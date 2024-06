UKRAINERUSSIAWAR. Syrsky: i russi sono impantanati a Vovčans’k. Mosca attacca con Khinzhal i sistemi di difesa ucraini a Poltava

La Casa Bianca ha annunciato ufficialmente un incontro tra il presidente Joe Biden e Volodymyr Zelenskyj il 13 giugno a margine del vertice del G7 in Italia. John Kirby, coordinatore delle comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha sottolineato che gli Stati Uniti dimostreranno un chiaro impegno a sostenere l’Ucraina durante il vertice del G7. Kirby ha anche osservato che al vertice verranno annunciati i nuovi passi sulla questione dei beni sovrani congelati della Russia e la loro direzione a favore dell’Ucraina.

I Paesi Bassi, insieme alla Danimarca, contribuiranno con 400 milioni di euro al fondo svedese per la produzione di veicoli da combattimento di fanteria CV90 per l’Ucraina. Lo afferma in un comunicato stampa il governo olandese. Non solo, sempre dai Paesi Bassi si apprende che l’Ucraina riceverà il primo lotto di caccia F-16 aggiornati quest’estate, a dirlo il ministro della Difesa olandese Kaisa Ollongren, sottolineando che gli aerei stessi non cambieranno il corso della guerra e Kiev deve capirlo.

L’Ungheria si oppone alla missione della NATO in Ucraina, ma non può impedirla, poiché la maggioranza dei membri dell’Alleanza la sostiene ha detto il suo presidente Viktor Orban. A confermare la notizia Jens Stoltenberg che ha detto: “L’Ungheria non bloccherà le decisioni del vertice NATO di luglio sull’assistenza all’Ucraina”.

Il presidente Vladimir Putin ha incluso Andrej Belousov tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo. Nikolaj Patrushev è diventato assistente di Sergej Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, con decreto del Presidente della Federazione Russa. Il Ministero per la difesa russo ha fatto sapere che “Le forze armate russe hanno colpito le aree di parcheggio degli aerei e le infrastrutture della base aerea delle forze armate ucraine, in un punto di schieramento di mercenari e siti di addestramento di imbarcazioni senza pilota”.

Secondo Oleksandr Syrsky, le forze armate russe stanno concentrando i loro sforzi principali sulle direzioni Pokrovs’k e Kurachove. I combattimenti qui vanno avanti da diversi mesi”, Il comandante in capo delle forze armate ucraine ha parlato della situazione in altri settori del fronte: “I combattimenti continuano nelle zone di Časiv Jar, Kleschiivka, Kalinivka. Le forze armate russe stanno cercando di catturare questi insediamenti per espandere la geografia della loro avanzata in direzione di Kramators’k e Slov”jans’k”.

“In direzione di Charkiv, le forze armate russe stanno conducendo azioni “infruttuose”, cercando di avanzare nelle profondità delle formazioni di combattimento ucraine e creare una “cintura di sicurezza”. Secondo. Il Comandante Syrsky a Vovčans’k, “le forze armate russe sono rimaste impantanate”. “In direzione di Zaporozhzhie, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive nelle zone di Staromaiors’ke e Robotyne”, ma praticamente senza successo”.

“Nella zona di Krynka continuano i combattimenti per mantenere la testa di ponte e controllare le isole, senza cambiamenti significativi”. “In queste condizioni, è molto importante per noi mantenere le linee e le posizioni occupate, impedire uno sfondamento della difesa e massimizzare la distruzione di manodopera e attrezzature”, ha chiosato Syrsky.

Da fonti social si apprende che le forze armate ucraine hanno iniziato a costruire fortificazioni difensive vicino a Ivano-Frankivs’k. In precedenza on line erano disponibili filmati della costruzione di fortificazioni nella regione di Kiev.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:30 del 12 giugno.

Diverse le notizie che arrivano via social rispetto a quelle divulgate dal Comandante ucraino Syrsky. Gli ucraini hanno continuato ad attaccare nelle zone di confine della regione di Belgorod, le forze armate ucraine hanno iniziato a spargere mine con sensori sismici: quando attivato, il proiettile viene lanciato in aria ed esplode, ha detto il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov.

