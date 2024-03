Secondo il New York Times, il presidente della Camera Kevin McCarthy ha espresso in conversazioni private nelle ultime settimane la sua intenzione di approvare un pacchetto di aiuti per l’Ucraina, ma sta valutando come farlo senza subire danni politici in patria, poiché molti parlamentari repubblicani non intendono sostenerlo. E dovrà contare sul sostegno dei democratici.

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani non è stato in grado di stabilire le circostanze dello schianto di un Il-76 nella regione di Belgorod con prigionieri di guerra ucraini a bordo. Resta dunque senza responsabilità l’attacco che ha portato alla morte di 80 persone. Per i russi sono stati gli ucraini e viceversa.

In tema di truppe francesi in Ucraina, secondo il primo Ministro lettone: “L’iniziativa di Macron di inviare truppe in Ucraina non era ben preparata, la NATO non è pronta per questo”. A fare da eco a queste parole quelle del premier italiano Giorgia Meloni che a l canale televisivo Rete4 ha dichiarato di aver personalmente detto al presidente francese Emmanuel Macron di non essere d’accordo con la sua proposta di inviare truppe europee in Ucraina. “Non ero d’accordo con le parole di Macron, gliel’ho detto. Non sono d’accordo e sono convinta che dovremmo fare attenzione a che toni usiamo”.

Il vice Capo di Stato Maggiore dell’esercito britannico Rob Magowan ha affermato che l’esercito britannico potrebbe condurre una guerra su vasta scala con la Russia per un massimo di due mesi. Magowan ha dichiarato di non avere le munizioni e l’equipaggiamento necessari per una guerra su scala più lunga. Il segretario alla Difesa Grant Shapps ha affermato che il Regno Unito non sarà lasciato solo in una potenziale guerra in quanto è un paese della NATO e quindi non si troverebbe in una situazione in cui finirebbe le munizioni.

Olaf Scholz ha detto che diversi paesi, tra cui l’Ucraina, stanno discutendo a livello di consiglieri per la sicurezza su quale forma si possa raggiungere un accordo di pace con la Russia. “Ma lasciatemi chiarire una cosa: la pace è possibile in qualsiasi momento. Putin deve semplicemente fermare la sua barbara campagna e ritirare le sue truppe”, ha aggiunto il cancelliere tedesco.

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder ammette che la sua amicizia con il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere un ruolo nel processo negoziale sul conflitto in Ucraina. “Collaboriamo bene da molti anni. Forse questo può ancora aiutare a trovare una soluzione negoziata”, ha detto il politico in un’intervista alla DPA. Schröder ha sottolineato che vede la soluzione del conflitto in Ucraina solo al tavolo dei negoziati.

La Slovenia aderirà all’iniziativa della Repubblica Ceca per l’acquisto di proiettili per l’Ucraina; e ancora Ucraina e Svezia vogliono avviare i negoziati su un accordo di sicurezza “il più rapidamente possibile”. Kiev ha fatto sapere che i coscritti saranno smobilitati fino al 31 maggio. Nuove strutture difensive e postazioni militari vengono installate a Kiev e nella regione. Si apprende da fonti ucraine che Kiev ha risposto negativamente alla proposta della Germania di congelare il conflitto armato.

Dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sono state postate sulla rete social: “Dopo la fine della guerra ci sarà un “boom” demografico in Ucraina”, “Penso che il più grande incentivo sia la sicurezza. E dobbiamo fornire non solo incentivi finanziari. Ne sono sicuro, le persone torneranno, avranno fiducia nel futuro, fiduciose nel futuro e nell’Ucraina”, ha affermato l’attuale presidente dell’Ucraina. In relazione alla nomina di un nuovo capo dei servizi segreti esteri dell’Ucraina ha detto: “Ho nominato il generale militare Oleg Ivashchenko nuovo capo dei servizi segreti esteri dell’Ucraina. È una persona professionale che comprende perfettamente le attività di intelligence e il nostro principale obiettivo statale ora”.

“L’intelligence ucraina deve funzionare ovunque nel mondo dove sono e potrebbero essere i nostri interessi. Ovunque nel mondo dove il sistema Putin cerca di vincere qualcosa, l’Ucraina dovrebbe vincere. In tempo di guerra ci sono cose del tutto non pubbliche, che il servizio deve fornire con tempestività ed efficienza. È proprio questo potenziale per misure coercitive, lavoro sotto copertura e, di fatto, attività militare che l’Ucraina vi aspetta, ed è per questo motivo che il Servizio di intelligence straniero era diretto da un generale militare”.

Nella giornata del 28 marzo la delegazione ucraina è arrivata a Varsavia per le consultazioni intergovernative, agli incontri parteciperanno i primi ministri dei due paesi Donald Tusk e Denis Shmygal. Tra i temi in ballo l’importazione di prodotti agricoli ucraini in Polonia e il loro transito.

I politici parleranno anche dell’ulteriore trasferimento di armi, della produzione congiunta di munizioni e attrezzature militari, di garanzie di sicurezza e di innominate “contraddizioni storiche”, che secondo la parte polacca sono le principali contraddizioni polacco-ucraine.

Nataliya Humeniuk, portavoce delle Forze ucraine di difesa del sud, ha detto che: “La Russia ha un gran numero di bombe aeree nel suo arsenale: continuano a essere migliorate, ma non vengono utilizzate in tutte le direzioni”. “Continuano a modernizzare, in particolare, le bombe aeree da convenzionali a guidate. Sono dotate di “ali” e acquisiscono maggiore volatilità. Una tale bomba aerea guidata è in grado di coprire 60-70 km.”

