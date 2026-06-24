BELGIO. Talebani a Bruxelles

Fino a cinque anni fa nessuno avrebbe immaginato che i talebani sarebbero arrivati in Europa ed invece, l’Unione Europea ha invitato una delegazione dei talebani dell’Emirato Islamico d’Afganistan a Bruxelles per discutere di immigrazione, AFP. Questo rappresenterebbe il primo passo verso il riconoscimento formale da parte dell’Unione Europea dei talebani come governo legittimo dell’Afghanistan secondo la testata.

Il Belgio ha rilasciato cinque visti per la una delegazione talebana per partecipare appunto alla riunione dell’Unione Europea sulla migrazione a Bruxelles e discutere dell’espulsione dei richiedenti asilo afghani dai paesi europei. La riunione è stata co-presieduta dalla Svezia, uno dei Paesi con la più alta popolazione afghana pro capite. Si è svolta al di fuori delle sedi istituzionali della Commissione ed è stata limitata a un livello puramente tecnico, poiché il governo talebano, che ha preso il controllo del Paese nel 2021, non è riconosciuto.

L’UE non ha specificato quali rappresentanti talebani siano stati invitati all’incontro. Diversi alti dirigenti talebani sono inoltre soggetti a sanzioni dell’UE. “Gli Stati membri stanno valutando le modalità per rimpatriare le persone che hanno commesso reati gravi e che potrebbero rappresentare una minaccia per la sicurezza. Questa è quindi l’iniziativa che la Commissione sta ora seguendo”, ha dichiarato il portavoce della Commissione, Markus Lammert, durante il briefing quotidiano con la stampa dell’UE di lunedì. Secondo una lettera visionata dall’agenzia di stampa Reuters e indirizzata ad Abdul Qahar Balkhi, portavoce del Ministero degli Esteri talebano, l’incontro si concentrerà sul “rimpatrio e la riammissione dei cittadini afghani senza diritto di soggiorno nell’Unione europea”.

La Commissione ha tuttavia sottolineato che questo incontro non implica un riconoscimento formale dei talebani da parte di Bruxelles. I colloqui si sono concentrati sul rimpatrio dei migranti afghani irregolari “che hanno commesso reati gravi o rappresentano una minaccia per la sicurezza”, ha spiegato un portavoce della Commissione in una nota. I Paesi europei spesso non riescono a riportare queste persone in patria perché le autorità afghane si rifiutano di riaccoglierle.

“È estremamente importante che questi criminali siano espulsi” ha detto ai media locali il ministro svedese per la Migrazione Johan Forssell. “E oggi questo non è possibile. Non vogliono collaborare. Non vogliono tornare a casa”. Euronews

In Svezia, circa 200 cittadini afghani sono in attesa di espulsione dopo essere stati condannati per reati gravi, come stupro aggravato e traffico di droga aggravato, ha spiegato Forssell. Di fronte alle critiche, il ministro ha sostenuto che in alcune situazioni il suo governo deve negoziare anche con le dittature per “proteggere gli interessi svedesi”.

Ricordiamo che dal loro ritorno al potere nell’agosto 2021, i talebani hanno progressivamente limitato i diritti, restringendo la libertà di movimento delle donne, vietando alle ragazze l’istruzione oltre la scuola primaria e imponendo leggi morali che limitano la libertà di espressione e l’accesso al lavoro. Anche i governi europei hanno chiuso le loro ambasciate a Kabul quando le autorità talebane sono tornate al potere.

Lucia Giannini

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