Direzione Charchiv secondo account militare russo: “In direzione di Vovčans’k continuano aspri combattimenti nel villaggio di Vovchans’ki Khutory. Le unità d’assalto dei “Severyan” russe avanzano nell’area dell’Aggregate Plant e hanno occupato completamente anche un altro edificio a est della città. L’avanzata totale delle truppe russe in direzione di Vovčans’k è stata di 200 metri.

Secondo altro account il gruppo delle forze armate ucraine a Vovčans’k sta riscontrando seri problemi di approvvigionamento. Per correggere la situazione, le forze armate ucraine hanno tentato ancora una volta di attraversare la diga nella zona di Staryi Saltiv, che è stata nuovamente distrutta da aerei russi. Continua il movimento delle unità delle forze armate ucraine verso le aree di concentrazione per effettuare una controffensiva.

Nella direzione di Lyptsi al mattino le forze armate ucraine hanno fatto un altro tentativo di contrattaccare le posizioni nell’area di Zelenyi Kolodyaz’. Nel villaggio di Glubokoe le forze armate ucraine hanno perso più di 10 militari e sono ritornati alle posizioni originali. Nella zona del villaggio Zelenyi Kolodyaz i militari russi sono avanzati lungo il fiume Murom e stanno prendendo piede sulle alture dominanti. L’avanzata totale delle truppe russe in direzione di Lyptsi è stata di 250 metri.

Durante la notte, le forze armate russe hanno effettuato attacchi con l’UAV Geranium e missili lanciati dall’aria di quattro Tu-95ms, nonché un MiG-31, incl. utilizzando “Kinzhal” ipersonici. Si sono udite esplosioni nella capitale Kiev, nelle regioni di Poltava, Dnipropetrovs’k, Vinnycja e Sumy.

L’amministrazione comunale di Kiev ha dichiarato che sono stati utilizzati missili da crociera Kh-101/Kh-555/Kh-55, che si sono avvicinati a Kiev da sud in diverse ondate. Quasi contemporaneamente ai missili, anche gli UAV d’attacco si stavano muovendo verso Kiev dalla direzione sud. Il nemico ha anche riferito dell’uso di missili balistici da parte delle forze armate russe.

A loro volta, le forze armate ucraine hanno attaccato la Crimea. Il governatore di Sebastopoli ha riferito che “tutti gli obiettivi aerei sono stati distrutti in alto nel cielo, la maggior parte sopra l’acqua”. Sono stati segnalati frammenti caduti nell’area di via Kombrig Potapova e nella zona di Yukharinaya Balka. Non ci sono feriti preliminari.

Un account di analisi militare riferisce sugli attacchi aerei russi a Poltava: “Al mattino sono apparsi online filmati di attacchi efficaci da parte delle forze armate russe contro posizioni di difesa aerea e aree di parcheggio degli aerei, con UAV da ricognizione che fornivano il controllo oggettivo. Questa volta gli obiettivi erano nella regione di Poltava, a 140 km dalla linea del fronte, un record per casi del genere”.

E ancora si legge: “Le truppe russe hanno attaccato l’aerodromo di Myrhorod, distruggendo un caccia Su-27UB. I vicini aerei MiG-29, recentemente ridistribuiti dall’aeroporto di Dnipropetrovs’k, sono probabilmente rimasti illesi. Erano visibili i resti di circa cinque aerei ucraini precedentemente distrutti”. “Le truppe russe hanno anche colpito una batteria del sistema di difesa aerea S-300 nel villaggio di Polyviane, distruggendo due lanciatori e disabilitando l’acquisizione del bersaglio, le stazioni di rilevamento a bassa quota e il posto di comando”.

Le azioni russe nella regione di Poltava sono state facilitate dalla distruzione delle difese aeree ucraine nelle regioni in prima linea.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/