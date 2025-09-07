ISRAELHAMASWAR. L’Egitto alza la voce su Gaza

L’Egitto ha dichiarato di non tollerare lo sfollamento di massa dei palestinesi e quello che ha descritto come genocidio, continuando ad aumentare le sue critiche all’offensiva israeliana a Gaza, mentre migliaia di residenti di Gaza City hanno sfidato gli ordini israeliani di andarsene.

“Lo sfollamento non è un’opzione ed è una linea rossa per l’Egitto e non permetteremo che accada”, ha dichiarato il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty a Nicosia.

“Lo sfollamento significa la liquidazione e la fine della causa palestinese e non esiste alcuna base legale, morale o etica per sfrattare le persone dalla loro patria”, ha affermato Abdelatty, riporta Reuters.

Le sue parole sono in linea con l’inasprimento del linguaggio egiziano quest’anno sulla condotta di Israele nell’enclave, al confine con l’Egitto, nonostante abbia collaborato con il Qatar e gli Stati Uniti per cercare di mediare un cessate il fuoco nella guerra che dura da quasi due anni.

Ripetendo le accuse di genocidio mosse dalla leadership egiziana contro Israele negli ultimi mesi, ha aggiunto: “Ciò che sta accadendo sul campo va ben oltre l’immaginazione. È in atto un genocidio, con uccisioni di massa di civili e una fame artificiale creata dagli israeliani”, ha detto Abdelatty.

In passato Israele ha negato fermamente che le sue azioni a Gaza costituiscano genocidio e afferma che sono giustificate come legittima difesa. Sta conducendo una causa presso la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia che lo accusa di genocidio e che il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato come “oltraggioso”.

Israele ha lanciato il suo attacco alla Striscia di Gaza nell’ottobre 2023, dopo che i combattenti di Hamas, il gruppo militante palestinese che controlla il territorio, hanno attaccato il sud di Israele, uccidendo 1.200 persone e riportando 250 ostaggi a Gaza. Da allora, più di 64.000 palestinesi sono stati uccisi, affermano le autorità sanitarie di Gaza, con gran parte dell’enclave densamente popolata ridotta in rovina e i suoi residenti che affrontano una crisi umanitaria.

Israele ha avviato un’offensiva a Gaza City il 10 agosto, in quello che Netanyahu definisce un piano per sconfiggere i militanti di Hamas nella parte di Gaza dove le truppe israeliane hanno combattuto più duramente nella fase iniziale della guerra. Ora controlla circa il 40% di Gaza City, ha dichiarato giovedì un portavoce militare.

Gran parte di Gaza City è stata devastata nelle prime settimane di guerra, tra ottobre e novembre 2023. Circa un milione di persone viveva lì prima della guerra e si ritiene che centinaia di migliaia siano tornate a vivere tra le rovine, soprattutto da quando Israele ha ordinato alla popolazione di lasciare altre aree e ha lanciato offensive altrove.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

