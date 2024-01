MIGRAZIONI. Fenomeno non solo sociale

La questione migratoria sarà senza dubbio un tema scottante in tutto il mondo, anche per il 2024. Guerre, cambiamenti climatici, mancanza di risorse continuano. Spostare milioni di persone nel mondo. Ed ora uno sguardo a quando è accaduto negli ultimi giorni del 2023.

A fine anno si è registrata una riunione di urgenza tra Messico e Stati Uniti tengono proprio sulle questioni legate all’immigrazione. La delegazione statunitense ha discusso con il presidente del Messico del flusso senza precedenti di immigrati clandestini alla frontiera tra i due paesi.

I colloqui avvengono mentre la più grande carovana di migranti si sta muovendo attraverso il Messico verso il confine degli Stati Uniti da quasi un anno. Sono in arrivo circa 8.000 migranti di 24 nazionalità, rendendola la più grande carovana diretta negli Stati Uniti da giugno 2022.

Le autorità di frontiera affermano che questo mese circa 10.000 migranti sono stati arrestati ogni giorno al confine sudoccidentale.

Cambiando continente ci sono proteste, alcune delle quali sfociate in rivolte, da parte di indonesiani contro i rifugiati musulmani Rohingya fuggiti dal genocidio in Birmania in Indonesia, nella regione di Aceh.

Queste proteste sono promosse da studenti e da alcuni locali, uno di questi studenti in un’intervista televisiva ha detto: «I rifugiati musulmani Rohingya chiedono molte cose assurde, come cibo e alloggio migliori, anche se non sono stati invitati qui, ma credono che l’Indonesia è il loro paese, e questo non è ammissibile». Le autorità hanno invitato alla calma.

Nell’area mediterranea o poco distante non va meglio: l’Arabia Saudita ha emesso disposizioni di legge contro i rifugiati etiopi; l’Egitto ha emanato normative contro i lavoratori illegali e i rifugiati; la Turchia ha rimpatriato in Siria 1 milione di siriani; la Libia ha respinto alcune decine di migliaia di africani. L’Algeria deporta gli africani in Africa, lasciandoli in mezzo al deserto.

Il Pakistan ha deportato quasi 2 milioni di afghani in Afghanistan.

Lucia Giannini

