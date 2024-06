ISRAELHAMASWAR. Nessun accordo di cessate il fuoco. IDF uccide comandante di nel sud del Libano. Hezbollah lancia 200 razzi su Israele nord 

Una commissione internazionale indipendente istituita nel 2021 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) ha concluso che sia i gruppi armati israeliani che quelli palestinesi hanno commesso atti dall’ottobre 2023 che non possono essere classificati come crimini di guerra.

Hamas ha respinto la proposta di rilascio degli ostaggi presentata da Biden a darne notizia i media citano un funzionario israeliano. Il Leader di Hamas, Osama Hamdan ha dichiarato: “Blinken conferma di essere parte del problema e non della soluzione, e abbiamo detto ai mediatori che chi rifiuta le proposte è la parte israeliana. L’amministrazione americana sta collaborando con “Israele” per eludere qualsiasi impegno verso una proposta di cessate il fuoco permanente Il giorno dopo la guerra sarà un giorno palestinese in cui decideremo la nostra realtà e il nostro futuro. Chiediamo che i mediatori forniscano garanzie che impediscano all’occupazione di sottrarsi alle proprie responsabilità”.

E ancora ha detto: “La proposta israeliana vuole un cessate il fuoco temporaneo per riprendere fiato prima della ripresa della guerra. In tutto ciò che abbiamo presentato, abbiamo affermato il nostro impegno rispetto alla proposta presentata il 5 maggio dai mediatori e non abbiamo parlato di nuove idee e proposte”.

Un diplomatico americano a Reuters ha riferito: “Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Turchia di trasmettere un messaggio alla leadership di Hamas sui negoziati di cessate il fuoco con Israele” per tentare di raggiungere comunque una tregua.

Da fonti israeliane si apprende che il governo di Tel Aviv sta valutando la possibilità di espellere tutte le missioni delle Nazioni Unite dal paese.

Hezbollah continua a mettere fuori uso i sistemi radioelettronici del confine israeliano utilizzando ATGM. Secondo il quotidiano israeliano Maariv, l’IDF ammette che Hezbollah sta cercando di trovare punti deboli nei suoi sistemi di rilevamento e sta utilizzando terreni montuosi per lanciare UAV, mentre lavora per ridurre la portata dei droni per impedirne il rilevamento e l’intercettazione.

Hezbollah ha pubblicato il video dell’intercettazione di un UAV israeliano Hermes 900 sul Libano. Un funzionario della Forza Quds della Guardia rivoluzionaria iraniana ha dichiarato alla rivista Foreign Policy che Hezbollah possiede più di un milione di missili di vario tipo, inclusi missili altamente precisi, Katyusha con portata e precisione migliorate, missili anti-corazzati e altri.

Durante la notte dell’11 giugno, aerei da combattimento israeliani hanno colpito un grande complesso di Hezbollah nel sud del Libano, hanno detto i militari. Secondo l’IDF, la struttura nell’area di Baalbek apparteneva all’Unità 4400 di Hezbollah, che aveva il compito di “costruire forze logistiche”, compresa la consegna di armi al Libano e all’interno del paese.

I media libanesi hanno riferito che gli attacchi hanno avuto luogo nel vicino distretto di Hemel e fonti hanno riferito all’AFP che tre membri di Hezbollah sono stati uccisi. Inoltre, secondo i militari, ad Aitarun sono stati colpiti diversi altri obiettivi di Hezbollah, tra cui un complesso militare e due edifici. L’IDF ha affermato che gli attacchi erano in risposta all’abbattimento di un drone militare da parte di Hezbollah ieri nel sud del Libano.

A essere ucciso secondo le fonti di Hezbollah il comandante Talib Sami Abdullah che aveva partecipato alla guerra contro Israele nel 2006. Insieme a Muhammad Hussein Sabra, Ali Soufan e Hussein Hamid.

Gli Houthi affermano di aver sconfitto una “rete di spionaggio israelo-americana” nello Yemen. Non solo si stima che negli oltre sei mesi dal 19 novembre 2023 al 31 maggio 2024 gli Houthi abbiano attaccato quasi 125 navi, di cui 87 civili e 38 militari.

