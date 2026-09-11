EDITORIA. Partnership strategica Agc Communication e European Affairs Magazine per l’informazione e l’analisi geopolitica

European Affairs Magazine e AGC News avviano una nuova partnership editoriale dedicata all’informazione internazionale e all’analisi geopolitica. A partire da oggi, le notizie prodotte da AGC News saranno disponibili anche sull’app Bookreporter, ampliando l’offerta informativa della piattaforma che ospita già i contenuti e l’edizione digitale mensile di European Affairs Magazine.

L’accordo nasce dalla volontà delle due testate di mettere in comune competenze, capacità di analisi e strumenti di diffusione, costruendo una collaborazione che vada oltre la distribuzione dei contenuti. European Affairs e AGC News lavoreranno infatti allo sviluppo di ricerche, analisi e approfondimenti congiunti in ambito geopolitico, con particolare attenzione alle crisi internazionali, alla sicurezza, alla difesa, all’economia e alle trasformazioni degli equilibri globali.

AGC News, testata di AGC Communication, è attiva dal 2012 e concentra una parte rilevante della propria produzione sull’informazione geopolitica e sugli scenari di sicurezza internazionale. La testata è diretta da Antonio Albanese, con Graziella Giangiulio condirettrice. (AGC COMMUNICATION NEWS )

“Decrittare il mondo che ci circonda è di fondamentale importanza nel periodo sotto i nostri occhi. La partnership scientifica e giornalistica con European Affairs e il suo direttore, Alessandro Conte, è strategica perché offre a tutti i nostri lettori un plateau di informazioni utili per orientarsi al meglio”, afferma il direttore Albanese.

“L’affiancamento di un quotidiano interamente dedicato agli esteri e di un mensile di approfondimento geopolitico costituiscono una cassa di risonanza unica nel suo genere che sarà utilissima a quanti sono interessati, a diverso titolo, a ciò che accade “fuori dalla porta di casa”. Il tutto con un approccio che riteniamo tutti noi vincente: quello bottom-up. A tutto ciò si andranno ad aggiungere quelle iniziative e ricerche insieme stiamo pianificando”, commenta la condirettrice Giangiulio.

La partnership rafforza allo stesso tempo l’evoluzione dell’app Bookreporter come piattaforma editoriale multitematica. Con 15.000 installazioni, l’app rappresenta oggi uno dei principali strumenti di distribuzione digitale dell’ecosistema editoriale di European Affairs e Bookreporter. Attraverso la piattaforma è già possibile accedere ai magazine digitali, alle analisi, alle interviste e ai contenuti dedicati alla geopolitica, all’attualità internazionale, ai libri e alla cultura. L’app è disponibile per dispositivi Apple e Android. (Affari Europei )

«L’accordo con AGC News rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di European Affairs – dichiara Alessandro Conte, direttore di European Affairs Magazine –. Vogliamo costruire una rete capace di mettere insieme informazione quotidiana e approfondimento, offrendo ai nostri lettori strumenti utili per comprendere fenomeni internazionali che diventano ogni giorno più complessi. La presenza delle news di AGC sulla nostra app amplia l’offerta informativa, ma il valore strategico dell’accordo è soprattutto nella possibilità di sviluppare insieme ricerche e analisi geopolitiche, unendo esperienze, fonti e competenze differenti».

«La collaborazione con European Affairs ci permette di ampliare la diffusione del lavoro quotidiano della nostra redazione e, allo stesso tempo, di aprire nuovi spazi di approfondimento – dichiara Antonio Albanese, direttore responsabile di AGC News –. La geopolitica richiede sempre più capacità di leggere gli eventi nel loro contesto, seguendo l’evoluzione delle crisi e individuando le connessioni tra sicurezza, economia e politica internazionale. La partnership nasce dalla condivisione di questa impostazione».

«Mettere in relazione due esperienze editoriali significa soprattutto aumentare la capacità di osservazione e di analisi – aggiunge Graziella Giangiulio, condirettrice di AGC News –. L’obiettivo è lavorare su contenuti capaci di andare oltre la cronaca immediata, offrendo chiavi di lettura, ricerche e approfondimenti che aiutino il pubblico a orientarsi negli scenari geopolitici contemporanei».

L’accordo apre così una nuova fase di collaborazione tra le due realtà editoriali, con l’obiettivo di sviluppare progressivamente nuovi prodotti informativi e progetti di ricerca dedicati alle principali aree di crisi e alle trasformazioni degli equilibri internazionali.

Da oggi European Affairs e AGC News si possono seguire insieme sull’app Bookreporter.

L’app Bookreporter è scaricabile gratuitamente dall’App Store e da Google Play: installandola sul proprio smartphone sarà possibile seguire le notizie di AGC News, gli approfondimenti di European Affairs e i contenuti dell’intero ecosistema editoriale direttamente dal proprio dispositivo.

Redazione