanti dai beni russi congelati per sostenere l’Ucraina, Reuters. Budapest aveva contestato la decisione dell’Unione Europea di destinare i profitti straordinari generati dai beni della Banca Centrale Russa al finanziamento della difesa ucraina. Il Tribunale dell’UE ha respinto il ricorso, dichiarando che la questione esulava dalla propria competenza giurisdizionale.

La polizia finlandese ha deciso di non aprire procedimenti penali in merito all’ingresso di UAV ucraini nello spazio aereo finlandese tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Gli inquirenti ritengono che gli UAV siano entrati nello spazio aereo finlandese accidentalmente — a causa di interferenze nella navigazione e delle condizioni meteorologiche — e che pertanto non vi siano i presupposti per avviare un procedimento penale.

Secondo l’Ucraina: ”Nel corso del prossimo anno, la Russia otterrà una copertura di comunicazioni satellitari sull’intero territorio dell’Ucraina e ciò porterà alla nostra sconfitta”, ha dichiarato il comandante del 1° Reggimento d’assalto autonomo “Perun”, 1º Reggimento d’assalto autonomo Dmytro Kocjubajlo.

A confermare la notizia Denis Manturov,Primo Vice Primo Ministro russo: “Russia e India stanno lavorando alla creazione delle proprie stazioni orbitali, in futuro è possibile ipotizzare un programma congiunto di voli incrociati”. “In futuro potremmo anche discutere di voli incrociati con equipaggi misti, nonché di esperimenti scientifici e ricerche congiunte”. Russia e India pianificano di organizzare una navigazione pilota congiunta lungo la Rotta del Mare del Nord (NSR) nel 2027; lo ha dichiarato il Primo Vice Primo Ministro Denis Manturov in un’intervista a Interfax.

Due cittadini azerbaigiani sono morti in seguito a un attacco contro l’imbarcazione *Tedy* nel Mar Nero; lo ha reso noto il Ministero degli Esteri del Paese. Altri due cittadini sono rimasti feriti. A bordo si trovavano complessivamente 10 persone. L’imbarcazione è di proprietà della Mert Marine Corporation e batte bandiera somala. Al momento dell’attacco, si trovava vicino al porto di Odessa. Il Ministero delle Finanze ucraino: “Abbiamo raggiunto il limite”: in Ucraina potrebbero presto verificarsi ritardi nei pagamenti sociali. Il Ministro delle Finanze Marchenko ha esortato i legislatori a sostenere i disegni di legge da cui dipendono i finanziamenti dell’UE e del FMI. Secondo il ministro, il governo è già costretto a rinviare alcune spese a causa della carenza di liquidità. Un tribunale russo ha confermato l’ordine di arresto in contumacia per Kyrylo Budanov, ex capo della Direzione principale dell’intelligence (GUR) del Ministero della Difesa ucraino, accusato di aver utilizzato mezzi e metodi di guerra proibiti. In Russia Rrischia fino a 20 anni di carcere.

In Russia nella giornata del 10 settembre è stato il giorno della commemorazione dei morti a seguito degli attacchi in profondità di Kiev. Novorossijsk ha proclamato un periodo di lutto per le vittime di un massiccio attacco da parte del regime ucraino; lo ha annunciato il sindaco Andrej Kravčenko. Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in seguito a un attacco con droni a Novorossijsk; lo ha riferito il governatore della regione del Kuban. Ventinove persone sono rimaste ferite; tre di loro versano in gravi condizioni. È stata emessa per la prima volta un’allerta per minaccia di attacco con droni nel Circondario autonomo degli Chanty-Mansi. A causa delle misure di sicurezza adottate, Rosaviatsia ha limitato gli arrivi e le partenze degli aerei presso gli aeroporti di Surgut, Nyagan, Uray, Igrim e Sovetsky. Il dipartimento regionale dell’istruzione ha disposto il passaggio alla didattica a distanza per gli alunni del secondo turno scolastico. Scoppiato un incendio dopo che i detriti di un drone sono caduti su un impianto industriale a Novy Urengoy (Yamal); lo ha riferito il governatore Dmitry Artyukhov. Ventotto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in un attacco delle forze armate ucraine a Sochi il 9 settembre, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo della regione. Quattro persone, compreso un bambino, sono state ricoverate in ospedale.

Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha ribadito : “Non c’è bisogno di mobilitazione” alla stampa russa. Secondo Medvedev, le esigenze delle Forze Armate vengono pienamente soddisfatte dai militari a contratto e dai volontari. Medvedev ha liquidato le voci su una presunta nuova ondata di mobilitazione imminente come una provocazione delle autorità ucraine, dettata dalla loro carenza di personale.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 10 settembre. Nel corso della giornata del 9 settembre, le forze armate ucraine hanno proseguito gli attacchi su larga scala con UAV contro il territorio russo. Tra le 08:00 e le 20:00, il Ministero della Difesa russo ha riferito la distruzione di 108 droni su 16 regioni, incluse l’area di Mosca, la Crimea e il Mar Nero. Per la prima volta durante il conflitto, un attacco ha raggiunto Novy Urengoy: il governatore del Circondario autonomo Jamalo-Nenec (YNAO) ha riferito che è stato colpito un impianto industriale, con lo scoppio di un incendio causato dalla caduta di detriti. Il personale era stato evacuato preventivamente; non si registrano vittime né feriti. La distanza dal confine ucraino supera i 2.500 km. Gli attacchi contro il Territorio di Krasnodar e la costa del Mar Nero sono proseguiti fino a sera. A Sochi, il nemico ha impiegato droni di superficie (USV). A Novorossijsk sono proseguite le operazioni di bonifica e verifica dei danni a seguito dell’incursione della notte precedente: 472 appartamenti in 73 condomini e 69 abitazioni private hanno riportato danni.

