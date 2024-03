ISRAELHAMASWAR. Riprendono gli scontri a Khan Yunis. Socotra: esplode la rabbia degli sceicchi: no a base USA sull’Isola

Funzionari statunitensi affermano che Netanyahu intende inviare una delegazione israeliana a Washington dopo aver annullato la sua visita due giorni fa. L’ufficio del primo Ministro israeliano sostiene che non è stata presa alcuna decisione del genere.

Un Sondaggio Gallup afferma: “Dopo aver sostenuto l’azione militare di Israele a Gaza a novembre, gli americani ora si oppongono alla guerra a Gaza. Il 55% attualmente disapprova le azioni di Israele, mentre il 36% le sostiene. Per divisione partitica: calo dal 71% al 64% tra gli elettori repubblicani. Una diminuzione dal 36% al 18% tra gli elettori democratici, mentre il 75% di loro si oppone alle attività dell’IDF nella Striscia di Gaza nella loro forma attuale”.

Sempre in tema, dopo il Sudafrica, anche l’Irlanda si unisce alla denuncia per genocidio contro Tel Aviv presso la Corte internazionale di giustizia.

Amnesty International chiede l’attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza e afferma: è tempo di prevenire il genocidio a Gaza. Mercoledì, Amnesty International ha accolto con favore un rapporto delle Nazioni Unite che concludeva che il nemico sionista ha commesso un “genocidio” a Gaza, affermando: “È tempo di prevenire il genocidio e attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco immediato”.

UNRWA lancia l’ennesimo allarme carestia a Gaza: “Il tempo stringe verso la carestia a Gaza. Ai nostri convogli alimentari viene impedito di raggiungere il nord, dove la carestia è imminente e il tempo stringe e le restrizioni devono essere revocate ora”

In Giordania continuano le manifestazioni. Folle di manifestanti si stanno nuovamente radunando davanti all’ambasciata israeliana ad Amman, capitale della Giordania, esprimendo sostegno ad Hamas.

Il membro della Knesset del partito Likud, Amit Halevy, afferma in un documento dettagliato: “Hamas ha ottenuto 10 risultati strategici nella battaglia attuale rispetto ad un risultato per lo stato occupante”.

Il capo del Movimento di resistenza islamica Hamas all’estero, Khaled Meshaal, ha confermato che la battaglia del “Diluvio di Al-Aqsa” è una battaglia storica e decisiva nella storia del conflitto con il nemico israeliano, e ha invitato la nazione a: sostenerlo pubblicamente attraverso attività organizzate”.

Dal Libano si apprende che il Ministero degli Affari Esteri libanese ha annunciato di aver depositato presso il Segretariato Generale del Consiglio dei Ministri copie delle lettere e delle denunce presentate contro Israele al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Presidente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. dall’inizio degli attacchi sionisti contro il Libano lo scorso ottobre, per un totale di 22 denunce.

Un rapporto di Bloomberg afferma che Abdel-Reza Shahlai, l’ufficiale senior della Guardia rivoluzionaria iraniana e responsabile iraniano dello Yemen, è stato il comandante de facto dei primi attacchi Houthi nel Mar Rosso in ottobre ed è descritto negli Stati Uniti come il “comandante de facto ” dei missili missilistici e dei droni dei gruppi Houthi.

Negli ultimi mesi, l’Iran ha inviato vari esperti per assistere gli Houthi nello Yemen, compresi esperti nella posa di mine marine.

Ed ora all’orizzonte si prepara un altro conflitto tra Yemen e Occidente. Secondo l’AP, le immagini satellitari hanno mostrato la costruzione di una nuova pista sull’isola di Abdel-Kuri, vicino all’isola di Socotra nel Golfo di Aden. E se l’AP afferma: “Al momento non è chiaro chi si nasconda dietro la base aerea, ma una possibilità sono gli Emirati Arabi Uniti, che in passato controllavano l’isola come parte della coalizione araba contro gli Houthi, e le foto satellitari mostrano “I love the United Arab Emirates”; abbiamo già redatto un articolo in cui gli sceicchi yemeniti hanno presentato rimostranze per la costruzione di una base USA a Socotra.

E per la seconda volta il 28 marzo gli sceicchi di Socotra denunciano la presenza americana sull’isola e chiedono la partenza delle forze straniere dall’arcipelago. Sceicchi, notabili e personalità sociali dell’isola yemenita di Socotra hanno rilasciato oggi un comunicato in cui esprimono la loro forte denuncia della presenza americana sull’isola e dell’installazione di difese aeree americano-israeliane nell’arcipelago.

La dichiarazione sottolinea che la presenza americana a Socotra costituisce una “piena occupazione e una flagrante violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dello Yemen”, Al Jazeera riferisce che gli scacchi non sono parte del conflitto in corso nel Bahrein rosso e arabo.

Gli sceicchi hanno chiesto l’immediata partenza delle forze americane e israeliane dall’isola di Socotra, avvertendo delle ripercussioni dell’escalation americano-britannica nella regione.

Hanno inoltre espresso il suo rifiuto categorico dei crimini di genocidio nella Striscia di Gaza e ha esortato la comunità internazionale a intervenire urgentemente per fermare la tragedia umana e ottenere giustizia per il popolo palestinese. La dichiarazione sottolinea che la religione islamica “non ci permette e non ci permetterà di essere la prima linea di difesa di Israele”, sottolineando che gli insegnamenti della religione richiedono giustizia, pace e buon vicinato.

Ha inoltre invitato a raggiungere l’unità, la stabilità e la cooperazione tra tutte le parti interessate a Socotra, ad adoperarsi per rafforzare i valori della tolleranza e della coesistenza pacifica e a rafforzare le relazioni regionali costruttive. La dichiarazione mette in guardia dalle ripercussioni dell’escalation americano-britannica nella regione e sollecita la comunità internazionale ad assumersi le proprie responsabilità nella regione e a lavorare per trovare soluzioni pacifiche ai conflitti e rafforzare il dialogo e la comprensione tra tutte le parti interessate.

Linea del fronte aggiornata alle ore 15:00 del 28 di marzo.

Difficilissima la situazione finora sul campo nella città di Khan Yunis. Scontri nelle vicinanze dell’area del progetto e del quartiere di Al-Amal, a ovest di Khan Yunis, dove i proiettili di Israele hanno raggiunto le aree di sfollamento ad Al-Mawasi.

Nella città di Hamad sono stati recuperati un morto e un ferito, scrivono fonti social palestinesi: “Il martire era stato ucciso in precedenza, ma le ferite erano state causate dai proiettili dell’occupazione”. Bombardamenti di artiglieria e colpi di arma da fuoco pesanti a est della città di Hamad, attorno alla linea occidentale.

Le IDF in un comunicato scrivono: “operazioni della Brigata Commando nel cuore dell’area di Al-Amal a Khan Yunis; le forze hanno scoperto centinaia di armi. La Brigata Commando ha operato nell’area di Al-Amal nella Striscia di Gaza. I soldati della brigata, in collaborazione con le forze corazzate e di ingegneria, effettuano incursioni mirate contro le infrastrutture terroristiche ed eliminano decine di uomini di Hamas usando il fuoco preciso, in combattimenti ravvicinati e con il supporto aereo”.

“I soldati dell’Unità Maglan Commando hanno arrestato dozzine di presunti uomini collegati ad Hamas nella zona, che sono stati trasferiti per essere interrogati dall’Unità 504 e dall’ISA. Inoltre, i soldati hanno scoperto centinaia di esplosivi e dozzine di armi tipo Kalashnikov”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

