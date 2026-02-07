GIAPPONE. Trump appoggia Takaichi alle elezioni di domenica 

Donald Trump ha espresso il suo “pieno appoggio” al primo ministro Sanae Takaichi in vista delle elezioni nazionali in Giappone di domenica, aggiungendo di non vedere l’ora di ospitarla alla Casa Bianca il mese prossimo.

Nei sondaggi, Takaichi avrebbe già vinto così come la sua coalizione di governo. La Premier nipponica sta cercando un mandato pubblico per i piani di spesa che hanno scosso gli investitori e un rafforzamento della difesa che potrebbe ulteriormente mettere a dura prova i rapporti con la Cina, ripota Reuters.

Il Partito Liberal Democratico di Takaichi e il suo partner, il Japan Innovation Party, noto come Ishin, potrebbero conquistare circa 300 seggi nella Camera bassa del parlamento, che conta 465 seggi, secondo i sondaggi, ben al di sopra della risicata maggioranza che ora controllano.

“Il Primo Ministro Takaichi è una persona che merita un forte riconoscimento per il lavoro che lei e la sua coalizione stanno svolgendo”, ha scritto Trump giovedì sulla sua piattaforma Truth Social. “È per me un onore darle il mio appoggio completo e totale, e per ciò che la sua rispettatissima coalizione rappresenta”.

A differenza dei suoi predecessori, Trump ha cercato sempre più di influenzare le elezioni all’estero. Gli analisti affermano che il suo sostegno a Takaichi, 64 anni, nazionalista e falco della difesa, si inserisce in un modello crescente di allineamento con i leader di destra all’estero.

Giovedì ha appoggiato il primo Ministro ungherese Viktor Orbán per le elezioni di aprile e l’anno scorso ha appoggiato il Presidente argentino Javier Milei, sottolineando il sostegno finanziario degli Stati Uniti come fattore determinante per il successo legislativo di Milei nel 2025.

Il portavoce del governo giapponese, Kei Sato, ha rifiutato di commentare l’appoggio di Trump, ma ha confermato che Trump aveva invitato Takaichi a visitare Washington il 19 marzo.

Prima donna giapponese primo Ministro, Sanae Takaichi, sta cercando di consolidare il suo potere nelle elezioni nazionali dell’8 febbraio.

Uno dei primi impegni di Takaichi dopo la sua nomina a primo Ministro a ottobre è stato quello di ospitare Trump a Tokyo, Takaichi ha promesso miliardi di dollari di investimenti in un incontro che, secondo gli analisti, ha contribuito a sottolineare la forza dell’alleanza tra Giappone e Stati Uniti.

Ha poi innescato la più grande disputa diplomatica con la Cina in oltre un decennio, delineando pubblicamente come Tokyo avrebbe potuto rispondere a un attacco cinese a Taiwan. Trump, che sta cercando di mantenere una fragile tregua commerciale con la Cina, ha chiesto a Takaichi in una telefonata privata a novembre di non irritare ulteriormente Pechino, secondo Reuters. Una clamorosa vittoria potrebbe dare a Takaichi nuovo peso nella disputa con la Cina, sebbene Pechino non abbia mostrato segni di cedimento.

I piani di Takaichi per rafforzare le difese del Giappone probabilmente susciteranno anche ulteriore rabbia da parte di Pechino, che ha presentato i suoi sforzi come un tentativo di far rivivere il passato militarismo del Giappone.

Sebbene la disputa con la Cina stia iniziando a pesare sulla quarta economia mondiale, non ha minimamente intaccato gli alti indici di gradimento di Takaichi. È persino diventata un idolo improbabile per alcuni elettori, che hanno fatto incetta della borsa che porta con sé e della penna rosa con cui scarabocchia in parlamento.

I mercati, tuttavia, ultimamente sono stati meno attratti da Takaichi. La sua promessa elettorale di aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi sospendendo l’imposta sulle vendite di prodotti alimentari ha scosso la fiducia degli investitori in un’economia con il più pesante debito pubblico al mondo.

Nelle ultime settimane, gli investitori sono fuggiti dai titoli di Stato giapponesi e hanno fatto entrare in crisi lo yen, preoccupati di come Tokyo avrebbe pagato il calo stimato di 5 trilioni di yen al fatturato annuo.

Tuttavia, con altri partiti che promuovono tagli fiscali più consistenti e una spesa pubblica più ampia, una vittoria schiacciante del PLD, che ha governato il Giappone per gran parte del dopoguerra, potrebbe rivelarsi l’opzione meno peggiore per i mercati finanziari.

L’esito di domenica potrebbe essere influenzato dall’affluenza alle urne dei giovani fan, che hanno sostenuto Takaichi in gran numero, ma che tendono a votare meno rispetto ai più anziani. Anche le nevicate record in alcune parti del Giappone potrebbero limitare l’affluenza alle urne.

Se i sondaggi dovessero rivelarsi sbagliati e Takaichi perdesse la maggioranza, ha dichiarato che si dimetterà.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/