Secondo la CNN, l’intelligence statunitense ha scoperto che gli Houthi stanno valutando la possibilità di fornire armi all’organizzazione terroristica al-Shabaab in Somalia (allineata ad al-Qaeda), che viene descritta come “uno sviluppo preoccupante che peggiorerà ulteriormente la situazione di violenza nella regione”. La Somalia è stata a lungo utilizzata come punto di transito per il contrabbando di armi dall’Iran agli Houthi nello Yemen.

Un aereo da guerra elettronica EA-18G Growler dell’aeronautica americana ha dichiarato di aver distrutto un elicottero Houthi Mi-24.

Nella giornata del 12 giugno nuovo incidente segnalato dalla società britannica di sicurezza marittima Embry: “Un nave commerciale è stata attaccata e danneggiata nel Mar Rosso vicino a Hodeidah, nello Yemen”. L’incidente è avvenuto a a 67 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeidah.

La nave mercantile che mercoledì ha segnalato un incidente nel Mar Rosso è stata attaccata da una piccola imbarcazione. Si tratta di una nave portarinfuse che ha subìto gravi danni dopo una collisione diretta con un oggetto sconosciuto nel Mar Rosso e l’acqua è entrata nel vano motore. Sembra si tratti di un barchino. Dal sito web di TradeWinds, specializzato in notizie sulle spedizioni globali si apprende che la maggior parte dello scafo della nave è stata danneggiata e l’acqua è penetrata in modo pericoloso nel vano motore.

Situazione tra Israele e Hamas aggiornata alle ore 16:00 del 12 giugno.

Secondo la Radio dell’Esercito israeliano: 215 missili sono stati lanciati dalla mattina dal Libano verso gli insediamenti del nord di Israele.

È stato registrato un colpo diretto al posto di comando israeliano Meron. Durante la seconda ondata di bombardamenti, dal Libano sono stati lanciati circa 70 razzi. Registrate interruzioni di corrente a Safed

La Resistenza Islamica ha rivendicato bombardamento del quartier generale del Comando Nord presso la base di Ein Zeitim con dozzine di missili Katyusha. Mentre Hezbollah ha preso di mira militari israeliani nel sito di Malkia.

Un attacco aereo israeliano ha preso di mira la periferia della città di Yater, nel sud del Libano, due raid israeliani registrati sulla città di Taloussa e sulla periferia delle città di Markaba e Hula nel sud del Libano.

Fonti palestinesi sostengono che le forze israeliane hanno assaltato la città di Qabatiya, a sud di Jenin, nella Cisgiordania. Sono scoppiati scontri tra giovani uomini e le forze israeliane nella città di Aqraba, a sud di Nablus. Infine si registra la morte della madre del prigioniero Majdi Al-Rimawi della città di Beit Rima, a nord-ovest di Ramallah. Era un membro della cellula del Fronte popolare che ha assassinato il ministro del governo israeliano, Rehavam Ze’evi.

Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa rivendicano attacco con una raffica di colpi di mortaio regolari le torri di trasmissione nel sito israeliano di Nahal Oz, a est della città di Gaza, territorio di Israele.

Nel centro della striscia di Gaza, morti e feriti a seguito di un raid israeliano che ha preso di mira la zona di Al-Mughraqa.

Secondo i media israeliani, quattro soldati israeliani sono stati uccisi e circa 18 sono rimasti feriti in seguito ai pesanti combattimenti a Rafah nella giornata dell’11 giugno. Nella giornata del 12 giugno le Brigate Al-Quds rivendicano un attacco contro i soldati israeliani con una bomba vicino alla Moschea Saad, a est del quartiere di Zaytoun. Sempre le al Quds riferiscono di attacco contro un centro di comando e controllo appartenente a Israele sulla linea di rifornimento per l’asse “Netzarim”, a sud di Gaza City.

Israele ha effettuato operazioni di bombardamento nelle vicinanze della rotatoria Zorob Arabi nella città di Rafah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/