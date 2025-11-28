VENEZUELA. Gli USA stanno uccidendo il Diritto Internazionale, denuncia Caracas 

Questa settimana, funzionari venezuelani hanno espresso forti condanne in merito all’espansione della presenza militare statunitense nei Caraibi, accusando gli Stati Uniti di violare il diritto internazionale attraverso attacchi a navi civili e di tentare di destabilizzare il governo di Nicolás Maduro.

Il Procuratore Generale Tarek William Saab ha avvertito mercoledì che le azioni statunitensi, condotte con il pretesto di combattere il narcotraffico, stavano portando alla “totale estinzione del diritto internazionale”, riporta MercoPress.

Saab ha affermato che gli attacchi statunitensi a circa 20 navi civili in acque internazionali da settembre hanno causato “l’omicidio di circa 80 persone”, sebbene gli Stati Uniti registrino ufficialmente 83 morti.

Il Procuratore Generale ha sottolineato che gli attacchi costituiscono una “grave violazione del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale dei diritti umani”, osservando che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare proibisce l’uso della forza letale contro navi civili in acque internazionali, salvo per legittima difesa o con l’autorizzazione delle Nazioni Unite.

Saab ha ribadito la posizione del governo chavista secondo cui il dispiegamento – che include la più grande portaerei del mondo, navi da guerra e aerei da combattimento – è un pretesto per rovesciare il presidente Maduro e causare “implosione e frattura” nell’unità del popolo venezuelano.

Ha anche respinto le affermazioni statunitensi secondo cui Maduro guiderebbe il presunto Cartel de los Soles, definendo le accuse “un’invenzione della CIA… e della DEA”.

Nel frattempo, anche la vicepresidente esecutiva Delcy Rodríguez ha duramente criticato la strategia statunitense, contrapponendo le minacce militari alle azioni diplomatiche. Parlando agli studenti dell’Università venezuelana degli idrocarburi, Rodríguez ha respinto il dispiegamento militare statunitense, insistendo: “La strada da percorrere non è venire a minacciarci con le navi, la strada da percorrere è rispettare il diritto internazionale”.

Rodríguez ha insistito affinché il Venezuela mantenga relazioni energetiche con aziende africane, europee e statunitensi (citando Chevron), ma solo nel rispetto di rigorosi principi di rispetto reciproco, rispetto delle politiche fiscali e condivisione dei dividendi. Il Venezuela non cederà le sue risorse, ha anche avvertito.

Inoltre, ha denunciato il “doppio standard” di Washington, che consente voli di rimpatrio per i cittadini venezuelani – confermando l’arrivo del volo EAL8280 della Eastern Airlines mercoledì – e contemporaneamente fa pressione sulle altre compagnie aeree internazionali affinché non servano il paese sudamericano, con almeno otto compagnie che finora hanno aderito.

Nel frattempo, il Presidente della Repubblica Dominicana Luis Abinader ha annunciato, in una conferenza stampa con il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth, di aver autorizzato l’uso a tempo limitato di aree riservate presso la base aerea di San Isidro e l’aeroporto internazionale Las Américas per operazioni logistiche che coinvolgono aerei, equipaggiamenti e personale militare statunitense a supporto delle operazioni militari in corso nei Caraibi meridionali.

Maddalena Ingrao