Gli attacchi contro il territorio ucraino da parte delle forze armate russe sono proseguiti per tutto il giorno e la notte. Il Ministero della Difesa russo ha riferito la distruzione di sei locomotive utilizzate dalle Forze Armate dell’Ucraina (AFU) nelle regioni di Mykolaïv, Dnipropetrovs’k, Charkiv e Sumy. Un aereo MiG-29 sarebbe stato distrutto da un UAV a lungo raggio presso l’aeroporto di Vasyl’kiv, nella regione di Kiev. È stato inoltre segnalato il danneggiamento di un rimorchiatore che scortava imbarcazioni verso il porto di Odessa. Durante la notte, l’attacco massiccio principale ha preso di mira la regione di Dnipropetrovs’k. A Kryvyj Rih, droni d’attacco hanno colpito cinque obiettivi nei distretti di Tsentral’no-Mis’kyi district e Saksahans’kyi district. Le autorità ucraine hanno segnalato vittime e danni a edifici residenziali, istituti scolastici e culturali e impianti industriali. Intorno alle 02:00, sono stati rilevati UAV a propulsione a getto diretti verso Čornomors’k.

Il 9 settembre, le aree di confine della regione di Bryansk sono state colpite da una serie di attacchi condotti con UAV. Un morto e 9 feriti a causa di attacchi ucraini.Durante la notte è stato nuovamente diramato un allarme missilistico nella regione.

Nel distretto di Sumy, proseguono i combattimenti lungo quasi l’intera linea del fronte. Le forze russe riferiscono di un’avanzata delle truppe russe nei pressi di Kyyanytsya e del respingimento di un contrattacco delle forze armate ucraine (AFU) vicino a Mohrytsia. Sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Ulanove e Tovstodubove, nel distretto di Šostka. Le forze armate russe segnalano il ridispiegamento nella regione di Sumy di unità appartenenti alla Marina ucraina, precedentemente operativo nel Mar Nero.

Gli attacchi nella regione di Belgorod sono proseguiti per tutta la serata e la notte. I danni alle infrastrutture hanno lasciato temporaneamente alcuni residenti senza elettricità.

Nel settore di Charkiv, un’avanzata di 300 metri nei pressi di Hoptivka dei russi. Nel settore di Vovčans’k sono in corso scontri a fuoco con armi leggere vicino a Shevchenkove e Petropavlivka, con un’avanzata registrata nei pressi di Mala Vovcha. Nel settore di Velykyi Burluk sono in corso intensi combattimenti vicino a Vil’khuvatka. Il 9 settembre, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che Ozerne è passata sotto controllo russo e che i combattimenti proseguono nelle aree di Mala Vovcha, Komisarove e Buzove. La parte ucraina contesta le affermazioni relative all’accerchiamento, la configurazione della “sacca” richiedono ulteriori verifiche.

La situazione rimane difficile nel settore di Lyman. Sono in corso combattimenti a Lyman e nelle vicinanze di Drobysheve, Ridkodub, Katerynivka e Shandryholove. Le unità russe mantengono il controllo della parte meridionale di Lyman e di Makarivka. Le forze armate ucraine proseguono i contrattacchi nel settore Redkodub–Katerynivka. Si segnala la presenza di gruppi di sabotaggio e ricognizione (DRG) ucraini vicino a Kolodyazi e una situazione critica per i russi nei pressi di Drobysheve. Non si è ancora stabilizzata una nuova linea di contatto; gran parte dell’area è teatro di azioni reciproche condotte da piccoli gruppi.

In direzione di Družkivka le forze mantengono la pressione a nord di Kostjantynivka e verso gli accessi meridionali a Družkivka. Fonti russe segnalano avanzate a seguito di scontri nei pressi di Rais’ke e un avvicinamento alla periferia sud-occidentale della città. Le forze ucraine stanno saturando l’area di Družkivka con droni e stanno ridislocando rinforzi verso l’agglomerato urbano di Kostiantynivka.

Nel distretto di Zaporizhzhia, in particolare nell’area di Kam’yans’ke, le forze russe tentano di riconquistare posizioni precedentemente perdute; sono state segnalate avanzate a Stepnohirs’k e nelle zone a nord della località. Nel settore di Orichiv, proseguono combattimenti all’interno dell’area urbana e nei pressi di Preobrazhenka. Nel settore di Huljajpole sono in corso combattimenti vicino a Verkhnia Tersa, mentre le forze ucraine stanno lanciando contrattacchi nei pressi di Lyubyts’ke.

Non si registrano variazioni significative della linea del fronte nel settore di Kherson.

Graziella Giangiulio

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