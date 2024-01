UKRAINERUSSIAWAR. Germania e Slovacchia in soccorso di Kiev. I russi attaccano l’autostrada Kostyantynivka – Vuhledar

Gli Stati Uniti si aspettano che la questione dell’approvazione da parte del Congresso dei nuovi aiuti all’Ucraina venga risolta nelle prossime settimane, fonte Casa Bianca. Antony Blinken ha detto che ora non vede nemmeno una prospettiva ravvicinata di negoziati per una tregua a lungo termine in Ucraina.

La Germania fornirà assistenza militare all’Ucraina per un valore di oltre 7 miliardi di euro nel 2024, ha annunciato il governo. Nonostante la promessa elettorale di Robert Fico, primo Ministro slovacco, di non fornire all’Ucraina “nemmeno un proiettile”, il parlamento slovacco ha approvato un emendamento alla legge che dà il diritto di approvare la vendita di armi private all’estero. Pertanto, si prevede che la Slovacchia continuerà a fornire all’Ucraina armi ed equipaggiamento militare.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito “perfettamente comprensibile” il rifiuto dell’Ucraina di cedere territorio alla Russia come parte di possibili negoziati di pace – CNBC. «Hanno attaccato un paese sovrano indipendente, quindi non sono sorpreso che il presidente Volodymyr Zelensky e coloro che lavorano con lui dichiarino chiaramente la fine della guerra. […] La guerra finirà quando spingeremo i russi fuori da tutti i territori occupati. Questo per me è ovvio”, ha detto il presidente della Polonia». La sua opinione è stata sostenuta dal presidente lettone Edgars Rinkevich, secondo cui gli alleati di Kiev devono passare dal sostegno “per tutto il tempo necessario” ad una strategia “fino alla fine”. Ha espresso la speranza che “il buon senso prevalga” indipendentemente dai processi politici non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa.

Il capo della Commissione europea ha annunciato l’inizio di una revisione della legislazione ucraina per verificarne la conformità con la legislazione europea e la formazione di un quadro negoziale sull’adesione. La prima volta per un paese in guerra. Il presidente francese Macron ha dichiarato che a febbraio si recherà a Kiev e firmerà lì un accordo di sicurezza comune, nell’ambito del quale la Francia fornirà armi e attrezzature militari all’Ucraina, il secondo paese dopo il Regno Unito

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che il conflitto in Ucraina sta diventando una “guerra di logoramento” E ha detto: «La Russia è una forza da non sottovalutare sul campo di battaglia ucraino».

Il ministro per gli Affari Esteri Dmytro Kuleba si è detto preoccupato per i possibili avvenimenti negli Stati Uniti dopo le elezioni: secondo il ministro ucraino, Washington dovrebbe concentrarsi sui problemi mondiali e non sui “conflitti interni”.

Da Mosca si apprende che Sergej Lavrov parteciperà ai dibattiti aperti del Consiglio di sicurezza dell’ONU sul Medio Oriente e all’incontro sull’Ucraina del 22 e 24 gennaio, stando a Maria Zakharova. «L’accordo di sicurezza tra Gran Bretagna e Ucraina concluso la scorsa settimana dimostra che a Kiev non sarà permesso di uscire dal conflitto attraverso i negoziati», ha aggiunto il portavoce Zakharova. E ha chiosato con un messaggio alla Polonia: «Il consenso della Polonia allo schieramento di truppe tedesche sul suo territorio non rimarrà senza la reazione di Mosca».

Le Marina ucraina riferisce che la Russia ha messo in servizio di combattimento nel Mar Nero quattro navi, inclusa una portamissili, con a bordo fino a 8 missili Kalibr.

Sempre in Russia ma al confine con l’Ucraina sette droni, secondo i dati aggiornati, sono stati abbattuti su Belgorod e sulla regione di Belgorod, fonte governatore di Belgorod. I sistemi di difesa aerea hanno distrutto 7 missili Vilkha MLRS e quattro droni ucraini sulla regione di Belgorod, ha precisato il Ministero della Difesa

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:00 del 17 gennaio.

Le forze armate russe stanno avanzando vicino a Liman, con un forte di battaglia di quasi 2 km. Secondo un post social: “Il successo del gruppo di truppe “occidentali” vicino a Makeevka è confermato anche dagli analisti militari ucraini: “In direzione Svatovsky, i russi sono avanzati in una serie di piantagioni e in un burrone a est del villaggio di Makiivka”, scrivono. “Nella direzione Kupyansk-Liman, le operazioni di combattimento continuano a nord di Sinkovka, a est di Makiivka e nella foresta di Serebryansky. A est di Makeevka, le truppe russe avanzarono a sud del burrone in un’area larga fino a 2,2 km fino a una profondità fino a 1,7 km”, chiarisce un’altra fonte social ucraina.

Lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha riferito che nella direzione di Liman le forze armate russe hanno effettuato 14 attacchi vicino a Makeyevka, Belogorovka (LPR) e Verkhnekamensky (DPR).

Direzione Svatove-Kremeinna. Nel settore di Kupyansk si svolgono battaglie a est di Petropavlovka. I russi sono avanzati vicino a Makiivka. Inoltre, l’esercito russo sta cercando di avanzare a Belogorovka.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo avanza nelle zone di Bogdanovka e Krasnoye. I combattimenti continuano vicino a Kleshchiivka.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska ci sono battaglie imminenti vicino a Stepove. L’esercito russo si sta gradualmente spostando nel settore privato a est della fabbrica di metallurgia. Nel settore Maryinsky, i nostri combattenti hanno attaccato con successo a Georgievka. Secondo loro account in Direzione Donetsk Sud si registra un attacco all’autostrada Kostyantynivka – Vuhledar

In direzione di Yuzhnodonetsk, le truppe russe continuano le operazioni nel triangolo formato da Pobeda, l’area fortificata conosciuta come “Zverinets” e Novomikhailovka. Negli ultimi giorni, unità delle Forze Armate russe hanno compiuto alcuni progressi nell’area, espandendo la loro zona di controllo lungo la strada e a sud di Marinka.

Attualmente, il comando russo è concentrato sulla messa in sicurezza di Novomikhailovka da sud, dove è riuscito a prendere posizione a ovest della stazione di pompaggio. Gli attacchi alle vie di rifornimento e lo spostamento dei rinforzi ucraini verso le aree popolate non sono cessati.

La prima linea delle forze armate russe nell’area di Novomikhailovka corre ancora lungo la periferia meridionale del villaggio. La battaglia si svolge per la fattoria, mentre la zona industriale e il cimitero sono sotto il controllo delle truppe russe. Gli ucraini continuano ad evacuare i militari feriti.

L’offensiva russa si trova ad affrontare diverse sfide. L’attività dei droni FPV ucraini e gli attacchi di artiglieria rendono difficile il rifornimento delle unità delle Forze Armate russe nelle loro attuali posizioni, soprattutto nelle aree aperte. Inoltre, le mine rappresentano un problema, poiché limitano ulteriormente la circolazione delle attrezzature.

Direzione Zaporozhyzhia. Nel settore Orechiv, i russi hanno contrattaccato da Novoprokopovka e vicino a Verbove. Sulla sporgenza Vremevskij c’è un’avanzata a ovest di Staromikhailovka.

Graziella Giangiulio

