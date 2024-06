MAR DEI CARAIBI. I russi vanno e Cuba e si addestrano colpire obiettivi nemici 

Navi da guerra russe hanno condotto esercitazioni nell’Atlantico, mentre erano dirette a visitare Cuba. Il ministero della Difesa russo ha affermato che la fregata Admiral Gorshkov e il sottomarino nucleare Kazan hanno condotto un’esercitazione che aveva lo scopo di simulare un attacco missilistico su un gruppo di navi nemiche.

Il Ministero ha affermato che le esercitazioni prevedevano la simulazione al computer di un attacco contro obiettivi marittimi a più di 600 chilometri di distanza, riporta AP.

L’Ammiraglio Gorshkov è armato con i nuovi missili ipersonici Zircon. L’arma è stata progettata per armare incrociatori, fregate e sottomarini russi e potrebbe essere utilizzata sia contro navi nemiche che contro obiettivi terrestri.

Il presidente russo Vladimir Putin ha pubblicizzato lo Zircon come un’arma potente in grado di penetrare qualsiasi difesa antimissile esistente volando nove volte più veloce della velocità del suono a una distanza di oltre 1.000 chilometri.

L’Ammiraglio Gorshkov e la Kazan sono accompagnate da due navi d’appoggio nella loro visita all’Avana, che secondo i funzionari cubani riflette “relazioni storicamente amichevoli” tra Russia e Cuba.

Il ministero degli Esteri cubano ha precisato che le navi da guerra russe saranno all’Avana tra il 12 e il 17 giugno, sottolineando che nessuna porterà armi nucleari e assicurando che la loro presenza “non rappresenta una minaccia per la regione”.

La dichiarazione cubana fa seguito all’annuncio degli Stati Uniti secondo cui Washington stava monitorando le navi da guerra e gli aerei russi che avrebbero dovuto arrivare nei Caraibi per un’esercitazione militare.

Non è la prima volta che la Russia invia le sue navi da guerra nei Caraibi, ma la visita di questa settimana fa seguito all’avvertimento di Putin secondo cui Mosca potrebbe rispondere agli alleati occidentali dell’Ucraina permettendo a Kiev di usare le loro armi per colpire obiettivi in ​​Russia fornendo armi simili agli avversari dell’Occidente in tutto il mondo.

In contemporanea, l’11 giugno, la Russia e il suo alleato Bielorussia hanno lanciato una seconda fase di esercitazioni intese ad addestrare le loro truppe all’uso di armi nucleari tattiche.

Nell’annunciare le manovre nucleari il mese scorso, il Ministero della Difesa russo ha affermato che queste erano in risposta a “dichiarazioni provocatorie e minacce di alcuni funzionari occidentali riguardo alla Federazione Russa”.

Durante la seconda fase delle esercitazioni, le truppe russe e bielorusse saranno sottoposte ad un addestramento congiunto sulle armi nucleari non strategiche utilizzate in combattimento, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca. Ha osservato che l’esercitazione mira a mantenere la disponibilità del personale e delle attrezzature per garantire “la sovranità e l’integrità territoriale” dell’alleanza di Russia e Bielorussia.

Secondo la Difesa russa, la prima fase dell’esercitazione del mese scorso prevedeva la preparazione per le missioni nucleari e lo spiegamento dei lanci. L’esercito russo si era addestrato separatamente durante la fase iniziale delle manovre prima delle esercitazioni congiunte con le forze bielorusse.

Anna Lotti