Humeniuk ha detto che nel sud dell’Ucraina i russi hanno problemi con l’uso dell’aviazione e presumibilmente hanno paura di volare vicino. Lì, secondo lei, preferiscono usare l’aviazione tattica usando i missili Kh-31, Kh-35, Kh-59.

Fonti social hanno riferito che il direttore dell’SVR Sergei Naryshkin ha visitato la Corea del Nord questa settimana. Questa notizia si aggiunge a quelle degli aerei cargo in partenza per la Russia cariche di armi.

Ma a fare scalpore nella social sfera le dichiarazioni di Vladimir Putin durante una conversazione con i piloti partecipanti al distretto militare nord di Torzhokche dove ha delineato la “linea rossa” nel conflitto con la NATO. “Ne parlano, addestrano i piloti, penso che, e tu lo capisci più di chiunque altro, meglio di chiunque altro, questa situazione non cambierà nulla sul campo di battaglia. Distruggeremo i loro aerei nello stesso modo in cui oggi distruggiamo i loro carri armati, veicoli corazzati e altre attrezzature, sistemi di razzi a lancio multiplo. Naturalmente, se gli F-16 vengono utilizzati da aeroporti di paesi terzi, diventano per noi un obiettivo legittimo. Ovunque siano”.

“E gli F-16 sono anche portatori di armi nucleari. E dovremo tenerne conto anche quando organizzeremo le operazioni militari”, ha detto il capo dello Stato. Ricordiamo che i piloti ucraini si addestrano da diversi mesi per pilotare l’F-16 nelle basi NATO, in particolare in Romania (Fetesti).

“Gli F-16 necessitano di una manutenzione tecnica speciale, quindi richiedono non solo piloti addestrati, personale tecnico qualificato, il che mette in discussione l’addestramento accelerato dei piloti ucraini e personale tecnico, ma anche la necessaria base di riparazione”.

Per quanto riguarda gli aeroporti ucraini presumibilmente preparati nelle regioni di Leopoli, Vinnytsia e Ivano-Frankivs’k , il loro utilizzo è più adatto come aeroporti di salto. Verranno distrutti in un istante. Secondo fonti social la distruzione degli aerodromi per gli F16 potrebbero prevedere nel disegno russo l’uso di armi tattiche nucleari. In un post si legge: “Un attacco con un’arma nucleare da 5 kilotoni, o diversi ODAB-500P, o “Zircon” su almeno un aeroporto in Romania raffredderà immediatamente il loro ardore”.

Linea del fronte aggiornato alle 14:00 del 28 aprile.

Nella notte tra il 27 e il 28 marzo dichiarato allarme aereo a Kiev. Sono stati lanciati attacchi missilistici nella regione di Odessa. Secondo le forze armate ucraine, le truppe russe vogliono entrare a Vuhledar dalle retrovie attraverso Kurachove. Le forze armate ucraine comprendono la situazione e stanno facendo di tutto per evitare questo accerchiamento. Si segnala che vicino a Novomikhailovka si stanno svolgendo pesanti combattimenti. Le forze armate ucraine ritengono che più forze siano state dispiegate in quest’area per livellare la linea del fronte. Finora sembra che le forze armate russe stiano accumulando riserve

In direzione di Cherson, le forze armate ucraine hanno bombardato le infrastrutture civili. Secondo il gruppo di truppe Dnepr delle forze armate russe, gli ucraini hanno sparato contro il villaggio con cannoni. Dnepryany – 5 proiettili, Kakhovka – 6 proiettili, Staraya Zburevka, Aleshki – 7 proiettili, Korsunka – 4 proiettili, Campi cosacchi – 6 proiettili e 16 proiettili nell’insediamento. Peschanivka, Golaya Pristan, Kardashinka e Maslovka. A seguito di un attacco a una zona residenziale di Aleshki, una donna nata nel 1960 è rimasta ferita. I combattimenti continuano a Krynki, sono in corso azioni sulle isole nella pianura alluvionale del fiume Dnepr. Negli ultimi giorni le forze armate ucraine hanno ricevuto centinaia di droni FPV nell’ambito di consegne decentralizzate.

Sul fronte di Zaporozhyzhie sono in corso battaglie nella zona di Rabotyne-Verbove, gli ucraini utilizzano veicoli corazzati, munizioni a grappolo e molti droni diversi. In direzione Vremivka, le forze armate russe stanno avanzando a sud-ovest di Staromaiors’ke, unità di soldati dell’Estremo Oriente, come altrove, stanno utilizzando attivamente gli UAV per correggere il fuoco dell’artiglieria.

A nord ci sono battaglie a Novomykhailivka; è stato riferito che unità dell’esercito russo hanno il controllo della parte centrale del villaggio.

Nella sezione del fronte di Avdiivska, le forze armate russe stanno attaccando Semenivka da sud, e ci sono battaglie nei distretti di Berdychi e Pervomais’kyi.

In direzione di Časiv Jar le forze armate russe stanno attaccando la città da est, spostandosi a nord di Ivanivske (Krasny). Nella direzione di Severskij Donec ci sono battaglie a Bilohorivka. In direzione del distretto di Lyman, le truppe avanzano verso Terny.

Attacchi multipli giornalieri da parte di MLRS e attacchi di droni continuano nella regione di Belgorod. Ieri uno degli UAV ha colpito l’edificio del Ministero degli Affari Interni. Nella regione di Kursk furono bombardati Gordeevka, distretto di Korenevskij e Popovo-Lezhachi, distretto di Glushkovsky. Nella DPR, a Gorlovka, tre civili sono stati uccisi e cinque feriti a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine sulla popolazione civile, tra cui due adolescenti.

Graziella Giangiulio

