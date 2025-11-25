VENEZUELA. Sette compagnie internazionali sospendono i voli su Caracas

Sette compagnie aeree internazionali hanno sospeso i loro collegamenti con il Venezuela nel fine settimana, dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense ha emesso un avviso di sicurezza riguardante potenziali rischi nello spazio aereo del paese sudamericano.

Le prime a sospendere i loro voli di linea sabato sono state Iberia (Spagna), TAP (Portogallo), Avianca (Colombia), Caribbean (Trinidad), GOL (Brasile) e LATAM (che ha filiali in Cile, Brasile, Colombia e altrove), riporta MercoPress.

La misura ha fatto seguito a un avviso di sicurezza per le missioni aeree (NOTAM) emesso dalla FAA venerdì, che metteva in guardia gli operatori di aeromobili civili da una situazione “potenzialmente pericolosa”. L’allerta della FAA citava il “deterioramento della situazione di sicurezza e l’aumento dell’attività militare in Venezuela o nelle sue vicinanze”. Questo aumento della prontezza militare, osservato da settembre, è legato a un dispiegamento militare statunitense nei Caraibi.

La FAA ha consigliato agli operatori di “prestare attenzione quando si vola nella regione di informazione di volo di Maiquetía (FIR SVZM) a qualsiasi altitudine”, avvertendo che le minacce potrebbero rappresentare un rischio per gli aeromobili durante le fasi di sorvolo, arrivo e partenza, nonché per gli aeromobili a terra.

Il NOTAM ha evidenziato specificamente un aumento delle interferenze del Sistema Globale di Navigazione Satellitare (GNSS) nella FIR di Maiquetía. Tali interferenze, causate da jammer e spoofer, possono compromettere le apparecchiature critiche di comunicazione, navigazione, sorveglianza e sicurezza fino a 250 miglia nautiche di distanza.

L’agenzia statunitense ha inoltre osservato che negli ultimi due mesi il Venezuela ha condotto numerose esercitazioni militari e ordinato una mobilitazione di massa. Sebbene Caracas non abbia espresso l’intenzione di attaccare l’aviazione civile, la FAA ha osservato che l’esercito possiede velivoli da combattimento avanzati e sistemi d’arma in grado di raggiungere le altitudini operative degli aeromobili civili.

La FIR di Maiquetía (SVZM), gestita dal Venezuela, copre tutto il territorio venezuelano e si estende fino al Mar dei Caraibi. Agli operatori statunitensi è già vietato volare da/per il Venezuela in base a un’ordinanza del 2019 e ora devono fornire un preavviso di 72 ore alla FAA prima di attraversare lo spazio aereo coperto dal NOTAM.

In concomitanza con l’avviso di sicurezza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato a Fox News che prevede di incontrare il leader venezuelano Nicolás Maduro “in un futuro non troppo lontano”.

Domenica, Turkish Airlines si è aggiunta alla lista delle compagnie aeree che hanno sospeso i voli da e per il Venezuela in risposta all’allerta statunitense.

Nel frattempo, Latam Airlines Colombia ha confermato in una nota che “la priorità è la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi. Per questo motivo, la compagnia aerea ha deciso di cancellare i voli sulla rotta Bogotá-Caracas-Bogotá il 23 e 24 novembre come misura preventiva”.

In questo scenario, le compagnie aeree venezuelane mantengono invariati i loro orari.

Il Consorzio Venezuelano delle Industrie Aeronautiche e dei Servizi Aerei (Conviasa), la compagnia di bandiera del Paese, ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea che tutti i suoi voli “vengono eseguiti in assoluta normalità”.

Analoghe conferme di operazioni regolari sono state rilasciate da Estelar Latinoamérica C.A., Avior Airlines, Rutaca Airlines, Turpial Airlines e LASER Airlines.

Le notizie secondo cui anche importanti compagnie aeree internazionali, come Copa Airlines di Panama e Turkish Airlines, stavano mantenendo i loro itinerari di volo regolari verso il Venezuela sono state rapidamente rese inaffidabili.

“Dovrebbero esserci voli regolari verso tutti i Paesi dell’America Latina dall’America Latina e dal mondo. I Paesi non dovrebbero essere bloccati, perché ciò blocca le persone e dovrebbe essere considerato un crimine contro l’umanità”, ha insistito domenica il presidente colombiano Gustavo Petro. Nessun Paese ha il diritto di interferire negli affari di un altro, ha aggiunto, mentre l’Autorità per l’Aviazione Civile della Colombia ha attivato i protocolli di sicurezza in risposta all’avvertimento della FAA.

