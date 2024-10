SANZIONI. Russia e Pakistan tornano al baratto. Per un piatto di lenticchie…

Le aziende russe hanno istituito un sistema di baratto con il Pakistan per facilitare gli scambi economici senza la necessità di transazioni monetarie, in quanto cercano di superare le difficoltà con i pagamenti.

L’accordo commerciale è stato firmato al primo Pakistan-Russia Trade and Investment Forum a Mosca. Secondo la TASS, la prima azienda russa a utilizzare il meccanismo sarà Astarta-Agrotrading, che fornirà al Pakistan ceci e lenticchie. La Meskay + Femtee Trading Company del Pakistan ricambierà fornendo mandarini e riso.

Lo sviluppo ha avuto luogo nel primo Forum sul commercio e gli investimenti tra Pakistan e Russia tenutosi a Mosca, diventando un evento epocale nelle relazioni commerciali bilaterali tra Pakistan e Russia. Guidata dal Ministro federale pakistano per la privatizzazione Abdul Aleem Khan, una delegazione di 60 aziende pakistane ha partecipato al forum, cercando di rafforzare i legami economici ed esplorare nuove opportunità commerciali, riporta The News.

Il forum è stato inaugurato dall’ambasciatore del Pakistan in Russia, Muhammad Khalid Jamali, e da funzionari di alto livello del governo russo, come il vice ministro dell’Industria e il consigliere del ministro dei Trasporti della Federazione Russa. Oltre 60 aziende pakistane, che hanno presentato una vasta gamma di prodotti e servizi pakistani, tra cui tessuti, pelletteria, articoli sportivi, prodotti farmaceutici, alimentari, prodotti agricoli, logistica e turismo, con un valore di esportazione complessivo di oltre 500 milioni di dollari, hanno partecipato all’evento.

In base ai termini dell’accordo, la Russia esporterà 20.000 tonnellate di ceci, mentre il Pakistan fornirà una quantità equivalente di riso. Un altro contratto stabilisce che la Russia invierà 15.000 tonnellate di ceci e 10.000 tonnellate di lenticchie in cambio di 15.000 tonnellate di mandarini e 10.000 tonnellate di patate, riporta BneIntelliNews.

Secondo Nasir Hamid, viceministro del Commercio del Pakistan, il sistema del baratto è stato creato a causa di “difficoltà con i pagamenti reciproci”. Mentre le transazioni monetarie sono sempre più sotto esame a causa delle sanzioni internazionali contro la Russia come rappresaglia per la sua invasione dell’Ucraina, i sistemi di baratto offrono alle aziende un modo per aggirare le complicazioni scambiando beni direttamente anziché coinvolgere pagamenti bancari. Tali accordi aiutano a evitare l’attenzione delle organizzazioni di monitoraggio incaricate di garantire il rispetto delle sanzioni.

Questa non è la prima esplorazione del commercio di baratto da parte della Russia come soluzione ai problemi di pagamento. Ad agosto, la Russia aveva discusso con la Cina sulla ripresa del commercio di baratto, in particolare per metalli e prodotti agricoli, secondo Reuters. Tuttavia, quel progetto non ha mai trovato uno slancio rapido, poiché le singole aziende hanno faticato per soddisfare le richieste specifiche di entrambe le parti.

Il sistema del baratto era un tempo comune tra Pechino e Mosca prima del crollo dell’Unione Sovietica e simili accordi sono continuati fino agli anni Novanta de Novecento. A maggio scorso, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno tenuto un summit di tre giorni in cui contrastare le sanzioni statunitensi sui pagamenti reciproci ed il baratto è stato un punto focale delle loro discussioni.

Oltre agli accordi di baratto, Russia e Cina stanno anche lavorando per stabilire un sistema di pagamento BRICS Bridge. I mercati emergenti, in generale, sono interessati a creare sistemi di pagamento alternativi, anche se non si prevede che questo sarà operativo prima del 2028. I BRICS poi stanno lavorando per creare la loro “moneta comune”.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/