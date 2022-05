CINA. Pechino non c’entra l’obiettivo dell’accordo con le isole del Pacifico

La Cina non è riuscita a realizzare un piano per far approvare a 10 nazioni del Pacifico un nuovo accordo che copre tutto, dalla sicurezza alla pesca, mentre crescono le preoccupazioni. Ci sono state molte piccole vittorie per il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, che continua il suo giro di isole nella regione.

Wang si trovava alle Fiji per ospitare un incontro con i ministri degli Esteri delle 10 nazioni insulari. Nel corso di un’insolita conferenza stampa, Wang e il primo Ministro delle Fiji Frank Bainimarama hanno parlato per circa 30 minuti e poi hanno lasciato bruscamente il palco mentre i giornalisti cercavano di fare domande. Questo ha lasciato molti dettagli su ciò che è emerso durante l’incontro, riporta AP.

Era chiaro che le nazioni non avevano approvato il piano della Cina. Sebbene siano cresciute le preoccupazioni a livello internazionale per le ambizioni militari e finanziarie di Pechino nella regione, molti abitanti delle Figi vedono un beneficio negli investimenti stranieri, da qualsiasi parte provengano, a patto che siano utili alla popolazione.

Secondo Associated Press, Wang sperava di convincere le 10 nazioni ad approvare un accordo pre-scritto come parte di un comunicato congiunto dopo l’incontro. Ma Wang non è riuscito a ottenere il consenso che aveva cercato.

David Panuelo, presidente degli Stati Federati di Micronesia, ha detto agli altri leader del Pacifico che non avrebbe approvato il piano, avvertendoli in una lettera che avrebbe inutilmente aumentato le tensioni geopolitiche e minacciato la stabilità regionale.

Panuelo l’ha definito «l’accordo proposto nel Pacifico che più ha cambiato le sorti della nostra vita» e ha affermato che «minaccia di portare a una nuova era di guerra fredda, nel migliore dei casi, e a una guerra mondiale, nel peggiore».

Durante la conferenza stampa di lunedì, Wang ha elencato alcune aree in cui i Paesi sono riusciti a trovare un accordo e ha detto che continuerà a lavorare su altre. «Dopo l’incontro, la Cina pubblicherà un proprio documento di posizione sulle nostre posizioni, proposte e proposte di cooperazione con i Paesi insulari del Pacifico», ha detto Wang «E in futuro, continueremo ad avere discussioni e consultazioni continue e approfondite per creare un maggiore consenso».

Sebbene la Cina non abbia realizzato i suoi piani per un grande accordo multilaterale, durante il tour di Wang ha firmato ogni giorno accordi bilaterali più piccoli con i Paesi del Pacifico.

Venerdì scorso, Wang ha visitato anche Kiribati, dove è in gioco una zona di pesca fondamentale grande quanto la California. Il governo di Kiribati ha dichiarato che in seguito le due nazioni hanno firmato 10 accordi che vanno dalla cooperazione su obiettivi economici alla costruzione di un ponte specifico.

La Cina afferma che nel Pacifico la cooperazione tra Pechino e le nazioni insulari si sta espandendo, con uno sviluppo accolto con favore da questi Paesi. Il coinvolgimento della Cina nella regione non è del tutto improvviso. C’è stata una lunga storia di immigrazione cinese nelle Figi, con molti cinesi che gestiscono negozi all’angolo e altre attività commerciali.

